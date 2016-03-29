Пригласи весну в свой дом! 6 способов обновить интерьер

Весна уже всупила в свои права, с каждым днем ее ощущение все сильнее и сильнее. Природа начинает обновляться, а это значит – пора и нам подумать об обновлении своего интерьера. Наша цель – создать весеннее настроение в домашней обстановке.
В интерьере максимальное впечатление дает тот элемент, который больше по площади. Поэтому логично начать обновление со стен, мебели и текстиля. Эти детали в основном и создают имидж дома. Остальное воспринимается как второстепенное. Поэтому если нужно действительно обновить пространство, без работы с ними не обойтись.
Предлагаем вашему вниманию 6 способов обновления интерьера к весне.
Ну и конечно теплый свежий воздух! Именно он дает нам ощущение конца зимы. Поэтому стоит непременно впустить обновив систему вентиляции, если ваша уже устарела.
Простейшее решение — приточная установка, тщательно очищающая уличный воздух от загрязнений и при необходимости подогревающая его до комфортных +17 ºС, прежде чем подать в квартиру. Сброс отработанного воздуха из жилища организуется через каналы естественной вытяжной вентиляции (если они находятся в рабочем состоянии), в противном случае — с помощью индивидуальной системы вытяжной вентиляции квартиры.
Примечательно, что приточные установки для одной комнаты можно монтировать и в уже отделанные помещения, не нарушая интерьера, не портя отделки, и всего за несколько часов.
Если идея сезонной посуды не близка, можно попробовать сезонные шторы. В апреле хочется как можно больше солнца и света, а темные зимние портьеры только усиливают депрессивный авитаминоз.
Окна следует оформить почти прозрачными летящими занавесями из светлых и дышащих материалов, вроде льна, хлопка, шелка и тафты, воздушной органзы и тюля. Нужное настроение создадут принты с цветами, птицами и фруктами. Особенно подходят они для кухни, как и весенние скатерти с салфетками. А спальню украсит покрывало в пастельных тонах, декоративные подушки с цветочным принтом и, наконец, постельное белье.
Если вы настроены решительно и небольшая перестановка для вас — слишком мало, смело перекрасьте стены. Даже если новый оттенок будет близок к старому, комната все равно будет выглядеть значительно свежее. А о цветовых тенденциях 2016 вы можете прочитать тут.
Даже если в ваши планы не входит покраска стен, без внимания их все же оставлять не стоит. Подберите новые яркие картины или постеры, подходящие под стиль дома, или красочные рамы к уже имеющимся полотнам. Их можно нарисовать и самостоятельно: например, с любимым человеком или ребенком.
Самое весеннее украшение – это, конечно, цветы. Иметь дома свежие цветы каждый день совсем несложно, пара веточек стоят недорого, не вянут неделю, а еще радуют глаз и украшают ужин. Для ощущения весенней легкости подойдут тюльпаны, кустовые розы, ирисы, нарциссы и альстромерии в стеклянной вазе.
Кроме того, дизайнеры сейчас очень активно используют в качестве декора обычные стеклянные бутылки и банки. Поэтому не спешите их выбрасывать – лучше поставьте в них букетик цветов. А если после долгой зимы вам очень хочется чего-либо яркого, можно использовать вазы, бутылки и стаканы из цветного стекла или самостоятельно раскрасить стекло акриловыми красками.
Можно также добавьте растения в ярких горшках на подоконник или поставить цветочные композиции на столы. Разводить дендрарий, конечно, не стоит.
Сейчас в каждой второй квартире стоят орхидеи и спатифиллумы, которые порядком всем поднадоели, поэтому мы не советуем их покупать. Для кухни подойдёт небольшое апельсиновое деревце, а в спальню и детскую нужно подбирать растения, которые не вызывают аллергической реакции и не выделяют много пыльцы. Самый простой вариант — фиалки.
В большом помещении лучше будет смотреться дерево в кадке, чем растения в горшках. Обратите внимание на разновидности фикуса. Сейчас в моде растения с плотными листами — такими, как у вриезии. Ленивым советуем выбрать каланхоэ или бамбук, которые практически не требуют ухода и выживают в любых условиях.
Еще один вариант преображение дома к весне – установка очаровательного декоративного фонтанчика, например, в гостиной.
За течением воды можно наблюдать вечно – так гласит древняя мудрость. Эта стихия благотворно влияет на семейные отношения, успокаивает, рождает в душе светлые чувства.
Помимо искусственных водопадов пользуются популярностью классические комнатные фонтаны и фонтанчики со струей, бьющей вверх. С помощью специальных приспособлений достигается эффект водных картин или облака из мельчайших капелек – тумана, висящего в воздухе. Если устройство снабжено лампами для внутренней подсветки, то потоки воды могут переливаться всеми цветами радуги, создавая особую весеннюю атмосферу.