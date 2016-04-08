Просторный дом с современной отделкой

Идиллия заднего дворика заключается в том, что здесь можно создать собственный оазис на одну семью, предугадав все ваши возможные развлечения и игры на свежем воздухе. Для детей и взрослых круг хобби и интересов различен, и именно дизайн позволяет объединить все вместе в одном пространстве.

Так, место у дома с мангалом, летней кухней, патио и террасой для принятия солнечных ванн становится взрослой зоной, а сам дворик с зеленой площадкой для игр, спортивной площадкой и качелями – детской. А бассейн, если он присутствует в проекте, лучше всего объединяет обе возрастные группы.

На этом заднем дворике вы можете видеть очень удобно реализованную схему патио. Часть террасы отдана под мангал, часть – под столовую группу. Здесь отлично прятаться от полуденного солнца и наблюдать закаты. Наверху – балкончики для двух спален, приватные из-за асимметричности фасада, с хорошим видом на окрестности и зеленый район.

На заметку: выбор района является делом первостепенной важности для создания определенного образа жизни семьи. Представьте гипотетический проект дома в 150 кв. метров в стиле модерн. Где бы вы хотели его разместить лично для себя – в лесу, у озера, на море, в другой стране или даже у океана?