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Отголоски прошлого: узнайте историю своего дома

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Дома в классическом стиле
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Владельцу старого дома в какой-то момент становится интересно, когда было построено его жилище и что за люди некогда сидели в его гостиной и готовили обед на его кухне. Старые дома хранят много тайн, и изучение истории вашего дома – не только весьма увлекательное, но и полезное с практической точки зрения занятие.

Если вы приобрели апартаменты на вторичном рынке, вам будет нелишне знать, из какого материала сделаны стены и перекрытия, и когда в последний раз менялась сантехника и электропроводка. Есть несколько способов, которые помогут вам заглянуть в прошлое, и узнать историю своего дома.

Получите новую копию технической документации и домовой книги

Дом в Афинах ООО 'Студио-ТА' Дома в эклектичном стиле
ООО <q>Студио-ТА</q>

Дом в Афинах

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Получите копии домовой книги и технической документации, а также выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество. В этих документах указывается полное описание объекта недвижимости, имеются данные о каждом из прошлых владельцев в порядке очередности, а также может содержаться информация о юридических сделках, связанных с вашим домом. К тому же, в подобных бумагах указывается оценочная стоимость жилья. 

Если цена дома резко поднималась за короткий промежуток времени, это может свидетельствовать о том, что в этот период здание достраивалось или серьезно ремонтировалось.

Посетите местный суд или исторические организации

Жилой дом, Студия дизайна Сергея Кривошеева Студия дизайна Сергея Кривошеева Дома в классическом стиле
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Жилой дом

Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева
Студия дизайна Сергея Кривошеева

Если дом, в котором вы живете, очень старый, возможно, улица, на которой он находится, неоднократно переименовывалась; мог также меняться и номер дома. Обратитесь за помощью в местный суд или исторические организации. Такие службы ведут учет недвижимости не по адресу, а по официальному серийному номеру, который есть у каждого земельного участка или здания. Если вы сможете разузнать такой официальный номер вашего жилища, это существенно облегчит ваши исторические поиски и поможет избежать путаницы в дальнейшем. Также вы можете попросить там копию разрешения на строительство. Этот документ содержит массу важной информации: дату строительства здания, его первоначальные размеры, имя архитектора, название строительной организации, а также информацию о первых владельцах дома.

Просмотрите архивные выпуски вашей местной газеты

Veddw Farm, Monmouthshire, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Дома в стиле кантри
Hall + Bednarczyk Architects

Veddw Farm, Monmouthshire

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Вы также можете обратиться в библиотеку и посмотреть архивы местных газет. Обратите внимание на разделы о строительстве и продаже недвижимости – возможно, вы найдете объявления, относящиеся к вашему адресу. Если здание в какой-то момент резко поднималось в цене, проведите собственное расследование в изданиях за этот временной период в разделах, связанных со строительством и архитектурой

В старых газетах можно найти информацию о прошлых владельцах дома, или даже обнаружить описание какого-то события, когда-то произошедшего в вашем новой жилье. Также вполне возможно увидеть фотографии здания, сделанные в далеком прошлом.

Посетите местное управление архитектуры

homify Загородные дома
homify

homify
homify
homify

Разыщите учреждение, которое занимается выдачей разрешений на строительство и оценкой объектов недвижимости. Это может быть местное управление архитектуры или другой подобный государственный орган. 

Такие организации должны иметь публичные записи, имеющие отношение к вашему дому. Здесь можно найти точный технический план здания и участка с указанием всех изменений, если таковые имели место. В документах по экспертной оценке имущества имеются описания дома во всех мельчайших деталях. Вся полученная информация будет очень полезна для вашего исторического исследования.

Тщательно осмотрите ваш дом

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca Дома в стиле модерн
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

Вы можете многое узнать о своем доме, просто внимательно осмотрев его. Обратите внимание на тип строения, материал, из которого сложены наружные стены и сделаны перекрытия. Если конструкция дома менялась, вы, возможно, обнаружите следы таких изменений. 

Также стоит внимательно осмотреть трубы: материал, из которого они сделаны, подскажет примерное время последнего капитального ремонта системы водоснабжения и канализации. Поднимите крышку сливного бачка, с ее внутренней стороны обычно указывается дата изготовления. Так вы узнаете, когда были установлены сантехнические приборы.

Поговорите с соседями

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Дома в рустикальном стиле Гранит Металлический / Серебристый
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

Соседи часто очень наблюдательны, а иногда даже более, чем нам хотелось бы. Познакомьтесь со своими новыми соседями, поговорите с ними о вашем доме. Возможно, они расскажут вам о прошлых его владельцах, о том, проводились ли в нем ремонтные или строительные работы, и если проводились, то какие именно. 

Кроме того, от соседей вы можете узнать много интересного и неожиданного о вашем доме и его прошлых обитателях, то, о чем не расскажет вам риэлтор при продаже. Возможно, ваше жилье хранит немало тайн…

Вычислите предыдущих владельцев и то, что они меняли в доме

Freezeland Barn SDA Architecture Ltd Дома в стиле кантри
SDA Architecture Ltd

Freezeland Barn

SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd
SDA Architecture Ltd

Разыщите предыдущих владельцев ваших новых апартаментов. Информацию о них можно получить из документов о праве собственности на недвижимое имущество, например из договора купли-продажи. В разговоре с прошлыми собственниками вы лучше всего выясните фактическое состояние дома, узнаете, какие были сделаны последние изменения и улучшения, а также выясните, на какие моменты стоит обратить внимание – возможно, здание имеет слабые стороны, которыми стоит заняться в первую очередь. 

Кроме того, живое общение с людьми, которые провели часть жизни в вашем новом доме, поможет лучше понять его характер и создать собственную, непередаваемую атмосферу уютного гнездышка.

До и После: Из маленького домика в коттедж
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