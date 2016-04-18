10 исторических домов, которые вам стоит увидеть

Неожиданные реконструкции, блистательные преображения и просто дома, в которых очень хочется жить! В этой статье есть то, что многие искали, но не находили – исторические особняки и поместья, капитальные ремонты которых были делом чести для многих архитекторов.

Все проекты домов в нашей фото-подборке являются оригинальными историческими зданиями после реконструкции, которым уже несколько веков. Лишь первый дом – стильный коттедж в стиле фахверк, построен недавно, но всем своим видом показывает, что хотел бы стать частью более раннего периода цивилизации!