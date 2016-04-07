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Домик в деревне

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Casa Alentejana, knowhowtobuild knowhowtobuild Дома в стиле кантри
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Иногда  homify с большим удовольствием рассказывает своим читателям о небольших, но очень приятных проектах строительства и реконструкции. Порой красота кроется в простых элементах, которые делают работу архитекторов и дизайнеров интерьера поистине совершенной. Наш сегодняшний объект интереса – постройка, лишенная каких-либо архитектурных новшеств или амбициозных деталей; в то же время мы не можем пройти мимо воплощенного специалистами элегантного образа семейного счастья.

Автором проекта является бюро Knowhowtobuild. Местом действия стал регион Алентежу Португалии. Больше фотографий процесса строительства можно увидеть на странице архитекторов.

Быстрое строительство

Casa Alentejana, knowhowtobuild knowhowtobuild Дома в стиле кантри
knowhowtobuild

knowhowtobuild
knowhowtobuild
knowhowtobuild

На фото мы видим процесс возведения колонн и балок из железобетона. В строительстве также использовался кирпич. Внутренние несущие стены выполнены из стальных оцинкованных профилей. В качестве основного структурного компонента использована низкоуглеродистая сталь, так как она отличается высокой прочностью и значительной легкостью – это позволило сделать процесс строительства быстрым, безопасным, а также сократить использование щебня. Дерево для забора было пропитано промышленным способом в автоклаве, поэтому в его прочности и сроке службы можно не сомневаться.

Традиции в почете

Casa Alentejana, knowhowtobuild knowhowtobuild Дома в стиле кантри
knowhowtobuild

knowhowtobuild
knowhowtobuild
knowhowtobuild

Традиционные дома в небольших городах и деревнях Португалии – одноэтажные. Они сверкают свежей побелкой и иногда украшаются синими ставнями. Все эти характерные особенности продиктованы жарким климатом.  Типичные для Алентежу постройки создавались с использованием спрессованной земли, необожжённого кирпича, а также других натуральных материалов, способных сохранить прохладу внутри дома летом, а зимой – тепло. За последние десятилетия технологии строительства практически были забыты: на смену пришел кирпич и бетон. Вместе с тем потребность в электроэнергии увеличилась, возросли и траты на обогрев и вынужденное кондиционирование помещений.

Архитектурное наследие

Casa Alentejana, knowhowtobuild knowhowtobuild Дома в стиле кантри
knowhowtobuild

knowhowtobuild
knowhowtobuild
knowhowtobuild

Таким образом авторы проекта намеренно вернулись к истокам традиционного строительства, привнеся в него и современные черты, в частности, крупные окна. Это решение позволило добиться большей освещенности помещений и, как следствие, снизить затраты на потребление электроэнергии. Не обошлось и без печи, мы видим, что дымоход выполнен в одном стиле с фасадом: он окрашен в естественные прибрежные оттенки — белый и голубой, тем самым позволяя постройке гармонировать с окружающей средой.

Детали интерьера

Casa Alentejana, knowhowtobuild knowhowtobuild Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
knowhowtobuild

knowhowtobuild
knowhowtobuild
knowhowtobuild

Декоративный камень в интерьере – это не только качественный материал отделки на долгие годы, но и замечательный элемент оформления. Он визуально помог отделить входную зону от гостиной, четко обозначив пространство прихожей. Крыша утеплена деревом – отличное решение для теплоизоляции и придания уюта, насколько это возможно при помощи данного материала. В целом интерьер выполнен характерном для Португалии стиле.

Семейное гнездышко

Casa Alentejana, knowhowtobuild knowhowtobuild Гостиная в стиле кантри
knowhowtobuild

knowhowtobuild
knowhowtobuild
knowhowtobuild

Внутри интерьер оформлен легко и ненавязчиво для жизни полной радости и изобилия. Большая часть мебели имеет темный цвет, что действительно делает интерьер уютным. Белоснежную внутреннюю отделку и мебель дополняют акценты в виде текстиля и элементов декора. Лаконичный и теплый дизайн.

Современные технологии на кухне

Casa Alentejana, knowhowtobuild knowhowtobuild Кухня в стиле кантри
knowhowtobuild

knowhowtobuild
knowhowtobuild
knowhowtobuild

Эта кухня не имеет ничего общего с деревенским стилем. Фасады мебели выдержаны в выбранной дизайнерами интерьера цветовой гамме. Кухонный гарнитур обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей. Акценты проставлены хромированными элементами, их смягчает цвет пола и фартука.

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