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Сделай сам: как создать креативное освещение?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
linea kaani, Radice In Movimento Radice In Movimento ГостинаяОсвещение
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Свет может изменить настроение, установить атмосферу в пространстве только при помощи щелчка переключателя. Тем не менее, он также может быть просто необходимым предметом, если креативный дизайн не применяется. Но все же многим хочется придать осветительным устройствам и декоративную функцию. В этой статье вы узнаете, как создать креативное освещение, получите советы и идеи, как сделать свой собственный простой, но творческий светильник. Для этого понадобятся простые и недорогие материалы. При создании лампы вы получите большое удовольствие. К тому же есть возможность сделать ее именно так, как вам нравится. С помощью лампы вы сможете подчеркнуть имеющийся дизайн и стиль интерьера.  

Мы надеемся, что вы будете вдохновлены, чтобы создать свой собственный осветительный прибор благодаря блестящим идеям, приведенным ниже.

Пустые бутылки в качестве абажуров

Hängelampe aus Treibholzstück, Meister Lampe Meister Lampe ГостинаяОсвещение Дерево Коричневый
Meister Lampe

Meister Lampe
Meister Lampe
Meister Lampe

Одними из самых удобных и практичных вещей, которые вы можете использовать в качестве абажуров, являются пустые бутылки. Вы можете взять ваши любимые бутылки вина или, возможно, банку из-под варенья, если она представляет собой какую-либо ценность для вас. Может есть некоторые вещи, которые вы просто не хотите выбрасывать в любом случае, поэтому из них можно сделать полезный и красивый предмет освещения и декора.

Лампа из ваты

Pendelleuchte EOS , ANCHOVI ANCHOVI ГостинаяОсвещение
ANCHOVI

ANCHOVI
ANCHOVI
ANCHOVI

При помощи ваты можно создать необычную облачную лампу. Для этого нужен бумажный абажур (хорошо, если он будет белого или бежевого цвета, тогда свет будет спокойно проходить через него), сама вата, энергосберегающие лампочки (в крайнем случае, такие, которые не нагреваются во избежание пожара), набор для ламп, включающий патрон, кабель и при необходимости вилку (можно сделать лампу с абажуром на батарейках), клеевой пистолет с горячим клеем. 

Возьмите абажур, обложите ватой так, как нравится, но чтобы напоминало пушистое облако. Наносите клей на абажур и прикладывайте кусочки ваты. Делаем до тех пор, пока не будете довольны формой и размером облака. Поставьте все нужное для получения света.

Используйте пенек в качестве основы для абажура

linea kaani, Radice In Movimento Radice In Movimento ГостинаяОсвещение
Radice In Movimento

Radice In Movimento
Radice In Movimento
Radice In Movimento

Если вам случится встретить пень или вы знаете, где найти один, возьмите его домой и используйте в качестве основы для вашего абажура. Это создаст естественный вид абажура, привнесет деревянные элементы и рустикальный стиль в ваш интерьер. Если пенька нет в наличии, вы можете также использовать хороший кусок камня или кристалла, если хотите.

Прикрепите пустые банки с лампочками внутри к платформе

Jam Jar Lights @ LimeLace.co.uk, Lime Lace Eclectic Interiors Lime Lace Eclectic Interiors ГостинаяОсвещение
Lime Lace Eclectic Interiors

Jam Jar Lights @ LimeLace.co.uk

Lime Lace Eclectic Interiors
Lime Lace Eclectic Interiors
Lime Lace Eclectic Interiors

Другая необычная идея для создания стильного освещения, которая в настоящее время очень популярна, заключается в том, чтобы повесить несколько пустых банок, прикрепленных к платформе, и уже с лампочками внутри. Идея состоит также в том, чтобы создать немного гармоничный хаос с висящими веревками и освещенными банками. Такое освещение наиболее характерно для индустриального дизайна и шебби-шик стиля.

Соедините палки асимметричным образом, чтобы получить постмодернистский абажур для вашей лампы

homify ГостинаяОсвещение
homify

homify
homify
homify

Сейчас очень популярно освещение, которое создает на стене разные тени и необычную атмосферу в комнате. Некоторые такие лампы могут стоить очень дорого, но у вас есть возможность сделать эту красоту своими руками. Чтобы сделать простую, но оригинальную лампу, нужно соединить несколько кусков палочек или веток в ассиметричном порядке. Так вы получите постмодернистский абажур для лампы. Возможно, нужно будет несколько раз переделывать конструкцию, чтобы получить желаемый эффект и тень. Главное, чтобы тени выглядели четко, а не размыто, поэтому свет должен быть ярким.

Не выбрасывайте бумажные формочки для кексов

Chestnut lamp, Studio Snowpuppe Studio Snowpuppe ГостинаяОсвещение
Studio Snowpuppe

Chestnut lamp

Studio Snowpuppe
Studio Snowpuppe
Studio Snowpuppe

Кто не любит кексы? Итак, кому же тогда не понравятся оригинальные лампы из этих формочек? По мнению дизайнеров, это отличная идея для кухни или в качестве специального украшения для вечеринки по случаю дня рождения или свадьбы. Использование бумажных форм в качестве абажуров может добавить праздничный аромат к вашему мероприятию. 

Мы надеемся, что вам понравилась эти идеи создания креативного освещения. Для большего вдохновения и идей взгляните на идеи кухонного освещения

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