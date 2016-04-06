Одноэтажная Аргентина

В стремительном ритме жизни очень трудно найти время для отдыха от ежедневной суеты. Заказчики — немолодые, но активные люди — выбрали для своего проживания загородную резиденцию, расположенную в черте одного из городов Аргентины. Для них авторы проекта создали дом, который совмещает в себе преимущества функционального простора и эстетики современной архитектуры. Изюминкой строения можно назвать его одноэтажность, то есть то, от чего мы все уже давно отвыкли.