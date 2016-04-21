Инновационная мебель для семьи в небольшом доме

Небольшая площадь дома может конечно же вызывать неудобства у его обитателей. Нехватка полезного пространства для многих ощущается очень остро. Особенно же если в таком, скромных размеров доме, живет целая семья. В основном значительную часть внутреннего пространства в комнатах занимает мебель. И если она непропорционально громоздкая и массивная, то и без того маленькое пространство помещений дома, станет еще меньше. Что, конечно же, не лучшим образом повлияет на качество проживания в таком доме.
Мебель для малого пространства станет лучшим решением для домов с небольшой квадратурой. Конструктивные особенности этой мебели полностью учитывают условия, в которых она будет использоваться. А именно, малое пространство. Соответственно данная мебель способна разнообразно трансформироваться. При этом каждый из предметов этой мебели для малого пространства приобретает двойное, а то и тройное назначение.
Настенные полки, как в сочетании с остальной мебелью для малого пространства и так сами по себе, способствуют экономии пространства, а при внесении некоторых конструкционных изменений могут и вовсе становиться невидимыми и еще больше сглаживать пространство комнат. Размещение на стене композиции из книжных полок или даже целого стеллажа, кроме декоративного украшения, заменяют собой большой шкаф.
Полки изготавливают в основном из цельного дерева, плит ДСП, стекла или пластика. Способы крепления тоже встречаются нескольких видов. Но, пожалуй, намного интересней для малометражного жилища будет использования полок складного типа. Их главным преимуществом является возможность занимать вертикальное положение вдоль стены, в то время когда полки пока что не используются.
По строению складные книжные полки могут быть как классического дизайна, то есть плоскость подставки и крепление к стене со складывающимся механизмом, так и весьма необычного исполнения. Достаточно примечательна модель полки, выполненная наподобие веера из тонких дощечек. Вставая друг за другом в ряд на ребристую часть, дощечки раскладываются в виде прочной и вместительной полки, для размещения книг и других предметов. Складные книжные полки, как и вообще вся мебель для малого пространства, обладают эргономичностью и универсальностью в использовании. Благодаря этому даже миниатюрные комнаты в доме или квартире, смогут оставаться пространными, и в то же время быть необходимо меблированными.
В целях максимальной экономии внутрикомнатного пространства, использование трансформирующейся мебели приобретает единственно актуальный смысл. Вся прелесть «трансформеров» как раз и заключается в их многофункциональности, при том, что места они занимают, в сравнение с обыкновенной мебелью гораздо и гораздо меньше.
Мебель для малого пространства способна в полной мере заменить в доме обыкновенную традиционную мебель. Редко какая комната обойдется без стола и спального места. Но если в малогабаритной комнате поставить стол, а неподалеку еще и кровать, то они займут собой чуть ли ни всю комнату, а могут попросту туда не влезть. Выходом из этой тупиковой ситуации будет использование складного стола, преобразующегося в полноценную спальную кровать. По своей конструкции столы – кровати представляют собой выдвижную консоль, состоящую из фурнитурных механизмов, элементов корпуса и столещницы. При определенном сочетании составляющих частей такого устройства, образуется стол, могущий быть как рабочим письменным, так и обеденным для всей семьи. Или когда пришло время отдохнуть, этот стол в несколько простых движений складывается в двухместную кровать, ничем не уступающую обычной. Удобство и практичность стола – кровати в малогабаритных помещениях очевидны и неоспоримы. Не загромождая полезную площадь, и сочетая в себе два мебельных предмета в одном, стол – кровать идеально впишется в любой маленький дом или квартиру.
Массивные световые приборы, закрепляемые на потолке или стенах, заметно отнимают пространство, поэтому их использование как источников освещения в малогабаритных помещениях недопустимо. Вместо типичных люстр и бра благоразумней расположить точечную светодиодную подсветку. И вариантов расположения светодиодов существует огромное множество. Распространенным можно считать монтаж светодиодов в обшивке потолка. В светильниках обычно используются светодиодные лампы. Но наряду с ними зачастую в маленьких квартирах для подсветки используются и светодиодные ленты.
Несмотря на незначительные размеры, они дают яркое и безопасное для глаз освещение. Немаловажным является и тот факт, что LED освещение многократно меньше потребляет электроэнергии, а значит и несравненно экономичнее традиционного.
Основное освещение в доме дополняется и декоративным. Расположить свет, совершенно актуальным будет над полками или внутри стеллажей, вдоль потолочных и напольных плинтусов. Что примечательно, так это широкий цветовой спектр светодиодов. Это расширяет и просторы для воображения в дизайнерском оформлении малометражек. Мебель для малого пространства в сочетании с правильными акцентами в подсветке, визуально увеличат даже тесную, совсем невыдающихся размеров комнату.
В маленьких помещениях большой проблемой всегда становится хранение вещей и предметов. Во избежание захламления изначально небольшого внутреннего пространства, сооружают скрытые, встроенные хранилища. Местом для них отлично послужат полые перегородочные стены, при условии если они имеют достаточную для того толщину. Встраиваемые в эти полости шкафы незаметны снаружи, но имеют множество секций и отделов. В них уместится и одежда, и обувь и множество самых разных предметов. Под встраиваемые хранилища удобным будет занять пространство над дверями. Именно в этих местах очень часто делают выдвижные ящики или скрытые антресоли с полочками.
В домах, где это позволяет планировка, шкафы иногда встраиваются непосредственно в чердачное пространство. Доступ в них возможен через дверцы в потолке. Также можно разместить небольшие полки для книг под подоконником.
Эти решения, как и мебель для малого пространства вместе с прочими приемами, в итоге позволяют без всякого рода неудобств комфортно проживать в доме или квартире с небольшой квадратурой.
Когда внутри дома мест для хранения вещей не остается, в силу их заполненности или нехватки, для распределения лишних предметов, оборудуются такие места и вне дома. Дополнительные постройки, на той же самой террасе или рядом с домом, и размещенные там хранилища, станут аналогом мест хранения обустроенных во внутреннем пространстве.
Для хранения вне дома, больше всего, конечно же подойдут вещи хозяйственного назначения. Здесь снаружи, ограничения в пространстве не такие выраженные как внутри, и хранилища для вещей, представляется возможным сделать намного просторней. Мебель для малого пространства, выполняя свое предназначение, как и весь комплекс внутренних и внешних хранилищ, привносят в быт жильцов дома с небольшой площадью, уют и комфорт.
Порой, даже и в маленькой квартире или доме, хочется создать свой собственный отдельный уголок, не загромождая пространство малометражного жилья дополнительными перегородками. Мебель для малого пространства вполне обеспечит максимально возможную свободу от загромажденности, а отгородить некоторый участок личного пространства поможет тканевая занавесь или ширма. Ткань для занавески подойдет и плотная, и менее плотных типов, полупрозрачная. Преимущество тканевой перегородки в ее легкости и даже некоторой воздушности.
Перегородка из занавеси не утяжеляет и не портит всего внутреннего интерьера, временна, легко монтируется и аналогично демонтируется. Мебель для малого пространства, тот же самый стол – кровать, как и любое другое место в доме, может быть огорожена шторами, либо тканевой ширмой. Индивидуальные предпочтения в этом вопросе, расставляют « все точки над и». Шторы подарят пусть и временную, зато зачастую такую нужную, хоть и часть, но все-таки собственной территории и личного пространства.