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Как бороться с появившейся трещиной на стене

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Возникновение трещин на стенах объясняется проведением некачественных работ во время строительства. Нарушение технологии может привести к появлению сперва микротрещин, которые под воздействием влажности начинают увеличиваться в размерах. Также их появлению может способствовать банальная усадка дома, которая, как известно, длится не один год. Однако если обнаружить и устранить такую трещину на ранней стадии развития, можно избежать последующих проблем. Сегодня мы поговорим о небольших трещинах на стенах, которые можно реанимировать благодаря небольшим манипуляциям со шпателем и наждачной бумагой.

​Устранение проблемы на ранней стадии

建築家の元自邸をリノベーションでさらに快適な空間に！, 株式会社リボーンキューブ 株式会社リボーンキューブ Гостиная в стиле модерн
株式会社リボーンキューブ

株式会社リボーンキューブ
株式会社リボーンキューブ
株式会社リボーンキューブ

Если вы обнаружили трещину на ранней стадии её появления, не стоит впадать в отчаяние! Способ ремонта зависит от материала, из которого состоят стены. В первую очередь, растрескавшийся участок обязательно нужно выровнять. Для этого используется скребок и наждачная бумага. Затем, в ход пускается грунтовка, которой замазывается проблемный участок. Такие небольшие манипуляции остановят дальнейшее разрастание трещины.

Не было и нет

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Petit Vinilo

Petit Vinilo
Petit Vinilo
Petit Vinilo

Для замазывания трещин в стене используются несколько видов материалов.

1. Столярный клей консистенции жидкой сметаны. В него необходимо добавить растертый мел или зубной порошок, которые можно найти в обычном хозяйственном магазине. Такая смесь наносится на место растрескивания, а излишки устраняются.

2. На зачищенный участок наносится клей ПВА, а после кладется подогнанный по размеру отрезок хлопчатобумажной ткани, бинта или марли. Поверх тканевого слоя наносятся сразу два слоя клея. Третий слой – после высыхания предыдущих.

​И не будем вспоминать об этом

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Inkiostro Bianco

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Inkiostro Bianco
Inkiostro Bianco

3. В обычную краску добавляется сухой. Полученная консистенция должна напоминать густую сметану.

4. В ремонте трещин на стыках применяется известково-цементный раствор, который после использования необходимо покрыть стальной сеткой.

​Трещины или паутинка в штукатурке

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osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Такой ремонт не занимает много времени. Для решения проблемы специалисты рекомендуют очистить участок работы, удалив сперва клеевую краску. Затем проблемную зону необходимо смочить влажной кистью, соскоблить оставшуюся краску шпателем и промыть. Следующий этап -- заполнение трещины гипсовым раствором. После высыхания обработанный участок выравнивается наждачной бумагой.

​Хьюстон, у нас проблемы

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osb arquitectos

osb arquitectos
osb arquitectos
osb arquitectos

Если вы столкнулись с проблемой более серьезного масштаба, например, появившейся трещиной в кирпичной или бетонной стене, то для её «лечения» также существуют несколько проверенных способов, о которых мы обязательно расскажем в одной из следующих книг идей.

Декоративные растения в квартире
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