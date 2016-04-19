Спасительные рекомендации: как сэкономить при строительстве дома?

Приняв решение построить частный дом, едва ли кто-то станет надеяться на то, что это дастся ему по дешёвке. Всякому ясно, что строительство – едва ли не самое хлопотное и дорогое удовольствие из тех, на которые может обречь себя простой частный человек.

Однако же, разве кто-то станет лукавить, объявляя, что ему уже безразличны подробности расходов. Простое и понятное человеческое желание сберечь, не растратиться по чём зря, в случае со строительством обнаруживает себя с само благородной стороны: ведь необдуманные траты в этом деле могут оказаться запредельными.

Как же подойти к вопросу экономии в этом монументальном деле так, чтобы не пожертвовать качеством, уютом или красотою будущего дома?