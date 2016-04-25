Сделай сам: как создать креативное освещение?

Свет может изменить настроение, установить атмосферу в пространстве только при помощи щелчка переключателя. Тем не менее, он также может быть просто необходимым предметом, если креативный дизайн не применяется. Но все же многим хочется придать осветительным устройствам и декоративную функцию. В этой статье вы узнаете, как создать креативное освещение, получите советы и идеи, как сделать свой собственный простой, но творческий светильник. Для этого понадобятся простые и недорогие материалы. При создании лампы вы получите большое удовольствие. К тому же есть возможность сделать ее именно так, как вам нравится. С помощью лампы вы сможете подчеркнуть имеющийся дизайн и стиль интерьера.

Мы надеемся, что вы будете вдохновлены, чтобы создать свой собственный осветительный прибор благодаря блестящим идеям, приведенным ниже.