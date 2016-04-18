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10 исторических домов, которые вам стоит увидеть

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле кантри
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Неожиданные реконструкции, блистательные преображения и просто дома, в которых очень хочется жить! В этой статье есть то, что многие искали, но не находили – исторические особняки и поместья, капитальные ремонты которых были делом чести для многих архитекторов.

Все проекты домов в нашей фото-подборке являются оригинальными историческими зданиями после реконструкции, которым уже несколько веков. Лишь первый дом – стильный коттедж в стиле фахверк, построен недавно, но всем своим видом показывает, что хотел бы стать частью более раннего периода цивилизации!

​Фахверк и его новый имидж

Casa das Primaveras, 30/01/1986 30/01/1986 Дома в рустикальном стиле
30/01/1986

30/01/1986
30/01/1986
30/01/1986

Этот шикарный дом просто создан для того, чтобы всей большой семьей наслаждаться образом жизни в хвойном лесу! Он построен в тропической Бразилии, в прохладном горном регионе и показывает нам, что оригинальных домов в стиле фахверк сохранилось явно недостаточно для удовлетворения спроса. Новый вариант данного стиля выглядит шикарно и готов служить новым поколениям семей.

​Викторианская классика

Rosalyn House , Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership Дома в классическом стиле
Lee Evans Partnership

Rosalyn House

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

Этот невероятно шикарный дом с эркерами, оформленными практически по-королевски, напоминает нам самые живописные картины о старой-доброй Англии. Реконструированный с особым вниманием к сохранению наследия стиля, он называется «Дом Розалин» по имени великодушной хозяйки, вложившей немалые средства в его реставрацию.

​Кантри-шик

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле кантри
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Вдали от мегаполисов тоже есть дома, которые могут окупить средства, вложенные в реконструкцию. От маленьких домиков в деревне до поместий, раньше принадлежавшим крупным землевладельцам, они стоят вашего внимания.

​Преображение средневековья

La Falaise, CCD Architects CCD Architects Дома в рустикальном стиле
CCD Architects

La Falaise

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

Этот невероятный проект реконструкции дома, построенного в 17 или 18-ом веке, выглядит просто завораживающе. Внутри нас ждут традиционные кантри-интерьеры, деревянные полы и огромные каминные порталы, как и следует ожидать в доме, где они являются единственным источником отопления.

​Тропическая эклектика

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila Дома в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

Бразильская вилла с уклоном в люксовую эклектику – то, что очень хочется заказать для самого себя в следующий надвигающийся отпуск. Очарование и колоритность местной культуры на фоне современного комфорта вам обязательно понравится.

​Как мельница стала домом

Melin Esgob, Llannerch-y-Medd, North Wales , Capra Architects Capra Architects Дома в рустикальном стиле
Capra Architects

Melin Esgob, Llannerch-y-Medd, North Wales

Capra Architects
Capra Architects
Capra Architects

В Великобритании бывшие мельницы, которых по стране было несколько тысяч, чаще всего уже много десятилетий или даже целый век, стоят после демонтажа. Благодаря историческим сводкам некоторые владельцы узнают, что их дома – бывшие мельницы, и заново создают исторический образ своего дома.

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Обратитесь к нам!

​Шикарный особняк

PROPRIETE SUD FINISTERE, CEDRIN ARCHITECTURE CEDRIN ARCHITECTURE Дома в классическом стиле
CEDRIN ARCHITECTURE

CEDRIN ARCHITECTURE
CEDRIN ARCHITECTURE
CEDRIN ARCHITECTURE

В пригороде Парижа вы можете найти особняки, которые наверняка тронут ваше сердце. Статные, элегантные и роскошные сейчас они тысячами переживают реконструкцию и становятся удивительными резиденциями.

​Бразильское средиземноморье

Rua Austria, Prado Zogbi Tobar Prado Zogbi Tobar Бассейн в классическом стиле
Prado Zogbi Tobar

Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar
Prado Zogbi Tobar

Средиземноморский стиль после колонизации Нового Света плавно перешел в культуру юга США и Латинской Америки. И теперь шикарные виллы в средиземноморском стиле, многие из которых требуют внимания и заботы, разбросаны по колониальным владениям от Саванны до Буэнос-Айреса.

​Нидерландский «трехоконник»

Renovatie herenhuis Vondelbuurt, Lumen Architectuur Lumen Architectuur Дома в классическом стиле
Lumen Architectuur

Lumen Architectuur
Lumen Architectuur
Lumen Architectuur

Популярный в Амстердаме и других соседних городах тип домов с узким фасадом, вытянутыми вверх этажами и тремя окнами на парадном экстерьере выглядит очень красиво на открытках. В действительности же таким домам уже более 250-300 лет, все они нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте. О некоторых из них уже позаботились мастера – они стали не только украшением города, но и лакомыми бутик-отелями для туристов.

«Трехоконники» красивы с фронта и со стороны заднего дворика. Часто они имеют слегка утопленный цокольный этаж, мансарду в одну комнату, балкончики и классические европейские интерьеры.

​Георгианский особняк

KSR Architects | Two Houses | Front facade homify Дома в классическом стиле
homify

KSR Architects | Two Houses | Front facade

homify
homify
homify

Георгианский период начался с правления Георга I (1714 – 1727 гг.) и длился еще около века. Величие данной эпохи по сей день смотрит на нас из окон этих потрясающих зданий. Георгианский стиль был популярен в Великобритании и США, и даже сейчас некоторые новые дома в США строятся именно в данном стиле (но чаще всего уже по каркасной технологии).

​Викторианский карнавал

Klippan House, Belsize Architects Belsize Architects Дома в классическом стиле
Belsize Architects

Klippan House

Belsize Architects
Belsize Architects
Belsize Architects

Разноцветные домики с башенками, эффектной яркой отделкой, резьбой, необычными фронтонами и стеклами в ряд чаще всего ассоциируются для нас с картинкой пригорода США. Интересно, что именно в США викторианские дома получили позитивную и яркую версию (стили Итальянте, Королевы Анны, Истлейк, Второй Империи и даже Готическое Возрождение здесь смотрятся более современно).

Тем не менее, этот внушительный особняк построен в Великобритании и будто копирует американские манеры в зодчестве. Дом стал ярким, эффектным и даже менее брутальным, тогда как в самой Англии викторианские дома выглядят так, будто только что перешагнули порог средневековья (что, в принципе, является почти правдой).

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