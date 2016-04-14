Компактный коттедж на одну семью

Позитивный проект загородного коттеджа в стиле модерн не обязательно должен быть стандартным! Кажется, что для бюджетного проекта нет вариантов для планировки и особых изысков, но это не так, если вы строите в современном стиле!

Попробуйте рассмотреть внимательнее этот проект от студии MIGUEL FERREIRA ARQUITECTOS из Португалии и вы поймете, насколько разнообразным может быть модерн!

Дом, расположенный в 40 км от легендарного Лиссабона, недалеко от Albufeira Lagoon Beach на берегу Атлантического океана, обещает показать вам шикарный подход к планировке компактного дома на одну семью.