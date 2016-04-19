Спасительные рекомендации: как сэкономить при строительстве дома?

Приняв решение построить частный дом, едва ли кто-то станет надеяться на то, что это дастся ему по дешёвке. Всякому ясно, что строительство – едва ли не самое хлопотное и дорогое удовольствие из тех, на которые может обречь себя простой частный человек.
Однако же, разве кто-то станет лукавить, объявляя, что ему уже безразличны подробности расходов. Простое и понятное человеческое желание сберечь, не растратиться по чём зря, в случае со строительством обнаруживает себя с само благородной стороны: ведь необдуманные траты в этом деле могут оказаться запредельными.
Как же подойти к вопросу экономии в этом монументальном деле так, чтобы не пожертвовать качеством, уютом или красотою будущего дома?
Один из потрясающе очевидных, хотя и совсем не “избитых” у нас приёмов сэкономить при постройке дома – приобретение участка в складчину. Например, можно купить большой участок с другом или членом семьи, который впоследствии может быть разделен на два меньших фрагмента.
Продавцы, в чьём ведении находятся достаточно крупные участки, могут не пожелать дробить их или, страхуя себя от возможных проблем, запросить больше. Таким образом, если вы можете разделить расходы с кем-то другим (желательно, чтобы этот кто-то был не против вашего соседства), вы будете в состоянии приобрести значительный по площади участок земли по более чем разумной цене.
Такое решение хорошо ещё и тем, что вы как бы невзначай обеспечите себе приятное общество, и избежите случайного и непредсказуемого соседства.
Зачастую траты в строительстве происходят из-за тривиальной неосведомлённости или простительных просчётов. Много средств уходит на “допуск”: расходные материалы, древесина,камень,кирпич, инструменты – всё заготавливается из соображений, основанных на среднем, приблизительном расчёте. В то же время, полагаясь на качественный и выверенный проект возможно в разы сократить расходы на этом фронте.
Таким же образом проходя по отдельным пунктам этого “многоуровневого” предприятия, возможно обнаружить великое множество очевидных и не очень способов сэкономить
На что же нужно обратить внимание в первую очередь? Следует заметить, что в ряде случаев будущие счастливые домовладельцы допускают рядовые, не сказать, чтобы непредсказуемые, просчёты. Главная забота в деле экономии: не быть безразличным к частностям и мелочам – зачастую именно в них и коренятся спасительные возможности.
Ещё одна не слишком широко распространённая у нас традиция – искать хороших специалистов. Далеко не всегда проясняется в нашей жизни простая зависимость: потратившись на качество – экономишь на эксплуатации.
Задумайтесь над тем, чтобы найти и привлечь к работе над вашим проектом хорошего, зарекомендовавшего себя сертифицированного генерального подрядчика. Опыт и знания квалифицированного подрядчика имеют неоценимое значение в процессе домашнего строительства.
В случае такого сотрудничества один из важнейших бонусов, на которые можно рассчитывать в связи с экономией, заключается в том, что опытные специалисты обладают всеми необходимыми знакомствами и деловыми отношениями с поставщиками и субподрядчиками. Это то, на что нельзя рассчитывать без многих лет опыта работы в строительном бизнесе .
Кое-что из практики. Использование стандартного модуля – простое, но эффективное средство неплохо сэкономить.
Дело в том, что современная промышленность изготавливает всё по неким стандартам, и строительные материалы здесь совсем не исключение, а даже наоборот. Можно с уверенностью говорить о традиционных измерениях материалов. Используя стандартный модуль для планировки пропорций и мер дома, вы избежите необходимости побочных работ по замерам, резке и подгонке материалов. И это – существенная экономия!
Проект дома – дело, разумеется слишком частное, персональное для того, чтобы навязывать какие-то решения. Однако, задаваясь целью не растратиться по пустякам, воздвигая собственное жилище, стоит прислушаться к рациональным доводам.
Совершенно очевидно, что проект, составленный профессиональным хорошим архитектором обойдётся в некоторую сумму. Но нужно учесть, что опытный специалист куда лучше нас может вычислить те места и детали проекта, “сквозь” которые будут “утекать” наши деньги. Например, профессионал сможет много эффективнее рассчитать необходимое количество и площадь помещений будущего дома, благодаря чему можно избежать ненужных трат на материалы и лишние комнаты.
И ещё о традициях. Мы привыкли совершенно без задней мысли обходить стороной все мыслимые и немыслимые правила. Однако в случае со строительством дома такая стратегия может оказаться чреватой существенными издержками в будущем. Стоит задуматься над тем, чтобы в своё время соблюсти все требуемые формальности, дабы избежать впоследствии уплаты штрафов или бесконечных надбавок за недопустимые строительные вольности.
Что же, более, чем очевидно, что практически все существенные финансовые утечки при строительстве дома случаются из-за поспешных и некомпетентных решений. Так что очень часто оказывается достаточным просто положиться на опыт и знания квалифицированного специалиста, чьими стараниями и избегаются подобного рода траты.