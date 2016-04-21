Зачем строить дом для двух поколений?

Традиция жить большим семейством у нас не распространена в силу исторических обстоятельств или особенностей менталитета. Это верно даже не смотря на то, что многие большие семьи вынужденно помещаются в одной квартире, подчас не достаточной даже и для жизни молодой семьи без детей. Возможно, именно такие ассоциации вкупе с привычным отношением к старшему поколению как к обузе и приводят к тому положению, при котором мы, хотя и не склонные отселять бабушек-дедушек в дома престарелых, всё же считаем лучшим вариантом сохранять некоторую дистанцию.
Впрочем, всё это, вполне вероятно, не лишено смысла. Но хотя зачастую мы солидарны с некоторой ненасильственной сепарацией, необходимо признать ряд очевидных преимуществ совместного проживания членов семьи пары поколений, что практикуется едва ли не в половине стран мира вне зависимости от каких-то объективных условий проживания.
Можно долго рассуждать о множестве “за” и “против” проживания большой семьёй. Однако всё будет вращаться вокруг одной ключевой идеи: взаимопомощи. Именно возможность помогать и надеяться на помощь близкого в ситуации, когда семья не разобщена, делает такой способ устройства жизни целесообразным.
Посмотрим на детали.
Дом для двух поколений – а если быть точным, то, как правило, имеются в виду три поколения: дедушка, бабушка, отец и мать и дети, – очевидно, отличается от обычного частного дома. В первую очередь отличие это заключается в количестве жилых комнат и санузлов. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, каким образом автономный санузел и собственная комната влияют на “погоду” в доме.
У нас не редко случается и так, что дом для двух поколений представляет собой по сути срощенные два различных дома. Нужно сказать, что такой вариант порой значительно больше устраивает как старшее, так и младшее поколение: небольшие, но автономные “флигели” могут прекрасно “пересекаться” в общем зале или столовой.
Собственно, вариантов проживания большой семьёй может быть множество, и это во многом – вопрос к архитектору. Первое же, что предстоит решить на этом пути: чем же такое проживание хорошо?
Несмотря на то, что, казалось бы, дом вдвое почти превышающий по площади обычный семейный частный дом должен и стоить значительно больше, на самом деле такой размен оказывается выгоднее. Содержание, да и строительства одного большого дома оказывается дешевле, чем содержание стандартного здания и, например, городской квартиры.
И уж тем более вы почувствуете разницу, если в качестве альтернативы фигурируют два почти идентичных частных дома. Помимо сокращения сугубо строительных трат, в таком случае вы экономите так же и на приобретении земли, и на оформлении бумаг.
Многие родители считают, что бабушки и дедушки не способны воспитывать внуков, а вместо этого только портят ребенка , позволяя ему вольности. Однако,в таком утверждении таится больше сублимированной обиды, чем сознательной позиции. На фоне мудрости и опыта, которые появляются с годами, мы начинаем принимать ребенка безусловно, не пытаясь реализовать через него свое понимание того, каким должен быть сын или дочь или просто человек. Зачастую, именно влияние бабушек и дедушек сообщает ребёнку уверенность в себе и адекватное приятие жизни.
Даже в случае, если ключевая роль в воспитании ребенка остается на родительских плечах, бабушки и дедушки могут помочь как минимум в трех важных ситуациях: Достаточно часто молодые родители опасаются принимать ответственные решения, касающиеся ухода за ребенком. Бабушки же, вырастившие своих собственных детей, неплохо знают или представляют себе, что нужно делать.
Сегодня родители, то есть люди в самом расцвете сил, оказываются вынуждены посвящать достаточно много времени работе. Зато бабушки и дедушки, ушедшие на пенсию имеют вдоволь времени для того, чтобы посвятить себя целиком ребёнку. Здесь же – и третье измышление: молодым родителям, естественно, хочется не только работать и возиться с ребенком, но слегка подумать и о себе. В таком случае даже традиция предписывает старшему поколению приходить на помощь и нянчиться с малышом.
В свою очередь и внуки по неписанному установлению начинают отдавать старикам сторицей. Хотя мы часто не слишком ясно себе представляем, как может достаточно самостоятельный ребёнок – то есть, на самом деле, подросток, ведь лет до 10 ребёнок не совсем в состоянии помочь взрослому, разве что водички принести, да приготовить покушать, – как может такой ребёнок выкроить время или просто даже пожелать заниматься бабушкой и дедушкой?
Тем не менее, практика показывает, что выращенный бабушкой и дедушкой малыш к названному возрасту приобретает достаточно сильную привязанность к старшему поколению для того, чтобы не расценивать это как тягостный долг.
Что же до возможности родителей, то есть среднего поколения определить какую-то часть своего личного времени на себя самого, так едва ли не самым характерным случаем здесь является простое человеческое желание уехать подальше. И здесь бабушка с дедушкой оказываются незаменимы! Ведь в отличие от сиделок или нянь они – люди родные и привычные, а значит для ребёнка такая разлука с родителями не станет слишком серьёзным испытанием.
И кроме всего прочего, немаловажно в рассматриваемой ситуации и то, что такое сожительство может быть не только полезным, но и крайне приятным. Проживая в одном доме, два поколения смогут упрочить свои отношения, имея в качестве “точки сборки” общий интерес, и скорее всего – самое молодое поколение.
Совершенно очевидно, что совместное проживание двух-трех поколений семьи в одном доме может быть потрясающим решением для тех, перед кем стоят подобные вопросы.