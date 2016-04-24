Отголоски прошлого: узнайте историю своего дома

Владельцу старого дома в какой-то момент становится интересно, когда было построено его жилище и что за люди некогда сидели в его гостиной и готовили обед на его кухне. Старые дома хранят много тайн, и изучение истории вашего дома – не только весьма увлекательное, но и полезное с практической точки зрения занятие.
Если вы приобрели апартаменты на вторичном рынке, вам будет нелишне знать, из какого материала сделаны стены и перекрытия, и когда в последний раз менялась сантехника и электропроводка. Есть несколько способов, которые помогут вам заглянуть в прошлое, и узнать историю своего дома.
Получите копии домовой книги и технической документации, а также выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество. В этих документах указывается полное описание объекта недвижимости, имеются данные о каждом из прошлых владельцев в порядке очередности, а также может содержаться информация о юридических сделках, связанных с вашим домом. К тому же, в подобных бумагах указывается оценочная стоимость жилья.
Если цена дома резко поднималась за короткий промежуток времени, это может свидетельствовать о том, что в этот период здание достраивалось или серьезно ремонтировалось.
Если дом, в котором вы живете, очень старый, возможно, улица, на которой он находится, неоднократно переименовывалась; мог также меняться и номер дома. Обратитесь за помощью в местный суд или исторические организации. Такие службы ведут учет недвижимости не по адресу, а по официальному серийному номеру, который есть у каждого земельного участка или здания. Если вы сможете разузнать такой официальный номер вашего жилища, это существенно облегчит ваши исторические поиски и поможет избежать путаницы в дальнейшем. Также вы можете попросить там копию разрешения на строительство. Этот документ содержит массу важной информации: дату строительства здания, его первоначальные размеры, имя архитектора, название строительной организации, а также информацию о первых владельцах дома.
Вы также можете обратиться в библиотеку и посмотреть архивы местных газет. Обратите внимание на разделы о строительстве и продаже недвижимости – возможно, вы найдете объявления, относящиеся к вашему адресу. Если здание в какой-то момент резко поднималось в цене, проведите собственное расследование в изданиях за этот временной период в разделах, связанных со строительством и архитектурой.
В старых газетах можно найти информацию о прошлых владельцах дома, или даже обнаружить описание какого-то события, когда-то произошедшего в вашем новой жилье. Также вполне возможно увидеть фотографии здания, сделанные в далеком прошлом.
Разыщите учреждение, которое занимается выдачей разрешений на строительство и оценкой объектов недвижимости. Это может быть местное управление архитектуры или другой подобный государственный орган.
Такие организации должны иметь публичные записи, имеющие отношение к вашему дому. Здесь можно найти точный технический план здания и участка с указанием всех изменений, если таковые имели место. В документах по экспертной оценке имущества имеются описания дома во всех мельчайших деталях. Вся полученная информация будет очень полезна для вашего исторического исследования.
Вы можете многое узнать о своем доме, просто внимательно осмотрев его. Обратите внимание на тип строения, материал, из которого сложены наружные стены и сделаны перекрытия. Если конструкция дома менялась, вы, возможно, обнаружите следы таких изменений.
Также стоит внимательно осмотреть трубы: материал, из которого они сделаны, подскажет примерное время последнего капитального ремонта системы водоснабжения и канализации. Поднимите крышку сливного бачка, с ее внутренней стороны обычно указывается дата изготовления. Так вы узнаете, когда были установлены сантехнические приборы.
Соседи часто очень наблюдательны, а иногда даже более, чем нам хотелось бы. Познакомьтесь со своими новыми соседями, поговорите с ними о вашем доме. Возможно, они расскажут вам о прошлых его владельцах, о том, проводились ли в нем ремонтные или строительные работы, и если проводились, то какие именно.
Кроме того, от соседей вы можете узнать много интересного и неожиданного о вашем доме и его прошлых обитателях, то, о чем не расскажет вам риэлтор при продаже. Возможно, ваше жилье хранит немало тайн…
Разыщите предыдущих владельцев ваших новых апартаментов. Информацию о них можно получить из документов о праве собственности на недвижимое имущество, например из договора купли-продажи. В разговоре с прошлыми собственниками вы лучше всего выясните фактическое состояние дома, узнаете, какие были сделаны последние изменения и улучшения, а также выясните, на какие моменты стоит обратить внимание – возможно, здание имеет слабые стороны, которыми стоит заняться в первую очередь.
Кроме того, живое общение с людьми, которые провели часть жизни в вашем новом доме, поможет лучше понять его характер и создать собственную, непередаваемую атмосферу уютного гнездышка.