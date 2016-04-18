Как защитить дом от урагана

Земля — это одна из уникальнейших планет во Вселенной, на которой создались условия, благоприятные для жизни: тепло, вода, атмосфера, насыщенная кислородом. И это лишь подтверждает точку зрения, что все в этом мире взаимосвязанно.

Что такое ураган, и как образуется сильный ветер? Из законов физики, которые изучались в школе, известно, что теплый воздух легче, поэтому он поднимается вверх. Холодный, наоборот, тяжелее. Поэтому опускается вниз. В планетарных масштабах Это приводит движению воздуха, которое формирует ветер.

Холодные массы опускаются вниз и выталкивают теплый воздух, который идет вверх. Теплый воздух, в свою очередь, выталкивает холодный.

Ураган представляет собой огромную воронку, достигающая в диаметре несколько сотен километров со скоростью ветра до 200 км/час. Примечательно, что в центре воронки образуется зона низкого давления, в которой ветра совсем нет. Зато в стенках этой воронки бушуют настоящие страсти. Ураганы нередко приводят к значительным разрушениям, которые влекут за собой и человеческие жертвы.

Поэтому, во время их протекания стоит спрятаться в укреплённом укрытии, которым может стать собственный кирпичный дом. В США архитекторами принято строить в зонах ураганов каркасные сборные дома, которые легко разрушаются ветром, но они не такие травмоопасные. С другой стороны, полноценный кирпичный дом не даст ураганному ветру себя разрушить. Но и он требует защиты от урагана.