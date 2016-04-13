Идеальная дача для большой семьи

Компактная двухэтажная дача по новому современному проекту – то, о чем мечтает половина дачников! Кажется, что идеальный проект под конкретно ваш участок не разработать, но на самом деле, удивительные решения и идеи просто нужно поискать. Например, на homify.
Этот проект дачи создан специалистами из студии Wakayama-ARC и реализован в очень стильном формате. Отделка экстерьера была произведена в стиле модерн с помощью железных декоративных панелей. Важная составляющая успеха, планировка и сопутствующее ей современное остекление позволят любому проекту стать лучше. Например, тому, что вы уже рисуете у себя в голове.
Маленький участок площадью около 6-ти соток в данном случае расположен возле леса. По направлению к нему грунт имеет тенденцию подъема, что было скомпенсировано перемещением пластов почвы еще на раннем этапе планирования проекта.
Основной объем здания смотрит фасадом на лес через небольшую и живописную поляну. Обратите внимание, что участок не имеет забора, крыльцо выделено в отдельную небольшую конструкцию, а справа мы даже найдем небольшой домик, в котором жили владельцы, пока строился этот.
Как мы говорили ранее, именно левый боковой фасад имеет лучшие виды и является основным – на первом этаже здесь два окна и терраса, на втором – три окна. Прихожая расположена посередине здания, как и коридор между гостиной и кухней, и лестница.
В данном случае этот «дачный» домик используется владельцами для постоянного проживания. Тем не менее, его формат (площадь одного этажа около 47,5 кв. метров, двух – 95 кв. метров) позволяет нам размышлять о таком домике, как о бюджетной летней резиденции.
Справа вы видите прихожую, которая находится на уровень ниже основной части здания. Сделано это было для того, чтобы грязь с улицы оставалась лишь в этом уголке и никогда не выходила за его пределы. Такая идея очень важна для реализации в семьях с большим количеством детей, домашними животными и многочисленной обувью.
Поднимаясь наверх, на первый этаж, мы попадаем в шикарный и светлый коридор. Как и во всем доме, пол здесь оформлен натуральной сосновой доской.
Строительство дома велось по каркасной технологии с использованием SIP-панелей. Дом имеет два этажа, деревянную лестницу, легкие перегородки между комнатами.
Площадь застройки: 60 кв. метров.
Общая площадь двух этажей: 97,5 кв. метров.
Удивительно, но кухня-гостиная находится именно на втором этаже. Такой подход позволяет расположить главное место дома в комнатах с балконом и лучшими видами на лес и окрестности, а на первом оставить место для приватных спален, где окна легко занавешиваются от чужих глаз.
Конечно же, такой вариант не полностью оправдывает себя – хождение по лестнице устроит далеко не каждого владельца приусадебного участка, постоянно требующего заботы, но для владельцев это решение было оптимальным.
Отделка дома произведена в очень современной и при этом экологичной манере. Сосновая доска – на полу, бук – для отделки потолка. Стальная мебель для кухни выполнена в стиле индастриал и является популярным решением для азиатских стран.
А белая штукатурка на стенах – прекрасное решение как для дачного дома, так и для коттеджа. В таких комнатах ощущается простор, даже если они очень маленькие.
На первом этаже этого дома мы найдем три спальни, каждая площадью около 12 кв. метров и ванную комнату. На втором этаже – еще две маленьких спальни по 8 кв. метров и ванную комнату, плюс к кухне-гостиной с балконом. Получается, что в этой очень маленькой даче – целых 5 спален, которые могут с комфортом вместить даже самую большую семью!
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