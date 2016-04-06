Одноэтажная Аргентина

В стремительном ритме жизни очень трудно найти время для отдыха от ежедневной суеты. Заказчики — немолодые, но активные люди — выбрали для своего проживания загородную резиденцию, расположенную в черте одного из городов Аргентины. Для них авторы проекта создали дом, который совмещает в себе преимущества функционального простора и эстетики современной архитектуры. Изюминкой строения можно назвать его одноэтажность, то есть то, от чего мы все уже давно отвыкли.
Наличие собственного сада, безусловно, определило многое в проекте. Архитекторы и дизайнеры использовали своего главного союзника — окружающий ландшафт и его преимущества. Благодаря деревьям, растущим лишь по периметру участка, дом практически полностью наполнен дневным светом. Прекрасный вид на зелень открывается из каждой комнаты. В целом, архитектурное решение идеально вписывается в окружающую среду, а одноэтажность при этом является достоинством постройки.
Прямые линии, точные пропорции, гармоничное сочетание цветов и материалов – вот основные элементы, делающие постройку столь привлекательной. Облик дома производит неизгладимое впечатление на тех, кому небезразличен минимализм и современный дизайн. Фасад смотрится в достаточной степени сдержанно и строго; попасть внутрь можно двумя способами: либо через главный вход, либо через сад.
Жизнь в загородном доме диктует свои правила и условия, в частности, хозяевам не обойтись без автомобиля. Архитекторы предусмотрели необходимость в парковочных местах, создав для них максимально удобные условия. Навес защищает машины от солнца, а расположение вдоль дома не портит облик идеального и минималистичного сада.
Стеклянные раздвижные двери выводят на террасу, полы которой выложены известняком. Деревянный навес защищает от знойного солнца, оставляя возможность насладиться свежим воздухом. Печь была вынесена за пределы кухни на террасу. Здесь можно собираться в кругу семьи и днем, и вечером. Как известно, ничто так не разжигает аппетит, как отдых на свежем воздухе. В потолочные балки установлены точечные светильники.
Вот-вот дизайнеры интерьера начнут работы по обустройству всех помещений. Отсутствие мебели и элементов декора не мешает нам убедиться в том, что в этом пространстве витает ощущение спокойствия, легкости, свободы и удаленности от внешних тревог — эффект достигнут благодаря наличию панорамных окон и открывающимся видом на идеальный сад. Совершенно определенно, исполнитель проекта — студия METODO33 — угодил пожеланию своих клиентов, создав компактный и удобный дом для немолодой пары.