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Пригласи весну в свой дом! 6 способов обновить интерьер

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A.B.Residence, Cozy Nest Interiors Cozy Nest Interiors Зимний сад в стиле модерн
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Весна уже всупила в свои права, с каждым днем ее ощущение все сильнее и сильнее. Природа начинает обновляться, а это значит – пора и нам подумать об обновлении своего интерьера. Наша цель – создать весеннее настроение в домашней обстановке. 

В интерьере максимальное впечатление дает тот элемент, который больше по площади. Поэтому логично начать обновление со стен, мебели и текстиля. Эти детали в основном и создают имидж дома. Остальное воспринимается как второстепенное. Поэтому если нужно действительно обновить пространство, без работы с ними не обойтись.

Предлагаем вашему вниманию 6 способов обновления интерьера к весне.

Свежий воздух

Luxurious Tropical Home, ANSANA ANSANA Гостиная в тропическом стиле
ANSANA

ANSANA
ANSANA
ANSANA

Ну и конечно теплый свежий воздух! Именно он дает нам ощущение конца зимы. Поэтому стоит непременно впустить обновив систему вентиляции, если ваша уже устарела. 

Простейшее решение — приточная установка, тщательно очищающая уличный воздух от загрязнений и при необходимости подогревающая его до комфортных +17 ºС, прежде чем подать в квартиру. Сброс отработанного воздуха из жилища организуется через каналы естественной вытяжной вентиляции (если они находятся в рабочем состоянии), в противном случае — с помощью индивидуальной системы вытяжной вентиляции квартиры.

Примечательно, что приточные установки для одной комнаты можно монтировать и в уже отделанные помещения, не нарушая интерьера, не портя отделки, и всего за несколько часов. 

Меняем шторы

Кухня Дизайн студия Жанны Ращупкиной Кухня в стиле модерн Желтый
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Кухня

Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной
Дизайн студия Жанны Ращупкиной

Если идея сезонной посуды не близка, можно попробовать сезонные шторы. В апреле хочется как можно больше солнца и света, а темные зимние портьеры только усиливают депрессивный авитаминоз. 

Окна следует оформить почти прозрачными летящими занавесями из светлых и дышащих материалов, вроде льна, хлопка, шелка и тафты, воздушной органзы и тюля. Нужное настроение создадут принты с цветами, птицами и фруктами. Особенно подходят они для кухни, как и весенние скатерти с салфетками. А спальню украсит покрывало в пастельных тонах, декоративные подушки с цветочным принтом и, наконец, постельное белье. 

Освежаем стены

Interior design 1, Aleksandra Smagina Design Aleksandra Smagina Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Aleksandra Smagina Design

Interior design 1

Aleksandra Smagina Design
Aleksandra Smagina Design
Aleksandra Smagina Design

Если вы настроены решительно и небольшая перестановка для вас — слишком мало, смело перекрасьте стены. Даже если новый оттенок будет близок к старому, комната все равно будет выглядеть значительно свежее. А о цветовых тенденциях 2016 вы можете прочитать тут.

Даже если в ваши планы не входит покраска стен, без внимания их все же оставлять не стоит. Подберите новые яркие картины или постеры, подходящие под стиль дома, или красочные рамы к уже имеющимся полотнам. Их можно нарисовать и самостоятельно: например, с любимым человеком или ребенком.

Живые цветы в прозрачных вазах

Interior design 1, Aleksandra Smagina Design Aleksandra Smagina Design Гостиная в стиле модерн
Aleksandra Smagina Design

Interior design 1

Aleksandra Smagina Design
Aleksandra Smagina Design
Aleksandra Smagina Design

Самое весеннее украшение – это, конечно, цветы. Иметь дома свежие цветы каждый день совсем несложно, пара веточек стоят недорого, не вянут неделю, а еще радуют глаз и украшают ужин. Для ощущения весенней легкости подойдут тюльпаны, кустовые розы, ирисы, нарциссы и альстромерии в стеклянной вазе.

Кроме того, дизайнеры сейчас очень активно используют в качестве декора обычные стеклянные бутылки и банки. Поэтому не спешите их выбрасывать – лучше поставьте в них букетик цветов. А если после долгой зимы вам очень хочется чего-либо яркого, можно использовать вазы, бутылки и стаканы из цветного стекла или самостоятельно раскрасить стекло акриловыми красками.

Комнатные растения

Cocina G08, Rotoarquitectura Rotoarquitectura КухняСтолы и стулья
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

Можно также добавьте растения в ярких горшках на подоконник или поставить цветочные композиции на столы. Разводить дендрарий, конечно, не стоит. 

Сейчас в каждой второй квартире стоят орхидеи и спатифиллумы, которые порядком всем поднадоели, поэтому мы не советуем их покупать. Для кухни подойдёт небольшое апельсиновое деревце, а в спальню и детскую нужно подбирать растения, которые не вызывают аллергической реакции и не выделяют много пыльцы. Самый простой вариант — фиалки. 

В большом помещении лучше будет смотреться дерево в кадке, чем растения в горшках. Обратите внимание на разновидности фикуса. Сейчас в моде растения с плотными листами — такими, как у вриезии. Ленивым советуем выбрать каланхоэ или бамбук, которые практически не требуют ухода и выживают в любых условиях.

Комнатные фонтаны и фонтанчики

A.B.Residence Cozy Nest Interiors Зимний сад в стиле модерн
Cozy Nest Interiors

A.B.Residence

Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors

Еще один вариант преображение дома к весне – установка очаровательного декоративного фонтанчика, например, в гостиной.

За течением воды можно наблюдать вечно – так гласит древняя мудрость. Эта стихия благотворно влияет на семейные отношения, успокаивает, рождает в душе светлые чувства. 

Помимо искусственных водопадов пользуются популярностью классические комнатные фонтаны и фонтанчики со струей, бьющей вверх. С помощью специальных приспособлений достигается эффект водных картин или облака из мельчайших капелек – тумана, висящего в воздухе. Если устройство снабжено лампами для внутренней подсветки, то потоки воды могут переливаться всеми цветами радуги, создавая особую весеннюю атмосферу. 

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