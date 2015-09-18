Как бороться с появившейся трещиной на стене

Для замазывания трещин в стене используются несколько видов материалов.

1. Столярный клей консистенции жидкой сметаны. В него необходимо добавить растертый мел или зубной порошок, которые можно найти в обычном хозяйственном магазине. Такая смесь наносится на место растрескивания, а излишки устраняются.

2. На зачищенный участок наносится клей ПВА, а после кладется подогнанный по размеру отрезок хлопчатобумажной ткани, бинта или марли. Поверх тканевого слоя наносятся сразу два слоя клея. Третий слой – после высыхания предыдущих.