5 старых домов, над которыми хорошо поработали!

Реконструкции, реновации и редизайны – шикарное трио, работу по которым мы освещаем в рубрике «До и После». Здесь мы ищем свежие идеи, вдохновляемся работой профессионалов и стараемся учиться у самых лучших!

В нашей сегодняшней статье мы посмотрим, как изменился внешний вид 5 старых домов, переживших масштабные перемены. Внутри они изменились даже более кардинально, чем внешне, о чем свидетельствуют и остальные фотографии, которые вы можете найти, щелкнув на фотографию и найдя справа ссылку на проект целиком.