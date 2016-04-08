Просторный дом с современной отделкой

В поисках идеального проекта коттеджа многие из нас начинают создавать свой собственный – собирать решения в Книгах Идей, и на их основе представлять образ своего дома. Наверняка, любителям коллекций понравится проект от студии ARQ ANDREA MEI, который может быть очень полезен благодаря интересным идеям и решениям, реализованным в нем.
Идиллия заднего дворика заключается в том, что здесь можно создать собственный оазис на одну семью, предугадав все ваши возможные развлечения и игры на свежем воздухе. Для детей и взрослых круг хобби и интересов различен, и именно дизайн позволяет объединить все вместе в одном пространстве.
Так, место у дома с мангалом, летней кухней, патио и террасой для принятия солнечных ванн становится взрослой зоной, а сам дворик с зеленой площадкой для игр, спортивной площадкой и качелями – детской. А бассейн, если он присутствует в проекте, лучше всего объединяет обе возрастные группы.
На этом заднем дворике вы можете видеть очень удобно реализованную схему патио. Часть террасы отдана под мангал, часть – под столовую группу. Здесь отлично прятаться от полуденного солнца и наблюдать закаты. Наверху – балкончики для двух спален, приватные из-за асимметричности фасада, с хорошим видом на окрестности и зеленый район.
На заметку: выбор района является делом первостепенной важности для создания определенного образа жизни семьи. Представьте гипотетический проект дома в 150 кв. метров в стиле модерн. Где бы вы хотели его разместить лично для себя – в лесу, у озера, на море, в другой стране или даже у океана?
Стиль модерн, простой и лаконичный, при проектах в люксовом стиле становится настоящей шкатулкой с драгоценностями. Так, фасады домов приобретают более детальную отделку, символичные террасы, а кашпо и элементы ландшафтного дизайна добавляют геометричности, будто расширяя проект вглубь.
Модерн будущего выглядит именно так – роскошный, блестящий, эффектный он привлекает внимание не меньше, чем захватывающие дух особняки. Среди важных приемов в дизайне – комбинированная отделка, панорамное остекление и мульти-террасы остаются при стиле в любом исполнении – и бюджетном, и люксовом.
В деле панорамного остекления не существует никаких границ. Современные системы отопления позволяют с помощью первоначальных вложений создать приемлемые условия для оплаты услуг обогрева в дальнейшем, а современные программируемые жалюзи легко превратят окна в стены там, где вам захочется.
Панорамное остекление – обязательная вещь в доме с маленькими детьми. Кстати, окна в пол небольшого формата в панорамном стиле смотрятся еще более шикарно. Любят такие окна и домашние питомцы, устраивая здесь любимые для себя местечки и наблюдая за происходящим на улице или в саду.
Белая или песочная керамическая плитка для общественной зоны, белые стены, потолок и окна – лучший вариант для бюджетной отделки современного загородного дома!
Часть мебели в этом проекте, кстати, является очень традиционной – на колониальный манер, она выполнена из натуральной древесины.
Угловое остекление в гостиной создает в этом интерьере потрясающую атмосферу. Только представьте, как приятно здесь наблюдать закат, смотреть на дождь или снегопад!
Специально для зоны TV остекление в гостиной имеет и еще одну особенность. На уровне TV здесь есть перегородка, а снизу и вверху – лишь окна в толстых рамах. Такое решение можно реализовать и в любой другой комнате дома для создания приватности, ведь главное – закрыть центральную часть, а в зоне ног и выше головы вы можете оставить окна специально для освещения.
Современная ванная комната в стиле модерн имеет удобные ниши для хранения аксессуаров и зеркало, интегрированное в отделку на уровне керамической плитки. Очень лаконично!
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