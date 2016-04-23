Многие люди стремятся создать в своем доме гламурный и шикарный интерьер, именно жилое пространство может наилучшим образом рассказать о хозяине дома – его страстях, стиле жизни, семье, привычках. Мы вдохновляемся, видя проекты современных дизайнеров, и стремимся персонализировать свой дом, сделать его роскошным и ярким.
Чтобы создать роскошный интерьер, желательно чтобы в помещении были высокие потолки, просторные комнаты, и много окон, чтобы создать насыщенное естественное освещение. Ощущение того, что все вокруг очень дорогое и качественное — вот что должен вызывать по-настоящему шикарный интерьер. Но не всегда для этого нужно приобретать дорогие вещи. Достаточно иметь несколько предметов, отличающихся истинным шиком.
К примеру, это может быть изящная мебель, для гостиной это могут быть пуфики и софа, а для кухни – стеллажи для посуды в винтажном стиле. Для кухни лучше использовать натуральный камень, он применяется для оформления столешниц, барных стоек. Широко применяется также кирпич под старину. Особой красотой отличаются лестницы, ступени, цветочные галереи, картины и другие изыски искусства создания интерьера помещений.
Предлагаем вашему вниманию советы о том, как придать интерьеру шик.
Cмешивайте различные текстуры и материалы, чтобы создать уникальный эффект. Использование в отделке интерьеров идеи фактурности, придает всему образу помещения некого шарма, добавляет новые нюансы. Такой интерьер остается в памяти, привлекает внимание. Цветовая схема становится разнообразнее, вызывает интерес.
Природные материалы всегда приятны по ощущению и радуют глаз. Отдадите предпочтение гладкому деревянному полу в спальне, детской комнате, положите мягкий ворсистый ковер, по которому приятно будет ходить босиком, и вы не прогадаете.
В отделке помещений очень популярные материалы из тёплого керамического покрытия и холодного стекла. Их поверхность манит своей лёгкой шероховатостью и легкой гладкостью. Предметы из стекла и глины за счёт вариативности своей фактуры, многоплановости оттеночной палитры, требуют особого отношения к освещению. Их может быть в интерьере много, в большом количестве можно сделать яркие выразительные акценты.
Стекло, блестящее и прохладное, в сочетании с поверхностями из металла преобразуют интерьер, придавая ему некоторую чистоту и отстранённость. Традиционным воплощением формулы уюта и комфорта являются текстиль и меха. Подайте их в оригинальной композиции, со вкусом, и они не оставят всех равнодушными.
Мрамор – материал года 2016. Неповторимый рисунок мрамора, гладкая глянцевая текстура, прочность и твёрдость делают этот натуральный материал незаменимым в отделке самых разных помещений в различных стилях. Да, это не самый дешёвый способ украсить квартиру или дом, но производимый эффект того точно стоит.
В комнате с мраморными элементами мебели и декора хочется оглядеться вокруг, затаив дыхание — высокий статус и отличный вкус владельца вызывают уважение. На кухне мраморные столешницы и фартуки — признак элитной кухни.
Мрамор подойдет и классическому стилю, и современному — придаст дизайну изысканности в соседстве и с металлом, и с деревом, подходит и ярким оттенкам, и модным нейтральным тонам.
Природа – самая мощная сила и источник вдохновения. Не зря «органические» мотивы в декоре считаются одними из самых актуальных дизайнерских трендов.
Главная черта органического стиля – присутствие зеленых растений, домашних цветов в большом количестве. Все, и спальня, и кухня в органическом стиле – это полное отсутствие ненужного, присутствие только всего самого важного. Конечно, такое направление выберет лишь тот, кто беспокоится об экологии, любит все натуральное, естественное, «живое».
Украсьте ваш дом трендовыми аксессуарами и элементами декора – такими, как изделия из метала, модные диванные подушки, небольшие настольные лампы и живые растения.
Добавьте ярких красок. Яркие, броские, сочные оттенки могут мгновенно освежить интерьер. Используйте любые элементы декора в ярких оттенках – они будут привлекать внимание, станут стильным акцентом помещения и помогут обновить интерьер за считанные минуты.
Любовь к классической мебели присуща людям с изысканным вкусом. Мебель в классическом стиле – практичная роскошь в вашем интерьере.
Классическая мебель, которая у многих ассоциируется с аристократией 17-18 веков, невероятно популярна и в наши дни. Ни один другой стиль не сможет подчеркнуть так роскошь и статус помещения, благосостояние и отличный вкус хозяев. Материалы высокого качества, изящные формы, роскошный декор и все это с невероятной практичность и долговечностью делает мебель в классическом стиле привлекательным вариантом обустройства жилища для многих домовладельцев и среди наших соотечественников.
Тонкий дух аристократизма неизменно витает в комнате, обставленной меблировкой в классическом стиле. Современная интерпретация традиционной стилистики отличается оригинальными идеями и использованием высококачественных материалов для исполнения меблировки. Особого шарма мебели в стиле классика придает лакирование поверхностей, тонирование и восковая полировка. Декор из резных элементов, использование стеклянных вставок с матовыми и прозрачными поверхностями, применение бронзовой и медной фурнитуры – вес это придает внешнему виду мебели для классических интерьеров налет изысканной роскоши.
Ну и конечно золотые акценты. Можно использовать подушки, шторы, небольшие аксессуары, например, коробки, подсвечники и вазы, а также лампы, обои или журнальный столик в золотом цвете. Главное, чтобы золотых акцентов было немного – именно тогда они будут эффектно выделяться на общем фоне.
Золотой цвет манит, чарует, притягивает. Тонкие ноты золота способны вдохнуть новую волну в привычный интерьер. Очень изящно смотрится массивная мебель с позолотой приглушенного тона, искусственно состаренного, неяркого цвета.
Дизайнерское чувство стиля позволяет грамотно использовать золотой цвет в любом интерьере. Главное, чтобы соблюдалось основное направление выбранного стиля.