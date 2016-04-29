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Выбираем перголу

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Requinte, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Сад в классическом стиле
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Каждому счастливому обладателю земельного участка хочется использовать его с максимальной выгодой для себя. Ставшие популярными патио повлекли за собой строительство беседок пергол, располагающих к приятному общению. Такие конструкции служат входом в определенную зону сада, соединяют дом и беседку, располагаются над дорожками, служат пристройками-верандами к дому.

По сути, пергола — совокупность стоящих в ряд легких арок, соединенных между собой поперечными балками. Нужно отметить, что строение это капитальное (на зиму не разбирается), с места на место не переносится. Поэтому важно правильно выбрать модификацию строения.

Для того, чтобы милое архитектурное дополнение гармонично вписалось в ландшафт местности, не помешает внимательно отнестись к форме и материалу постройки. Чтобы помочь вам с выбором, мы подготовили эту статью, в которой рассмотрим различные виды пергол.

Пергола с крышей из поликарбоната

Exuberante, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Сад в эклектичном стиле
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Часть перголы можно накрыть прозрачной крышей из поликарбоната, и тогда непогода не застанет вас врасплох. По сути эта крыша – превращает нашу перголу – в самый настоящий навес. То есть – если вы хотите построить навес на участке, то вот вам простая идея – сначала постройте перголу (по всем правилам) – а потом накройте ее листами поликарбоната.

Кровля из поликарбоната обладает многими достоинствами. Она может эксплуатироваться в большом диапазоне температур (от -45 до +80°С) и долговечна. Сотовый  поликарбонат обладает достаточно высокой несущей способностью (до 150 кг/мг при шаге обрешётки 1-2 м) при небольшом собственном весе (от 0,8 до 3,5 кг на 1 мг). Этот материал отличает простота монтажа и обработки. 

Деревянные перголы

homify Сад в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Из пород деревьев для создания перголы больше всего подходит дуб, сосна, лиственница и акация. Для оформления участка возле старого или стилизованного под старину деревянного дома подойдут и грубо напиленные стойки, а вот рядом с современными строениями значительно уместнее размещать перголы из обработанного бруса. Идеальный материал для создания рустикальной атмосферы в саду – необработанные березовые бревна.

Деревянные перголы из брусков и досок скрепляются оцинкованными или анодированными шурупами и обязательно обрабатываются антисептическими средствами. Для защиты деревянных конструкций от гниения поверхности покрывают нитроэмалью белого цвета или в несколько слоев окрашивают бесцветным пинотексом.  

Пергола увитая растениями

​Дом в Крыму, Олег Чистяков Олег Чистяков Сад в рустикальном стиле
Олег Чистяков

​Дом в Крыму

Олег Чистяков
Олег Чистяков
Олег Чистяков

Пергола может служить оригинальным решением для вертикального озеленения: оформления входа в сад,  использоваться для разделения приусадебного участка на различные функциональные зоны или, наоборот, для соединения отдельных зон между собой. Например, она поможет отделить огород от зоны отдыха или детскую площадку от сада. А еще пергола отлично маскирует неприглядные хозяйственные и подсобные помещения. Да и просто необычайно изыскано украшает участок.

Пергола из бамбука

Requinte, Loro Arquitetura e Paisagismo Loro Arquitetura e Paisagismo Сад в классическом стиле
Loro Arquitetura e Paisagismo

Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo
Loro Arquitetura e Paisagismo

Весьма оригинальна легкая пергола из бамбуковых шестов. Столбы в этом случае делают из дерева или металла, так как сам бамбук для этой цели не годится — он слишком легок. Поскольку бамбуковые шесты невозможно прибить гвоздями, их нужно привязывать подходящим материалом — неброским силоновым волокном, мягкой проволокой, тонкими кожаными ремешками и т. п.

Пергола из бамбука выглядит естественно, а когда ее дополнят растения, она станет особенно эффектной.

​Пергола из металла

Canopy House, PIAFF PIAFF Сад в азиатском стиле
PIAFF

Canopy House

PIAFF
PIAFF
PIAFF

Металлическая конструкция перголы весьма долговечна, кажется легкой и выглядит красиво. Однако цельнометаллическая пергола все же не создает ощущения пространственной глубины и к тому же ее гладкая поверхность хуже зарастает растениями. 

Лучше всего выглядит комбинация несущих столбов из стальных труб и горизонтальных деревянных реек. Диаметр несущих труб зависит от размеров перголы и колеблется в пределах от 4 до 10 см. Соединяют трубы сваркой. Их опускают на глубину около 50 см в бетонное основание, причем на нижний конец наваривают «пятку» из листового железа. 

К металлическим столбам обычно или непосредственно прикрепляют деревянные продольные брусья, или же сверху приваривают железную полосу, а уже к ней с каждой стороны привинчивают продольные рейки. Металлические трубы обеспечивают несущую функцию конструкции, а деревянные детали — декоративную, пространственную.

Все металлические части перголы нужно покрыть подходящей краской для защиты от коррозии. Чем светлее избранная краска, тем более воздушной будет казаться возведенная пергола.

Пергола из монолита

Водоем Руслан Михайлов rmgarden Сад в средиземноморском стиле
Руслан Михайлов rmgarden

Водоем

Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden
Руслан Михайлов rmgarden

Очень красиво смотрятся комбинированные перголы с кирпичными/каменными опорами или колоннами и дубовыми балками.

Это, собственно, изначальный способ создания пергол, который сохранился до сих пор на южнотирольских виноградниках. Несущие столбы вытесывают из гранитной скалы или песчаника, в сечении они имеют от 20×20 см до 20×40 см и возвышаются над землей примерно на 240 см. В верхней части этих столбов сделаны отверстия, в которые вкладывают круглую жердь диаметром 10—12 см. Поперек через определенное расстояние располагают круглые, очищенные от коры жерди из ели, пихты или сосны. 

Вместо столбов из монолита в обычном саду можно поставить столбы, сложенные из кирпича или обломков природного камня. Чтобы такой столб был достаточно устойчив, в сечении он должен иметь не менее 40×40 см. Очень эффектно выглядит пергола, если в качестве одной из ее сторон использована стенка, поставленная из того же материала, так что сооружение превращается в своеобразный коридор. Расход материала на создание такой перголы сравнительно велик, однако она поможет создать удивительно очаровательные уголки в саду.

До и После: Одна потрясающая реконструкция!
А какую перголу вы бы выбрали для своего сада?  

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