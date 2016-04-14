До и После: Шикарное преображение старой квартиры!

О том, что стейджинг творит чудеса, читатели homify знают не по наслышке. Кажется, что декорирование перед продажей недвижимости даже превращается в отдельную веху дизайна интерьера.
В основу стейджинга входит бюджетный декор, позволяющий красиво подать плюсы квартиры и, по возможности, отвлечь внимание от минусов. В этой двухуровневой квартире, которая слегка похожа на таунхаус, можно найти прекрасный пример стейджинга от студии HOME STAGING SYLT.
Немецкий проект показывает, что мебель и декор позволяют создать из стандартной квартиры настоящий оазис стиля и комфорта под ваш собственный характер. В данном случае квартира оформлялась с учетом возможных семейных покупателей, которые любят уют и традиционный образ жизни.
На заметку: в формате стейджинга чаще всего используется лишь легкий и мобильный декор.
Так, дизайнерами был выбран стиль скандинавский минимализм с элементами рустика, винтажа и стиля костал – очень трендовый и интересный вариант! Заметьте, что освещение и мелкий декор играют не меньшую роль в хорошем первом впечатлении.
В этой двухуровневой квартире мы также найдем три спальни на втором этаже, который является мансардным. В прошлом пустые, они тоже были оформлены стейджером.
Мы уже писали на homify, что текстиль – самый важный элемент уютной атмосферы, наравне с цветовой гаммой и правильным освещением. Очень важно учесть эти аспекты, создавая интерьер для себя или на продажу.
Эта спальня оформлена в более строгих тонах, так как ее предназначение еще не ясно – она может быть второй детской, кабинетом, гостевой комнатой или мастерской.
Пустая детская вызывала достаточно противоречивые эмоции до стейджинга. Она очень маленькая, и не каждый сможет представить здесь хороший для ребенка интерьер и уж тем более – воплотить его в жизнь. Так, стейджинг выполняет одну из своих самых главных ролей – показывает потенциал дома или квартиры. Кстати, мебель, используемая для стейджинга, может как оставаться при покупке, так и нет – смотря, какой пункт прописан в договоре.
В этой уютной мансардной детской кажется, что ты живешь в волшебном городе, глядя поверх черепичных крыш, леса и удивительных узких улочек. Благодаря правильной планировке и текстилю комната стала уютной и подходящей для ребенка.
В ванной комнате стейджинг чаще всего принимает роль окончательного декора. Правильно подобранный текстиль, аксессуары и мелкие предметы для украшения играют гораздо более важную роль в продаже недвижимости, чем кажется на первый взгляд.
Также в любой комнате и любой квартире стейджинг позволяет скомпенсировать слегка негармонично подобранную цветовую гамму, объединив не совпадающие оттенки интересными акцентами, сделать интерьер на вид новее, а сами комнаты просторнее, а также показать, что здесь вполне можно жить на высоком уровне.
Стейджинг – новое понятие для Восточной Европы, но бурными темпами развивается в Польше. Здесь продажа недвижимости становится все более и более элегантным делом, с любовью к своей работе и с желанием создать привлекательные условия для жизни всем своим клиентам.
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