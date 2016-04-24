Полезные советы, чтобы избежать нечестных подрядчиков

Во время ремонта лишь самые умелые хозяева могут обойтись без посторонней помощи. Большинство же вынуждены пользоваться услугами профессиональных мастеров и специализированных компаний.

Привлечение подрядчиков к выполнению строительных работ в вашем доме всегда включает в себя определенную долю риска. Вы можете значительно уменьшить свои шансы быть обманутым с их стороны, вооружившись нашими советами и подсказками в этом вопросе. Воспользуйтесь ними, чтобы сэкономить не только свои деньги и время, но и нервы.