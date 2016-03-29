Пригласи весну в свой дом! 6 способов обновить интерьер

Весна уже всупила в свои права, с каждым днем ее ощущение все сильнее и сильнее. Природа начинает обновляться, а это значит – пора и нам подумать об обновлении своего интерьера. Наша цель – создать весеннее настроение в домашней обстановке.

В интерьере максимальное впечатление дает тот элемент, который больше по площади. Поэтому логично начать обновление со стен, мебели и текстиля. Эти детали в основном и создают имидж дома. Остальное воспринимается как второстепенное. Поэтому если нужно действительно обновить пространство, без работы с ними не обойтись.

Предлагаем вашему вниманию 6 способов обновления интерьера к весне.