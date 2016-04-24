Полезные советы, чтобы избежать нечестных подрядчиков

Во время ремонта лишь самые умелые хозяева могут обойтись без посторонней помощи. Большинство же вынуждены пользоваться услугами профессиональных мастеров и специализированных компаний.
Привлечение подрядчиков к выполнению строительных работ в вашем доме всегда включает в себя определенную долю риска. Вы можете значительно уменьшить свои шансы быть обманутым с их стороны, вооружившись нашими советами и подсказками в этом вопросе. Воспользуйтесь ними, чтобы сэкономить не только свои деньги и время, но и нервы.
Золотое правило работы с подрядчиком – предварительное согласование условий. Объяснив характер требуемых работ, попросите его составить смету будущих работ, причем – в максимально подробном виде.
Обратите внимание, чтобы документ содержал количество и названия материалов, работ, а также временные обязательства подрядчика. Проверьте все исходящие данные и величины – площадь комнат, высоту стен и т.п. Настоящий профессионал никогда не откажет вам в этом, а наоборот – первый предложит создать и обсудить смету будущих работ.
Существует несколько известных приемов, которые моментально выдают в подрядчике недобросовестность.
Скидки только сегодня! – типичная фраза, которой пользуются жулики, чтобы соблазнить потенциального заказчика заманчивой ценой и не дать времени как следует все взвесить и обдумать. Если подрядчик говорит вам, что цена доступна
только сегодня и только сейчас – смело указывайте ему на дверь. К тому же, как показывает практика, подобные рекламные акции имеют скрытые условия, которые содержат множество ограничений и дополнительных требований.
Не ведитесь на поводу у таких рекламщиков и давайте им отпор, не затрачивая время на изучение условий мнимой акции. Учтите – такие подрядчики являются тонкими психологами и сразу понимают, кого можно обмануть с помощью привлекательны речей, а кого нет.
Вы никогда не должны чувствовать какое-либо давление в принятии решения о выборе подрядчика. Если вы заметили, что представитель компании требует от вас быстрого решения, применяя различные техники прессинга, выставляйте его за дверь.
Чрезмерное давление в принятии решения не дает вам времени на то, чтобы самостоятельно подумать и рассмотреть другие варианты. Квалифицированный и авторитетный профессионал никогда не будет давить на кого-либо или требовать быстрого ответа.
Незнакомые люди, которые хотят из дома в дом, представляясь подрядчиками или их представителями – это, скорее всего, мошенники. Под данную категорию гостей часто маскируются воры или наводчики, цель которых – высмотреть обстановку дома и расположить к себе хозяев.
Не позволяйте им проникать внутрь вашего дома, а постарайтесь вежливо отказать прямо на пороге.
Конечно, нельзя утверждать, что на всех рекламных листовках и визитках компаний-подрядчиков написана неправдивая информация. Но, в любом случае, ее стоит проверять.
Изучите сайт компании, поищите отзывы в интернете, а еще лучше – попросите у представителей адреса тех домов, где они делали ремонт совсем недавно. Пообщавшись с их предыдущими заказчиками и оценив результаты работы, можно делать выводы гораздо более актуальные, нежели просто прочитав громкие лозунги и обещания на бумаге.
Если вы все-таки решили довериться компании-подрядчику, обязательно оформляйте свои договоренности в письменном виде. Для этого достаточно заключить договор, где прописать зону ответственности, характер работ, сроки и штрафные санкции за несоблюдение отдельных пунктов.
Имея на руках подписанный документ, вам будет проще контролировать работу подрядчика, а в случае появления претензий к ее качеству – обжаловать результат в суде.