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5 старых домов, над которыми хорошо поработали!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в эклектичном стиле
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Реконструкции, реновации и редизайны – шикарное трио, работу по которым мы освещаем в рубрике «До и После». Здесь мы ищем свежие идеи, вдохновляемся работой профессионалов и стараемся учиться у самых лучших!

В нашей сегодняшней статье мы посмотрим, как изменился внешний вид 5 старых домов, переживших масштабные перемены. Внутри они изменились даже более кардинально, чем внешне, о чем свидетельствуют и остальные фотографии, которые вы можете найти, щелкнув на фотографию и найдя справа ссылку на проект целиком.

​До: бетонная коробка

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos Дома в стиле модерн
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Маленький бетонный домик с узким фасадом – «классика» для мексиканского пригорода, который всеми силами старается быть похожим на американский. Мини-палисадник, маленький заборчик и крыльцо – все, что есть в таких домах на переднем плане. По сути, такие дома – бетонная коробка, которая состоит из общей комнаты кухни-гостиной (в которую ты входишь сразу) и 2-3 спален с окнами на задний дворик.

Один из таких маленьких домиков был преобразован архитекторами homify в стильный коттедж в стиле модерн. Да так, что кажется, даже сосед по улице может его не узнать!

​После: образец идеального модерна

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos Дома в стиле модерн
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

Основой этой реконструкции является пристройка, которую вы видите на фотографии слева. Здесь разместилась прихожая и лестничный холл на второй этаж, который тоже был выстроен в процессе работ. Теперь дом вместо ~90 кв. метров имеет площадь в 200 кв. метров, а площадь спален увеличилась вдвое.

​До и После: из ретро во вдохновляющий дизайн

gaviotas, osb arquitectos osb arquitectos
osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Этот проект редизайна одного маленького таунхауса выглядит очень по-средиземноморски. Такие миленькие домики, построенные в ряд, с маленькими палисадниками и патио вы можете увидеть в Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции и других ближайших странах. Типовой, в основе, проект вылился в эксклюзивный! Внутри вас ждет яркий пример этнического минимализма. Что это такое? Смотрите по ссылке на проект после щелчка по фото.

​До: старый дом в центре города

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

Этот дом был куплен из-за своего расположения на одной из небольших и тихих улиц, но прямо в центре города. Его скромный фасад для многих может показаться очень маленьким, будто дом имеет площадь всего 40 кв. метров, но это не так. На самом деле площадь оригинального дома составляет более 200 кв. метров!

​После: резиденция в египетском стиле

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

Абсолютно уникальный дизайн фасада этого проекта напоминает египетские дома состоятельных жителей в древности. Удивительно лаконичный фасад смотрится потрясающе в паре с чарующей вечерней подсветкой. Кажется, что этот дом переносит нас в Золотую Эпоху египетского народа!

На заднем дворике вас ждет настоящая лагуна, а не бассейн, а интерьеры, выполненные в эклектичном стиле, смотрятся еще лучше!

​До: заброшенный мини-дом

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Этот мексиканский проект выполнен в городке Мерида на полуострове Юкатан, который славится своим потрясающим историческим и архитектурным наследием. Шикарные образцы колониальной эпохи – виллы, особняки и общественные здания, а также пирамиды Чичен-Ица за городом и Мексиканский залив с идеальными пляжами в часе езды. Понятно, почему даже заброшенные дома здесь возрождаются со столь стремительной скоростью!

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​После: эклектичный фасад

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura Дома в эклектичном стиле
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

Новый стиль этого дома выглядит очень интересно. Сочетая элементы испанской и индейской культур, он похож как на средиземноморскую виллу, так и на пирамиду!

​До: старый таунхаус

homify
homify

homify
homify
homify

Еще один интересный проект реконструкции с пристройкой коснулся таунхауса, который был главным местом жительства семьи с маленькими детьми.

​После: стильный коттедж 21-ого века

homify
homify

homify
homify
homify

Над бывшей верандой, которая была модернизирована, размещен дополнительный объем с двумя спальнями, которые помогли расширить очень маленькие комнаты до современного размера.

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

— Идеи дизайна модной гостиной на любой вкус.

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