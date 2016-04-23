Многие люди стремятся создать в своем доме гламурный и шикарный интерьер, именно жилое пространство может наилучшим образом рассказать о хозяине дома – его страстях, стиле жизни, семье, привычках. Мы вдохновляемся, видя проекты современных дизайнеров, и стремимся персонализировать свой дом, сделать его роскошным и ярким.

Чтобы создать роскошный интерьер, желательно чтобы в помещении были высокие потолки, просторные комнаты, и много окон, чтобы создать насыщенное естественное освещение. Ощущение того, что все вокруг очень дорогое и качественное — вот что должен вызывать по-настоящему шикарный интерьер. Но не всегда для этого нужно приобретать дорогие вещи. Достаточно иметь несколько предметов, отличающихся истинным шиком.

К примеру, это может быть изящная мебель, для гостиной это могут быть пуфики и софа, а для кухни – стеллажи для посуды в винтажном стиле. Для кухни лучше использовать натуральный камень, он применяется для оформления столешниц, барных стоек. Широко применяется также кирпич под старину. Особой красотой отличаются лестницы, ступени, цветочные галереи, картины и другие изыски искусства создания интерьера помещений.

Предлагаем вашему вниманию советы о том, как придать интерьеру шик.