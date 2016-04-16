5 старых домов, над которыми хорошо поработали!

Реконструкции, реновации и редизайны – шикарное трио, работу по которым мы освещаем в рубрике «До и После». Здесь мы ищем свежие идеи, вдохновляемся работой профессионалов и стараемся учиться у самых лучших!
В нашей сегодняшней статье мы посмотрим, как изменился внешний вид 5 старых домов, переживших масштабные перемены. Внутри они изменились даже более кардинально, чем внешне, о чем свидетельствуют и остальные фотографии, которые вы можете найти, щелкнув на фотографию и найдя справа ссылку на проект целиком.
Маленький бетонный домик с узким фасадом – «классика» для мексиканского пригорода, который всеми силами старается быть похожим на американский. Мини-палисадник, маленький заборчик и крыльцо – все, что есть в таких домах на переднем плане. По сути, такие дома – бетонная коробка, которая состоит из общей комнаты кухни-гостиной (в которую ты входишь сразу) и 2-3 спален с окнами на задний дворик.
Один из таких маленьких домиков был преобразован архитекторами homify в стильный коттедж в стиле модерн. Да так, что кажется, даже сосед по улице может его не узнать!
Основой этой реконструкции является пристройка, которую вы видите на фотографии слева. Здесь разместилась прихожая и лестничный холл на второй этаж, который тоже был выстроен в процессе работ. Теперь дом вместо ~90 кв. метров имеет площадь в 200 кв. метров, а площадь спален увеличилась вдвое.
Этот проект редизайна одного маленького таунхауса выглядит очень по-средиземноморски. Такие миленькие домики, построенные в ряд, с маленькими палисадниками и патио вы можете увидеть в Португалии, Испании, Италии, Греции, Турции и других ближайших странах. Типовой, в основе, проект вылился в эксклюзивный! Внутри вас ждет яркий пример этнического минимализма. Что это такое? Смотрите по ссылке на проект после щелчка по фото.
Этот дом был куплен из-за своего расположения на одной из небольших и тихих улиц, но прямо в центре города. Его скромный фасад для многих может показаться очень маленьким, будто дом имеет площадь всего 40 кв. метров, но это не так. На самом деле площадь оригинального дома составляет более 200 кв. метров!
Абсолютно уникальный дизайн фасада этого проекта напоминает египетские дома состоятельных жителей в древности. Удивительно лаконичный фасад смотрится потрясающе в паре с чарующей вечерней подсветкой. Кажется, что этот дом переносит нас в Золотую Эпоху египетского народа!
На заднем дворике вас ждет настоящая лагуна, а не бассейн, а интерьеры, выполненные в эклектичном стиле, смотрятся еще лучше!
Этот мексиканский проект выполнен в городке Мерида на полуострове Юкатан, который славится своим потрясающим историческим и архитектурным наследием. Шикарные образцы колониальной эпохи – виллы, особняки и общественные здания, а также пирамиды Чичен-Ица за городом и Мексиканский залив с идеальными пляжами в часе езды. Понятно, почему даже заброшенные дома здесь возрождаются со столь стремительной скоростью!
Новый стиль этого дома выглядит очень интересно. Сочетая элементы испанской и индейской культур, он похож как на средиземноморскую виллу, так и на пирамиду!
Еще один интересный проект реконструкции с пристройкой коснулся таунхауса, который был главным местом жительства семьи с маленькими детьми.
Над бывшей верандой, которая была модернизирована, размещен дополнительный объем с двумя спальнями, которые помогли расширить очень маленькие комнаты до современного размера.
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