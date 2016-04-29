Выбираем перголу

Каждому счастливому обладателю земельного участка хочется использовать его с максимальной выгодой для себя. Ставшие популярными патио повлекли за собой строительство беседок пергол, располагающих к приятному общению. Такие конструкции служат входом в определенную зону сада, соединяют дом и беседку, располагаются над дорожками, служат пристройками-верандами к дому.
По сути, пергола — совокупность стоящих в ряд легких арок, соединенных между собой поперечными балками. Нужно отметить, что строение это капитальное (на зиму не разбирается), с места на место не переносится. Поэтому важно правильно выбрать модификацию строения.
Для того, чтобы милое архитектурное дополнение гармонично вписалось в ландшафт местности, не помешает внимательно отнестись к форме и материалу постройки. Чтобы помочь вам с выбором, мы подготовили эту статью, в которой рассмотрим различные виды пергол.
Часть перголы можно накрыть прозрачной крышей из поликарбоната, и тогда непогода не застанет вас врасплох. По сути эта крыша – превращает нашу перголу – в самый настоящий навес. То есть – если вы хотите построить навес на участке, то вот вам простая идея – сначала постройте перголу (по всем правилам) – а потом накройте ее листами поликарбоната.
Кровля из поликарбоната обладает многими достоинствами. Она может эксплуатироваться в большом диапазоне температур (от -45 до +80°С) и долговечна. Сотовый поликарбонат обладает достаточно высокой несущей способностью (до 150 кг/мг при шаге обрешётки 1-2 м) при небольшом собственном весе (от 0,8 до 3,5 кг на 1 мг). Этот материал отличает простота монтажа и обработки.
Из пород деревьев для создания перголы больше всего подходит дуб, сосна, лиственница и акация. Для оформления участка возле старого или стилизованного под старину деревянного дома подойдут и грубо напиленные стойки, а вот рядом с современными строениями значительно уместнее размещать перголы из обработанного бруса. Идеальный материал для создания рустикальной атмосферы в саду – необработанные березовые бревна.
Деревянные перголы из брусков и досок скрепляются оцинкованными или анодированными шурупами и обязательно обрабатываются антисептическими средствами. Для защиты деревянных конструкций от гниения поверхности покрывают нитроэмалью белого цвета или в несколько слоев окрашивают бесцветным пинотексом.
Пергола может служить оригинальным решением для вертикального озеленения: оформления входа в сад, использоваться для разделения приусадебного участка на различные функциональные зоны или, наоборот, для соединения отдельных зон между собой. Например, она поможет отделить огород от зоны отдыха или детскую площадку от сада. А еще пергола отлично маскирует неприглядные хозяйственные и подсобные помещения. Да и просто необычайно изыскано украшает участок.
Весьма оригинальна легкая пергола из бамбуковых шестов. Столбы в этом случае делают из дерева или металла, так как сам бамбук для этой цели не годится — он слишком легок. Поскольку бамбуковые шесты невозможно прибить гвоздями, их нужно привязывать подходящим материалом — неброским силоновым волокном, мягкой проволокой, тонкими кожаными ремешками и т. п.
Пергола из бамбука выглядит естественно, а когда ее дополнят растения, она станет особенно эффектной.
Металлическая конструкция перголы весьма долговечна, кажется легкой и выглядит красиво. Однако цельнометаллическая пергола все же не создает ощущения пространственной глубины и к тому же ее гладкая поверхность хуже зарастает растениями.
Лучше всего выглядит комбинация несущих столбов из стальных труб и горизонтальных деревянных реек. Диаметр несущих труб зависит от размеров перголы и колеблется в пределах от 4 до 10 см. Соединяют трубы сваркой. Их опускают на глубину около 50 см в бетонное основание, причем на нижний конец наваривают «пятку» из листового железа.
К металлическим столбам обычно или непосредственно прикрепляют деревянные продольные брусья, или же сверху приваривают железную полосу, а уже к ней с каждой стороны привинчивают продольные рейки. Металлические трубы обеспечивают несущую функцию конструкции, а деревянные детали — декоративную, пространственную.
Все металлические части перголы нужно покрыть подходящей краской для защиты от коррозии. Чем светлее избранная краска, тем более воздушной будет казаться возведенная пергола.
Очень красиво смотрятся комбинированные перголы с кирпичными/каменными опорами или колоннами и дубовыми балками.
Это, собственно, изначальный способ создания пергол, который сохранился до сих пор на южнотирольских виноградниках. Несущие столбы вытесывают из гранитной скалы или песчаника, в сечении они имеют от 20×20 см до 20×40 см и возвышаются над землей примерно на 240 см. В верхней части этих столбов сделаны отверстия, в которые вкладывают круглую жердь диаметром 10—12 см. Поперек через определенное расстояние располагают круглые, очищенные от коры жерди из ели, пихты или сосны.
Вместо столбов из монолита в обычном саду можно поставить столбы, сложенные из кирпича или обломков природного камня. Чтобы такой столб был достаточно устойчив, в сечении он должен иметь не менее 40×40 см. Очень эффектно выглядит пергола, если в качестве одной из ее сторон использована стенка, поставленная из того же материала, так что сооружение превращается в своеобразный коридор. Расход материала на создание такой перголы сравнительно велик, однако она поможет создать удивительно очаровательные уголки в саду.