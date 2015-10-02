Тайны датской штукатурки

Жидкие обои, или, как их еще называют, датская штукатурка, являются только одним из видов современной декоративной отделки стен. Хотя именно они являются прародителями многих современных обоев, будучи придуманными ещё 300 лет назад. Как бы то ни было, в настоящее время каждый способен по достоинству оценить простоту и удобство работы с ними. Приобретая пакет с жидкими обоями, можно удивиться… Внутри вы найдете вовсе не жидкую массу, а сухую смесь. В ней же уже присутствует клеящий элемент. Прежде чем развести их в воде, необходимо прогрунтовать, покрасить и просушить стену.
Для того, чтобы начать работать с жидкими обоями, нужно разбавить смесь водой и хорошо перемешать до состояния теста (на 1 мешок обоев требуется 6 л воды). Специалисты рекомендуют это делать только вручную, так как механическое воздействие может повредить структуру волокна. Согласитесь, эта инструкция больше напоминает рецепт пирога, а процесс — замешивание теста!
Далее масса наносится на стену пластиковым затиром или тёркой, что по сути своей напоминает раскатывание того же теста. К слову, у каждого, кто имел дело с жидкими обоями, наверняка имеется своя собственная технология работы с ними, поэтому мы будем рады, если вы поделитесь опытом и рекомендациями в комментариях к этой книге идей.
Жидкие обои считаются очень хорошим теплоизолятором, а также они обладают свойством поглощения шума. Они не имеют швов, не впитывают запахи и не выгорают. Основной материал обоев — это база, которая может иметь любой оттенок палитры.
Так, например, достаточно легко собственными силами справиться с созданием на стене градиентного перехода . Также можно сделать прекрасный и необычный фон для будущих наскальных рисунков своих детей. Выбор расцветок настолько широк, что некоторые предполагается смешивать с идущими в некоторых случаях в комплекте блестками (они разводятся в воде до того, как в неё помещается сухая смесь обоев).
Еще одним достоинством бесшовных обоев является многоразовое использование. Для того, чтобы их снять, достаточно как следует размочить покрытие, удалить шпателем и перенести на стену, к примеру, другой комнаты или дачи. И так до трёх раз. Несмотря на то, размачивать их придется около 12 часов, снять их со стены не вызывает никаких сложностей.
Жидкие обои прекрасно подходят помещениям, где много углов и в детских комнатах. Они скрывают неровности, а также трещины. С их помощью можно создавать аппликации и надписи практически на любых поверхностях. В случае, если какая-то часть стены была испачкана или повреждена, то точечно «рану» можно снова покрыть обоями такого же цвета.