Тайны датской штукатурки

Жидкие обои, или, как их еще называют, датская штукатурка, являются только одним из видов современной декоративной отделки стен. Хотя именно они являются прародителями многих современных обоев, будучи придуманными ещё 300 лет назад. Как бы то ни было, в настоящее время каждый способен по достоинству оценить простоту и удобство работы с ними. Приобретая пакет с жидкими обоями, можно удивиться… Внутри вы найдете вовсе не жидкую массу, а сухую смесь. В ней же уже присутствует клеящий элемент. Прежде чем развести их в воде, необходимо прогрунтовать, покрасить и просушить стену.