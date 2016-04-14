Дом-загадка в Испании

Хотите жить по правилам нового времени? Тогда вам наверняка следует узнать несколько секретов современного городского дома, которые он надежно прячет за своими стенами! Этот испанский проект от студии RODRIGO PÉREZ, ESTUDIO DE ARQUITECTURA. понравится тем, кто ищет покоя и приватности в большом городе или просто на оживленной улице.
Расположение на углу перекрестка заставило архитектора искать самые эргономичные решения по созданию приватного пространства в доме. При этом заказчик не хотел отказываться от прелести панорамного остекления и желал иметь красивый вид из окон. Как совместить эти требования на таком участке?
Архитектор решил главные задачи проекта поэтапно. Современного вида забор позволил создать приватность, без него дом был совсем лишен личного пространства. Второй уровень здания (оформленный белой штукатуркой) не имеет окон, выходящих на проезжую часть, а у третьего секретного этажа есть терраса и панорамные окна с выходом на нее.
Хорошее место для остекления нашлось и на первом этаже. Забор здесь частично оформлен зелеными посадками, а сам дворик, благодаря сплошному мощению и высоким стенам, напоминает стильные модные патио.
Внутри этого дома мы найдем смешение индастриала и модерна, которые создают очень оригинальное пространство для жизни. Практичные материалы отделки, отсутствие швов и лаконичность дизайна делают в этом доме жизнь не только удобной в уборке, но и на вид очень современной.
Поднимаясь на третий этаж, мы обнаруживаем себя в просторном холле с дверью на террасу. Отсюда можно попасть и в спальни, и в ванные комнаты, тогда как первый этаж и второй отданы под открытое, общее пространство.
На первом этаже половину здания занимает бассейн, сауна и душевая, а также зона отдыха. Ощущение чистейшего спокойствия здесь сливается с тишиной, которая создается высоким забором и расположением в дальней части здания.
Возвращаясь в зону внутреннего дворика, который находится неподалеку от крытого бассейна, мы находим, что этот участок на перекрестке стал уютным и привлекательным достаточно простыми и понятными способами.
Так что же делать с участком на перекрестке? Как найти проект дома для участка с оживленным движением?
Во-первых, мы советуем вам решить проблему ограждения. В этом вам может помочь высокий бетонный забор, декорированный вьющимися растениями или с интегрированным вертикальным озеленением. Кроме того, вы можете реализовать идею зеленой изгороди (кустов под стрижку) или скомбинировать оба варианта. Например, с обеих сторон от забора вы можете посадить кусты под стрижку, так вы получите стильный, геометричный образ ограждения и приватность.
Во-вторых, дому у большой дороги стоит внимательно отнестись к формату остекления. Найдите лучшую сторону и выведите максимальное количество нуждающихся в полноценном освещением комнат в эту сторону. При этом ванная, холл, коридор, гардеробная, прихожая, лестница могут быть расположены там, где для сохранения приватности нельзя устанавливать большие окна.
Если такой стороны на вашем участке и вовсе не существует, следует… ее создать! В данном проекте так была создана терраса с высокими перилами на третьем этаже, на которую выходят окна спален и холла.
В-третьих, дому на оживленной улице обязательно нужна повышенная звукоизоляция. Этому способствуют не только заборы и стены, но и правильный формат остекления. Для спален (и особенно для детских комнат) мы рекомендуем дополнительную звукоизоляцию.
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