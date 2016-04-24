Отголоски прошлого: узнайте историю своего дома

Владельцу старого дома в какой-то момент становится интересно, когда было построено его жилище и что за люди некогда сидели в его гостиной и готовили обед на его кухне. Старые дома хранят много тайн, и изучение истории вашего дома – не только весьма увлекательное, но и полезное с практической точки зрения занятие.

Если вы приобрели апартаменты на вторичном рынке, вам будет нелишне знать, из какого материала сделаны стены и перекрытия, и когда в последний раз менялась сантехника и электропроводка. Есть несколько способов, которые помогут вам заглянуть в прошлое, и узнать историю своего дома.