Дом-загадка в Испании

Возвращаясь в зону внутреннего дворика, который находится неподалеку от крытого бассейна, мы находим, что этот участок на перекрестке стал уютным и привлекательным достаточно простыми и понятными способами.

Так что же делать с участком на перекрестке? Как найти проект дома для участка с оживленным движением?

Во-первых, мы советуем вам решить проблему ограждения. В этом вам может помочь высокий бетонный забор, декорированный вьющимися растениями или с интегрированным вертикальным озеленением. Кроме того, вы можете реализовать идею зеленой изгороди (кустов под стрижку) или скомбинировать оба варианта. Например, с обеих сторон от забора вы можете посадить кусты под стрижку, так вы получите стильный, геометричный образ ограждения и приватность.

Во-вторых, дому у большой дороги стоит внимательно отнестись к формату остекления. Найдите лучшую сторону и выведите максимальное количество нуждающихся в полноценном освещением комнат в эту сторону. При этом ванная, холл, коридор, гардеробная, прихожая, лестница могут быть расположены там, где для сохранения приватности нельзя устанавливать большие окна.

Если такой стороны на вашем участке и вовсе не существует, следует… ее создать! В данном проекте так была создана терраса с высокими перилами на третьем этаже, на которую выходят окна спален и холла.

В-третьих, дому на оживленной улице обязательно нужна повышенная звукоизоляция. Этому способствуют не только заборы и стены, но и правильный формат остекления. Для спален (и особенно для детских комнат) мы рекомендуем дополнительную звукоизоляцию.

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