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​До и После: Из дома в деревне в мини-виллу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
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Покупая старый дом, нужно всегда готовиться к сюрпризам! Они вам в принципе не страшны, если вы работаете вместе с профессионалами над созданием своего идеального коттеджа, но сберегая ваши нервные клетки, все-таки следует выбирать недвижимость очень внимательно.

Этот проект реконструкции старого дома, как и практически все другие аналогичные проекты, стоил в итоге больше, чем ожидалось, а его ремонт занял больше времени, чем планировалось. Но это вовсе не повод отказываться от столь потрясающей идеи, как восстановление исторических зданий и последующая жизнь в доме, который имеет особенную энергетику.

В данном проекте специалисты из студии ESFERA DE IMAGENS LDA справились с задачей просто прекрасно. Они не только реализовали комфортабельные современные условия в доме, но и оставили традиционное очарование этого дома. Посмотрим, как все начиналось и чем закончилось?

​До: гараж

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Плюс к основному маленькому двухэтажному дому, построенному еще в первой половине прошлого века, при доме был гараж, который не использовался уже очень давно (более 10-ти лет). После проверки специалистом решено было использовать его под жилое помещение, конечно же, после тщательной замены всех материалов, которые могли впитать вредные вещества.

​После: гостиная

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

В не менее плачевном состоянии находились и другие комнаты дома, на основе которых была создана эта, без преувеличения, привлекательная средиземноморская вилла.

Часть антикварной мебели была оставлена для сохранения этнического антуража, а цветовая гамма выбрана традиционная, с несколькими красными и рыжими оттенками.

​В процессе реконструкции

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Как вы можете видеть, основное здание (черепичная крыша) стоит около дороги, а за ним – несколько двухэтажных хозяйственных пристроек. Их решили тоже включить в план жилого дома. Нижний этаж в данном случае оказался слишком утопленным в землю, но данная проблема была решена достаточно интересным образом. Второй этаж надстроили для увеличения общей высоты этажей, а перекрытия расположили на более высоком уровне, чтобы оба этажа получили выгоду из данной надстройки.

​После: вид с улицы

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Симпатичное оформление дома со стороны улицы оставили максимально традиционным. Часть окон имеет расстекловку, популярную в этом районе еще в 60-ые, да и символичное крыльцо является культурной изюминкой.

До: кухня

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Примерно в таком же состоянии, что и кухня, находились все комнаты в этом доме. Примерное время отделки и оформления – 70-80-ые годы прошлого века. Интересно, что дымоход был заложен еще раньше (справа).

​После: кухня

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Современная кухня оставила за собой прежний размер и планировку, но стала гораздо более функциональной. Здесь даже разместилась стиральная и посудомоечная машины и холодильник в углу.

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​До: старые террасы

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Средиземноморские городки славятся не только прекрасным климатом, но и архитектурой, подстроенной под жизнь с долгим летом, отсутствием зимы и минимальным количеством осадков. Так, патио и террасы – важная часть любого дома в принципе – с апреля по ноябрь здесь становятся буквально центром жизни. Поэтому их обновление очень важно, а расширение всегда принимается с особой радостью.

​После: террасы

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Новые террасы позволили сделать летнюю жизнь на свежем воздухе более комфортабельной. Теперь здесь достаточно места для всего – детских игр, столовой группы, мягкой мебели в стиле патио и сушки одежды.

​До: состояние до ремонта

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Нежилое состояние дома до ремонта показывает, что даже самые, казалось бы, безнадежные проекты еще могут послужить людям.

​После: спальня

MAXIAL, Esfera de Imagens Lda Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda
Esfera de Imagens Lda

Стильные спальни расположились по всему дому и при этом остались верны средиземноморским  традициям – кованая мебель, однотонные стены, встроенные деревянные шкафчики на прежних местах и даже маленький размер (до 11 кв. метров).

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