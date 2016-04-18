10 исторических домов, которые вам стоит увидеть

Неожиданные реконструкции, блистательные преображения и просто дома, в которых очень хочется жить! В этой статье есть то, что многие искали, но не находили – исторические особняки и поместья, капитальные ремонты которых были делом чести для многих архитекторов.
Все проекты домов в нашей фото-подборке являются оригинальными историческими зданиями после реконструкции, которым уже несколько веков. Лишь первый дом – стильный коттедж в стиле фахверк, построен недавно, но всем своим видом показывает, что хотел бы стать частью более раннего периода цивилизации!
Этот шикарный дом просто создан для того, чтобы всей большой семьей наслаждаться образом жизни в хвойном лесу! Он построен в тропической Бразилии, в прохладном горном регионе и показывает нам, что оригинальных домов в стиле фахверк сохранилось явно недостаточно для удовлетворения спроса. Новый вариант данного стиля выглядит шикарно и готов служить новым поколениям семей.
Этот невероятно шикарный дом с эркерами, оформленными практически по-королевски, напоминает нам самые живописные картины о старой-доброй Англии. Реконструированный с особым вниманием к сохранению наследия стиля, он называется «Дом Розалин» по имени великодушной хозяйки, вложившей немалые средства в его реставрацию.
Вдали от мегаполисов тоже есть дома, которые могут окупить средства, вложенные в реконструкцию. От маленьких домиков в деревне до поместий, раньше принадлежавшим крупным землевладельцам, они стоят вашего внимания.
Этот невероятный проект реконструкции дома, построенного в 17 или 18-ом веке, выглядит просто завораживающе. Внутри нас ждут традиционные кантри-интерьеры, деревянные полы и огромные каминные порталы, как и следует ожидать в доме, где они являются единственным источником отопления.
Бразильская вилла с уклоном в люксовую эклектику – то, что очень хочется заказать для самого себя в следующий надвигающийся отпуск. Очарование и колоритность местной культуры на фоне современного комфорта вам обязательно понравится.
В Великобритании бывшие мельницы, которых по стране было несколько тысяч, чаще всего уже много десятилетий или даже целый век, стоят после демонтажа. Благодаря историческим сводкам некоторые владельцы узнают, что их дома – бывшие мельницы, и заново создают исторический образ своего дома.
В пригороде Парижа вы можете найти особняки, которые наверняка тронут ваше сердце. Статные, элегантные и роскошные сейчас они тысячами переживают реконструкцию и становятся удивительными резиденциями.
Средиземноморский стиль после колонизации Нового Света плавно перешел в культуру юга США и Латинской Америки. И теперь шикарные виллы в средиземноморском стиле, многие из которых требуют внимания и заботы, разбросаны по колониальным владениям от Саванны до Буэнос-Айреса.
Популярный в Амстердаме и других соседних городах тип домов с узким фасадом, вытянутыми вверх этажами и тремя окнами на парадном экстерьере выглядит очень красиво на открытках. В действительности же таким домам уже более 250-300 лет, все они нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. О некоторых из них уже позаботились мастера – они стали не только украшением города, но и лакомыми бутик-отелями для туристов.
«Трехоконники» красивы с фронта и со стороны заднего дворика. Часто они имеют слегка утопленный цокольный этаж, мансарду в одну комнату, балкончики и классические европейские интерьеры.
Георгианский период начался с правления Георга I (1714 – 1727 гг.) и длился еще около века. Величие данной эпохи по сей день смотрит на нас из окон этих потрясающих зданий. Георгианский стиль был популярен в Великобритании и США, и даже сейчас некоторые новые дома в США строятся именно в данном стиле (но чаще всего уже по каркасной технологии).
Разноцветные домики с башенками, эффектной яркой отделкой, резьбой, необычными фронтонами и стеклами в ряд чаще всего ассоциируются для нас с картинкой пригорода США. Интересно, что именно в США викторианские дома получили позитивную и яркую версию (стили Итальянте, Королевы Анны, Истлейк, Второй Империи и даже Готическое Возрождение здесь смотрятся более современно).
Тем не менее, этот внушительный особняк построен в Великобритании и будто копирует американские манеры в зодчестве. Дом стал ярким, эффектным и даже менее брутальным, тогда как в самой Англии викторианские дома выглядят так, будто только что перешагнули порог средневековья (что, в принципе, является почти правдой).
Специально для вас на homify:
— Маленький дом с очаровательным интерьером;