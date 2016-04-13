Идеальная дача для большой семьи

Компактная двухэтажная дача по новому современному проекту – то, о чем мечтает половина дачников! Кажется, что идеальный проект под конкретно ваш участок не разработать, но на самом деле, удивительные решения и идеи просто нужно поискать. Например, на homify.

Этот проект дачи создан специалистами из студии Wakayama-ARC и реализован в очень стильном формате. Отделка экстерьера была произведена в стиле модерн с помощью железных декоративных панелей. Важная составляющая успеха, планировка и сопутствующее ей современное остекление позволят любому проекту стать лучше. Например, тому, что вы уже рисуете у себя в голове.