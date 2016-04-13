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​До и После: Сколько стоит ремонт квартиры 195 кв. метров?

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Гостиная в стиле модерн
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Специально для тех, кто рассчитывает стоимость шикарного ремонта для большой квартиры или даже коттеджа площадью около 200 кв. метров мы предлагаем реальный ремонт от корейской студии DesignSeven, которая находится в Сеуле.

Минимальная перепланировка, шикарный дизайн-проект, люксовые и брендовые экологически чистые материалы, а также полностью новые все коммуникации, потолок и остекление – то, что в чем нуждалась эта квартира!

В дизайн-проекте данной квартиры владельцы хотели видеть нотки аристократичного, традиционного дизайна. Они хотели превратить городское жилье в более элегантное, стильное и даже слегка богемное. В данном случае отделка производилась под стиль транситионал, как самый подходящий для роскошной жизни в мегаполисе. 

Площадь квартиры: 195 кв. метров.

Бюджет: около 5 млн. рублей.

​До: угнетающая неизвестность

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Многие из нас знают, как влияет на человека неизвестность – неблагоустроенность быта, некрасивый дизайн, неудобные вещи. Все это присутствует практически в любой квартире, ремонт которой проводился достаточно давно. Угнетающая неизвестность того, когда же новый дизайн-проект будет создан и реализован и понравится ли он вам – тоже часть процесса ремонта.

Главное на данном этапе – заменить свои мысли на позитивные идеи. Собирайте коллекции идей в декоре на Homify с помощью Книг Идей, общайтесь на форуме, находите специалиста по портфолио и обязательно читайте новые статьи о том, как другие уже реализовали свою мечту, ведь это очень вдохновляет!

​После: впечатляющая реформация!

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Столовая комната в стиле модерн
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Эта гостиная молниеносно быстро преобразилась в пространство в стиле манхэттенских апартаментов! Обворожительная кухня с глянцевыми фасадами и имитацией ценных пород дерева смотрится здесь так, будто только что сошла с обложки глянцевого журнала (что, в принципе, так и есть). Кухонный остров с укороченной вытяжкой отлично смотрится в центре, создавая четкую геометрию пространства, а место для столовой предусмотрено рядом с ним.

​После: шикарная перепланировка

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Столовая комната в стиле модерн
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Все основные комнаты в квартире остались на своих прошлых местах, если не считать сноса перегородок ради создания открытой общественной зоны. Так, коридор с гардеробом, кухня и гостиная стали единым целым, хотя ранее были обособленными комнатами.

​После: глянцевая сказка

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Кухня в стиле модерн
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Шикарный кухонный гарнитур на фоне качественной отделки – великолепная пара для дизайна интерьера кухни, который не просто удивит вас, но и приведет в восторг. Стоимость по-настоящему качественных и эффектных больших гарнитуров для подобных проектов – от 1 млн. рублей, и эта сумма очень весома в контексте дизайна интерьера и отделки всей квартиры.

​После: дизайн гостиной

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Гостиная в стиле модерн
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Шикарные белые ставни создают очарование в стиле транситионал, с легким намеком на образ жизни у моря. Белый цвет в гостиной большой квартиры – почти необходимое условие, чтобы создать ощущение простора не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной.

​До: ванная комната

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Перепланировка также касалась объединения туалетных и ванных комнат, поэтому часть стены пришлось снести.

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​После: гостевая ванная комната

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Ванная комната в стиле модерн
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Так, в квартире получилось сразу несколько полноценных ванных комнат с душевыми, ванными чашами, а также отдельная прачечная и гостевая ванная комната.

​После: отделка спальни

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Гостиная в стиле модерн
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Одна из спален имеет дверь-слайдер в соседнюю и является частью детской зоны  в квартире. Из таких смежных комнат можно создать спальню двух сестер, спальню и игровую или спальню и кабинет для занятий.

После: мастер-сьют

성주동 프리빌리지2차, 디자인세븐 디자인세븐 Гардеробная в стиле модерн
디자인세븐

디자인세븐
디자인세븐
디자인세븐

Отдельного внимания заслуживает мастер-сьют, который основывается на просторной спальне с панорамным остеклением, коридоре с гардеробом и туалетным столиком, а также ванной комнате. Его площадь – около 60 кв. метров, треть от всей площади квартиры.

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