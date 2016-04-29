Выбираем перголу

Каждому счастливому обладателю земельного участка хочется использовать его с максимальной выгодой для себя. Ставшие популярными патио повлекли за собой строительство беседок пергол, располагающих к приятному общению. Такие конструкции служат входом в определенную зону сада, соединяют дом и беседку, располагаются над дорожками, служат пристройками-верандами к дому.

По сути, пергола — совокупность стоящих в ряд легких арок, соединенных между собой поперечными балками. Нужно отметить, что строение это капитальное (на зиму не разбирается), с места на место не переносится. Поэтому важно правильно выбрать модификацию строения.

Для того, чтобы милое архитектурное дополнение гармонично вписалось в ландшафт местности, не помешает внимательно отнестись к форме и материалу постройки. Чтобы помочь вам с выбором, мы подготовили эту статью, в которой рассмотрим различные виды пергол.