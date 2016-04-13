​До и После: Сколько стоит ремонт квартиры 195 кв. метров?

Специально для тех, кто рассчитывает стоимость шикарного ремонта для большой квартиры или даже коттеджа площадью около 200 кв. метров мы предлагаем реальный ремонт от корейской студии DesignSeven, которая находится в Сеуле.

Минимальная перепланировка, шикарный дизайн-проект, люксовые и брендовые экологически чистые материалы, а также полностью новые все коммуникации, потолок и остекление – то, что в чем нуждалась эта квартира!

В дизайн-проекте данной квартиры владельцы хотели видеть нотки аристократичного, традиционного дизайна. Они хотели превратить городское жилье в более элегантное, стильное и даже слегка богемное. В данном случае отделка производилась под стиль транситионал, как самый подходящий для роскошной жизни в мегаполисе.

Площадь квартиры: 195 кв. метров.

Бюджет: около 5 млн. рублей.