Зачем строить дом для двух поколений?

Дом для двух поколений – а если быть точным, то, как правило, имеются в виду три поколения: дедушка, бабушка, отец и мать и дети, – очевидно, отличается от обычного частного дома. В первую очередь отличие это заключается в количестве жилых комнат и санузлов. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, каким образом автономный санузел и собственная комната влияют на “погоду” в доме.

У нас не редко случается и так, что дом для двух поколений представляет собой по сути срощенные два различных дома. Нужно сказать, что такой вариант порой значительно больше устраивает как старшее, так и младшее поколение: небольшие, но автономные “флигели” могут прекрасно “пересекаться” в общем зале или столовой.

Собственно, вариантов проживания большой семьёй может быть множество, и это во многом – вопрос к архитектору. Первое же, что предстоит решить на этом пути: чем же такое проживание хорошо?