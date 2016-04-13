​До и После: Сколько стоит ремонт квартиры 195 кв. метров?

Специально для тех, кто рассчитывает стоимость шикарного ремонта для большой квартиры или даже коттеджа площадью около 200 кв. метров мы предлагаем реальный ремонт от корейской студии DesignSeven, которая находится в Сеуле.
Минимальная перепланировка, шикарный дизайн-проект, люксовые и брендовые экологически чистые материалы, а также полностью новые все коммуникации, потолок и остекление – то, что в чем нуждалась эта квартира!
В дизайн-проекте данной квартиры владельцы хотели видеть нотки аристократичного, традиционного дизайна. Они хотели превратить городское жилье в более элегантное, стильное и даже слегка богемное. В данном случае отделка производилась под стиль транситионал, как самый подходящий для роскошной жизни в мегаполисе.
Площадь квартиры: 195 кв. метров.
Бюджет: около 5 млн. рублей.
Многие из нас знают, как влияет на человека неизвестность – неблагоустроенность быта, некрасивый дизайн, неудобные вещи. Все это присутствует практически в любой квартире, ремонт которой проводился достаточно давно. Угнетающая неизвестность того, когда же новый дизайн-проект будет создан и реализован и понравится ли он вам – тоже часть процесса ремонта.
Главное на данном этапе – заменить свои мысли на позитивные идеи. Собирайте коллекции идей в декоре на Homify с помощью Книг Идей, общайтесь на форуме, находите специалиста по портфолио и обязательно читайте новые статьи о том, как другие уже реализовали свою мечту, ведь это очень вдохновляет!
Эта гостиная молниеносно быстро преобразилась в пространство в стиле манхэттенских апартаментов! Обворожительная кухня с глянцевыми фасадами и имитацией ценных пород дерева смотрится здесь так, будто только что сошла с обложки глянцевого журнала (что, в принципе, так и есть). Кухонный остров с укороченной вытяжкой отлично смотрится в центре, создавая четкую геометрию пространства, а место для столовой предусмотрено рядом с ним.
Все основные комнаты в квартире остались на своих прошлых местах, если не считать сноса перегородок ради создания открытой общественной зоны. Так, коридор с гардеробом, кухня и гостиная стали единым целым, хотя ранее были обособленными комнатами.
Шикарный кухонный гарнитур на фоне качественной отделки – великолепная пара для дизайна интерьера кухни, который не просто удивит вас, но и приведет в восторг. Стоимость по-настоящему качественных и эффектных больших гарнитуров для подобных проектов – от 1 млн. рублей, и эта сумма очень весома в контексте дизайна интерьера и отделки всей квартиры.
Шикарные белые ставни создают очарование в стиле транситионал, с легким намеком на образ жизни у моря. Белый цвет в гостиной большой квартиры – почти необходимое условие, чтобы создать ощущение простора не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.
Перепланировка также касалась объединения туалетных и ванных комнат, поэтому часть стены пришлось снести.
Так, в квартире получилось сразу несколько полноценных ванных комнат с душевыми, ванными чашами, а также отдельная прачечная и гостевая ванная комната.
Одна из спален имеет дверь-слайдер в соседнюю и является частью детской зоны в квартире. Из таких смежных комнат можно создать спальню двух сестер, спальню и игровую или спальню и кабинет для занятий.
Отдельного внимания заслуживает мастер-сьют, который основывается на просторной спальне с панорамным остеклением, коридоре с гардеробом и туалетным столиком, а также ванной комнате. Его площадь – около 60 кв. метров, треть от всей площади квартиры.
Для тех, кто любит отдыхать на природе: