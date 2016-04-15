​До и После: Из дома в деревне в мини-виллу

Покупая старый дом, нужно всегда готовиться к сюрпризам! Они вам в принципе не страшны, если вы работаете вместе с профессионалами над созданием своего идеального коттеджа, но сберегая ваши нервные клетки, все-таки следует выбирать недвижимость очень внимательно.

Этот проект реконструкции старого дома, как и практически все другие аналогичные проекты, стоил в итоге больше, чем ожидалось, а его ремонт занял больше времени, чем планировалось. Но это вовсе не повод отказываться от столь потрясающей идеи, как восстановление исторических зданий и последующая жизнь в доме, который имеет особенную энергетику.

В данном проекте специалисты из студии ESFERA DE IMAGENS LDA справились с задачей просто прекрасно. Они не только реализовали комфортабельные современные условия в доме, но и оставили традиционное очарование этого дома. Посмотрим, как все начиналось и чем закончилось?