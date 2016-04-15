​До и После: Из дома в деревне в мини-виллу

Покупая старый дом, нужно всегда готовиться к сюрпризам! Они вам в принципе не страшны, если вы работаете вместе с профессионалами над созданием своего идеального коттеджа, но сберегая ваши нервные клетки, все-таки следует выбирать недвижимость очень внимательно.
Этот проект реконструкции старого дома, как и практически все другие аналогичные проекты, стоил в итоге больше, чем ожидалось, а его ремонт занял больше времени, чем планировалось. Но это вовсе не повод отказываться от столь потрясающей идеи, как восстановление исторических зданий и последующая жизнь в доме, который имеет особенную энергетику.
В данном проекте специалисты из студии ESFERA DE IMAGENS LDA справились с задачей просто прекрасно. Они не только реализовали комфортабельные современные условия в доме, но и оставили традиционное очарование этого дома. Посмотрим, как все начиналось и чем закончилось?
Плюс к основному маленькому двухэтажному дому, построенному еще в первой половине прошлого века, при доме был гараж, который не использовался уже очень давно (более 10-ти лет). После проверки специалистом решено было использовать его под жилое помещение, конечно же, после тщательной замены всех материалов, которые могли впитать вредные вещества.
В не менее плачевном состоянии находились и другие комнаты дома, на основе которых была создана эта, без преувеличения, привлекательная средиземноморская вилла.
Часть антикварной мебели была оставлена для сохранения этнического антуража, а цветовая гамма выбрана традиционная, с несколькими красными и рыжими оттенками.
Как вы можете видеть, основное здание (черепичная крыша) стоит около дороги, а за ним – несколько двухэтажных хозяйственных пристроек. Их решили тоже включить в план жилого дома. Нижний этаж в данном случае оказался слишком утопленным в землю, но данная проблема была решена достаточно интересным образом. Второй этаж надстроили для увеличения общей высоты этажей, а перекрытия расположили на более высоком уровне, чтобы оба этажа получили выгоду из данной надстройки.
Симпатичное оформление дома со стороны улицы оставили максимально традиционным. Часть окон имеет расстекловку, популярную в этом районе еще в 60-ые, да и символичное крыльцо является культурной изюминкой.
Примерно в таком же состоянии, что и кухня, находились все комнаты в этом доме. Примерное время отделки и оформления – 70-80-ые годы прошлого века. Интересно, что дымоход был заложен еще раньше (справа).
Современная кухня оставила за собой прежний размер и планировку, но стала гораздо более функциональной. Здесь даже разместилась стиральная и посудомоечная машины и холодильник в углу.
Средиземноморские городки славятся не только прекрасным климатом, но и архитектурой, подстроенной под жизнь с долгим летом, отсутствием зимы и минимальным количеством осадков. Так, патио и террасы – важная часть любого дома в принципе – с апреля по ноябрь здесь становятся буквально центром жизни. Поэтому их обновление очень важно, а расширение всегда принимается с особой радостью.
Новые террасы позволили сделать летнюю жизнь на свежем воздухе более комфортабельной. Теперь здесь достаточно места для всего – детских игр, столовой группы, мягкой мебели в стиле патио и сушки одежды.
Нежилое состояние дома до ремонта показывает, что даже самые, казалось бы, безнадежные проекты еще могут послужить людям.
Стильные спальни расположились по всему дому и при этом остались верны средиземноморским традициям – кованая мебель, однотонные стены, встроенные деревянные шкафчики на прежних местах и даже маленький размер (до 11 кв. метров).
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