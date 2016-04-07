Домик в деревне

Иногда homify с большим удовольствием рассказывает своим читателям о небольших, но очень приятных проектах строительства и реконструкции. Порой красота кроется в простых элементах, которые делают работу архитекторов и дизайнеров интерьера поистине совершенной. Наш сегодняшний объект интереса – постройка, лишенная каких-либо архитектурных новшеств или амбициозных деталей; в то же время мы не можем пройти мимо воплощенного специалистами элегантного образа семейного счастья.

Автором проекта является бюро Knowhowtobuild. Местом действия стал регион Алентежу Португалии. Больше фотографий процесса строительства можно увидеть на странице архитекторов.