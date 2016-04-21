Инновационная мебель для семьи в небольшом доме

Настенные полки, как в сочетании с остальной мебелью для малого пространства и так сами по себе, способствуют экономии пространства, а при внесении некоторых конструкционных изменений могут и вовсе становиться невидимыми и еще больше сглаживать пространство комнат. Размещение на стене композиции из книжных полок или даже целого стеллажа, кроме декоративного украшения, заменяют собой большой шкаф.

Полки изготавливают в основном из цельного дерева, плит ДСП, стекла или пластика. Способы крепления тоже встречаются нескольких видов. Но, пожалуй, намного интересней для малометражного жилища будет использования полок складного типа. Их главным преимуществом является возможность занимать вертикальное положение вдоль стены, в то время когда полки пока что не используются.

По строению складные книжные полки могут быть как классического дизайна, то есть плоскость подставки и крепление к стене со складывающимся механизмом, так и весьма необычного исполнения. Достаточно примечательна модель полки, выполненная наподобие веера из тонких дощечек. Вставая друг за другом в ряд на ребристую часть, дощечки раскладываются в виде прочной и вместительной полки, для размещения книг и других предметов. Складные книжные полки, как и вообще вся мебель для малого пространства, обладают эргономичностью и универсальностью в использовании. Благодаря этому даже миниатюрные комнаты в доме или квартире, смогут оставаться пространными, и в то же время быть необходимо меблированными.