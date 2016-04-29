Как создать винный погреб в доме?

Для настоящих любителей вина и коллекционеров прекрасного вина винный погреб является обязательным помещением для хранения вашей коллекции должным образом. Если вы решили построить винный погреб, то есть несколько важных принципов, которым вы должны следовать. Мы рекомендуем создать свой собственный винный погреб. Вы получите удовольствие от планирования, создания дизайна, а вино будет более особенным. Кроме этого, создание своего собственного винного погреба дает возможность индивидуализировать то, что вы создаете, придавая ему личный характер, что никакой другой винный погреб не будет иметь. Не имеет значения, если у вас нет опыта в строительстве, просто следуйте нескольким простым шагам, приведенным здесь, чтобы создать идеальный, уникальный винный погреб.
Мы надеемся, что вы будете вдохновлены и достаточно уверены, чтобы построить свой собственный винный погреб. В этой статье вы получите советы, как его лучше обустроить, какие условия для этого необходимы.
Идеальной температурой для винного погреба является 10-14 градусов тепла, уровень влажности должен составлять от 55 до 75 процентов. Теоретически можно построить винный погреб в любой комнате дома, но тогда придется потратить больше денег на охлаждающее устройство, чтобы поддерживать температуру и уровень влажности на постоянном нужном уровне. Желательно придерживаться традиции и построить его в помещении, который потребует наименьших затрат для охлаждения, необходимого для поддержания нужной температуры для вашего вина.
Для того чтобы контролировать температуру в помещении, нужно установить хорошего качества термометр в винный погреб. Вино стареет очень быстро, когда температура выше 18 градусов тепла. Но также и не подходит температура помещения ниже 10 градусов, так как не происходят процессы созревания.
Самым идеальным местом для винного погреба является прохладное, темное и влажное помещение в доме. Обычно самым подходящим, самым темным местом считается подвал, именно там часто делают винный погреб. Если у вас нет подвала, то в таком случае можно приспособить место под лестницей.
Как мы уже упоминали выше, влажная среда идеальна для вина. Поэтому старайтесь держать уровень влажности в помещении от 60 до 70 процентов. Лучший способ, чтобы сделать это, состоит в использовании гигрометра для измерения уровня влажности в помещении. Затем, в случае необходимости, вы можете использовать увлажнитель воздуха или осушитель воздуха для изменения влажности в помещении.
Почему это так важно, чтобы в винном погребе было влажно? Если воздух в комнате будет слишком сухой, то пробки могут высохнуть, а затем кислород может проникать в ваши драгоценные бутылки вина, в конечном итоге испортятся дорогие, хорошие качественные вина.
Охлаждающие устройства, как правило, используют много электроэнергии, но именно это дополнение очень важно для такого типа помещения. Однако, если ваш винный погреб будет надлежащим образом изолирован, то небольшого блока охлаждения будет достаточно для поддержания температуры достаточно низкой, чтобы сохранить ваши вина.
В принципе существует два доступных типа охлаждающих устройств. Существует автономная система или сплит система с охлаждением, что позволит вам разместить шумную часть вне вашего винного погреба. Чтобы установить блок охлаждения, вам придется вырезать отверстие в стенке соответствующего размера для устройства, чтобы оно вписалось. Нужно убедиться, что есть электрическая розетка поблизости, а также дренажная линия для конденсации, если это необходимо.
Для того, чтобы сэкономить на затратах на электроэнергию, убедитесь, что у вас есть хорошая изоляция. Для пола используйте хороший герметик на водной основе, выберите дверь для установки, которая изолирована. Мы предлагаем вам не использовать стеклянные двери и окна или, по крайней мере, убедитесь, что они имеют двойное изолирующее остекление. Если есть еще слишком много света в комнате, повесьте занавески или шторы, чтобы защитить вино от солнечных лучей.
Большинство типов освещения подходят для винного погреба, при условии если там будет в основном темно или будет приглушенный свет. Более яркое освещение допускается только для того, чтобы вы могли прочитать этикетки на вашем вине, но оно не должно быть резким и броским.
Следует помнить, что УФ-свет может привести к повреждению вина в течение длительного периода времени. Мы рекомендуем мягкое, тусклое освещение, так как это создаст теплую и гостеприимную атмосферу вашего винного погреба. Для получения вдохновения просмотрите новые идеи освещения.
Вне зависимости от того, какой дизайн погреба вы выберите, помните, что бутылки вина должны находиться в горизонтальном положении в винных стойках. Это позволит пробкам оставаться влажными, что предотвратит их высыхание. Дизайнеры советуют использовать как можно больше вертикального пространства, насколько это возможно, чтобы сэкономить место.
Таким образом, вы узнали, как создать винный погреб в доме, какие условия для этого нужны. Надеемся, что в этой статье вы нашли для себя полезные советы и идеи.