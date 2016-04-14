До и После: Шикарное преображение старой квартиры!

О том, что стейджинг творит чудеса, читатели homify знают не по наслышке. Кажется, что декорирование перед продажей недвижимости даже превращается в отдельную веху дизайна интерьера.

В основу стейджинга входит бюджетный декор, позволяющий красиво подать плюсы квартиры и, по возможности, отвлечь внимание от минусов. В этой двухуровневой квартире, которая слегка похожа на таунхаус, можно найти прекрасный пример стейджинга от студии HOME STAGING SYLT.