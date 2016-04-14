Компактный коттедж на одну семью

Позитивный проект загородного коттеджа в стиле модерн не обязательно должен быть стандартным! Кажется, что для бюджетного проекта нет вариантов для планировки и особых изысков, но это не так, если вы строите в современном стиле!
Попробуйте рассмотреть внимательнее этот проект от студии MIGUEL FERREIRA ARQUITECTOS из Португалии и вы поймете, насколько разнообразным может быть модерн!
Дом, расположенный в 40 км от легендарного Лиссабона, недалеко от Albufeira Lagoon Beach на берегу Атлантического океана, обещает показать вам шикарный подход к планировке компактного дома на одну семью.
В этом пляжном домике есть все для создания потрясающих и очень комфортабельных условий для жизни семьи. Внизу – шикарная современная веранда с дверьми-слайдерами и террасой, оформленной натуральным деревом. Здесь же вы найдете трубу дымохода для мангала.
Наверху мы можем заметить шикарные балкончики для спален с хорошими видами. Двери-слайдеры есть в каждой комнате – двух детских и главной спальне родителей. А навесы в пляжном стиле, будто паруса, закрывают от солнца балконы для отдыха и детских игр.
Удивительно, как всего пара интересных приемов делает простые объемы стильными и очень эффектными. Например, парадный вход выкрашен в томатный оттенок и смотрится очень элегантно на фоне белых стен. На балконе второго уровня по периметру ограждения разбит сад, что тоже смотрится очень красиво.
Слева на фотографии вы можете видеть продолговатое окно на стене с кухонным гарнитуром, а в центре – двусветное остекление для лестницы, которая является визуальным центром всех объемов, будто столбом, на который по спирали нанизаны остальные объемы.
Современный дизайн гостиной выполнен в средиземноморском пляжном стиле. Приятные светлые оттенки балансируют между золотой серединой холодной и теплой цветовой гаммы. Минимализм в декоре, пепельный оттенок и глянцевые поверхности – вещи, идеально подходящие для такой гостиной.
Студия MIGUEL FERREIRA ARQUITECTOS специализируется именно на уникальных проектах. Здесь объем второго уровня поставлен на первый уровень со смещением в 45 градусов. Это очень простой прием для создания совершенно уникального проекта дома.
Планировка дома достаточно проста. На первом этаже мы найдем гостиную, кухню, прихожую, веранду и ванную комнату. На втором – три спальни и ванную комнату. Также при доме есть навес для автомобиля, задний дворик (на фотографии выше слева) и палисадник (на фотографии выше справа, с соснами). Кстати, деревья уже были на участке, что пришлось учесть при проектировании. Все до одного деревья были оставлены.
Примерно так выглядит этот пляжный домик с улицы. Здесь мы можем заметить, насколько сильно он напоминает арабские прямоугольные и квадратные домики, с большими пространствами террас, патио и местами для отдыха на крыше. Кажется, такой формат идеален не только для теплого климата, но и для более холодного, позволяя преобразовать ваш стиль жизни в ту сторону, которую вы выбираете.
Кстати, сейчас подобная современная архитектура, но с арабскими корнями, прекрасно развивается в Турции, на Кипре, в Египте, Испании и Португалии. Здесь колоритность стран Ближнего Востока, яркие краски и традиции патио объединяются с более интеллектуальным модерном из Германии, а в итоге получаются примерно такие проекты.
Если вы хотите построить домик в пляжном, арабском или современном стиле, стоит искать баланс в таких проектах, где эклектичным образом объединяются различные подходы. Например, для основы планировки лучше выбрать модерн, для зон отдыха и дизайна гостиной – пляжный стиль, а арабскому отдать внешний облик здания и яркие акценты (марокканский декор, светильники, яркие краски, текстиль, колонны, фонтанчики, крытые галереи и патио с низкой мягкой мебелью).
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