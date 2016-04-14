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До и После: Шикарное преображение старой квартиры!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Гостиная в классическом стиле
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О том, что стейджинг творит чудеса, читатели homify знают не по наслышке. Кажется, что декорирование перед продажей недвижимости даже превращается в отдельную веху дизайна интерьера.

В основу стейджинга входит бюджетный декор, позволяющий красиво подать плюсы квартиры и, по возможности, отвлечь внимание от минусов. В этой двухуровневой квартире, которая слегка похожа на таунхаус, можно найти прекрасный пример стейджинга от студии HOME STAGING SYLT.

​До: пустая гостиная

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Немецкий проект показывает, что мебель и декор позволяют создать из стандартной квартиры настоящий оазис стиля и комфорта под ваш собственный характер. В данном случае квартира оформлялась с учетом возможных семейных покупателей, которые любят уют и традиционный образ жизни.

На заметку: в формате стейджинга чаще всего используется лишь легкий и мобильный декор.

​После: райское местечко

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH Гостиная в классическом стиле
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Так, дизайнерами был выбран стиль скандинавский минимализм с элементами рустика, винтажа и стиля костал – очень трендовый и интересный вариант! Заметьте, что освещение и мелкий декор играют не меньшую роль в хорошем первом впечатлении.

​До: спальня на мансарде

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

В этой двухуровневой квартире мы также найдем три спальни на втором этаже, который является мансардным. В прошлом пустые, они тоже были оформлены стейджером.

​После: уголок отдыха и релакса

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Мы уже писали на homify, что текстиль – самый важный элемент уютной атмосферы, наравне с цветовой гаммой и правильным освещением. Очень важно учесть эти аспекты, создавая интерьер для себя или на продажу.

​После: гостевая спальня

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Эта спальня оформлена в более строгих тонах, так как ее предназначение еще не ясно – она может быть второй детской, кабинетом, гостевой комнатой или мастерской.

​До: детская

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Пустая детская вызывала достаточно противоречивые эмоции до стейджинга. Она очень маленькая, и не каждый сможет представить здесь хороший для ребенка интерьер и уж тем более – воплотить его в жизнь. Так, стейджинг выполняет одну из своих самых главных ролей – показывает потенциал дома или квартиры. Кстати, мебель, используемая для стейджинга, может как оставаться при покупке, так и нет – смотря, какой пункт прописан в договоре.

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​После: детская

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

В этой уютной мансардной детской кажется, что ты живешь в волшебном городе, глядя поверх черепичных крыш, леса и удивительных узких улочек. Благодаря правильной планировке и текстилю комната стала уютной и подходящей для ребенка.

​После: ванная комната

Home Staging Hausteil in Tinnum, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

В ванной комнате стейджинг чаще всего принимает роль окончательного декора. Правильно подобранный текстиль, аксессуары и мелкие предметы для украшения играют гораздо более важную роль в продаже недвижимости, чем кажется на первый взгляд.

Также в любой комнате и любой квартире стейджинг позволяет скомпенсировать слегка негармонично подобранную цветовую гамму, объединив не совпадающие оттенки интересными акцентами, сделать интерьер на вид новее, а сами комнаты просторнее, а также показать, что здесь вполне можно жить на высоком уровне.

Стейджинг – новое понятие для Восточной Европы, но бурными темпами развивается в Польше. Здесь продажа недвижимости становится все более и более элегантным делом, с любовью к своей работе и с желанием создать привлекательные условия для жизни всем своим клиентам.

Для тех, кто собирает коллекции Книг Идей:

— До и После: 10 проектов редизайна гостиной;

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