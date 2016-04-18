Как защитить дом от урагана

Земля — это одна из уникальнейших планет во Вселенной, на которой создались условия, благоприятные для жизни: тепло, вода, атмосфера, насыщенная кислородом. И это лишь подтверждает точку зрения, что все в этом мире взаимосвязанно.
Что такое ураган, и как образуется сильный ветер? Из законов физики, которые изучались в школе, известно, что теплый воздух легче, поэтому он поднимается вверх. Холодный, наоборот, тяжелее. Поэтому опускается вниз. В планетарных масштабах Это приводит движению воздуха, которое формирует ветер.
Холодные массы опускаются вниз и выталкивают теплый воздух, который идет вверх. Теплый воздух, в свою очередь, выталкивает холодный.
Ураган представляет собой огромную воронку, достигающая в диаметре несколько сотен километров со скоростью ветра до 200 км/час. Примечательно, что в центре воронки образуется зона низкого давления, в которой ветра совсем нет. Зато в стенках этой воронки бушуют настоящие страсти. Ураганы нередко приводят к значительным разрушениям, которые влекут за собой и человеческие жертвы.
Поэтому, во время их протекания стоит спрятаться в укреплённом укрытии, которым может стать собственный кирпичный дом. В США архитекторами принято строить в зонах ураганов каркасные сборные дома, которые легко разрушаются ветром, но они не такие травмоопасные. С другой стороны, полноценный кирпичный дом не даст ураганному ветру себя разрушить. Но и он требует защиты от урагана.
Железобетон как строительный материал был изобретен в ХIX веке. Первооткрывателя железобетона назвать тяжело, так как в разные года на железобетон и конструкции из него подавались патентные заявки в различных странах мира. Даже француз Монье, который рассматривается как автор железобетона, на самом деле таковым не является. Просто он раньше всех оформил необходимый патент, железобетонные конструкции использовались и до этого.
Составляющие железобетона просты — цементный раствор и стальные прутья, которыми армируют раствор, образуя при этом твердые и крепкие конструкции.
Итак, первым мероприятием, которое может защитить дом от урагана, считается изначальная его постройка с применением железобетона.
Дело в том, что каркасные либо деревянные дома довольно легко могут разрушаться при сильном ветре. Ведь они не обладают таким прочным фундаментом и стенами, как железобетонные дома. Поэтому, постройка дома из такого материала является первым шагом.
Однако порой и железобетонные конструкции могут не выдерживать природные явления и разрушаться под их воздействием.
Так, известен случай, который заснят на видео, когда сила ветра расшатала железобетонный мост и разрушила его. Физики это объясняют тем, что частота колебаний воздушных масс вошла в резонанс с частотой колебаний моста.
Именно поэтому максимально безопасным вариантом для жильцов будет постройка специального убежища или укрепления соответствующим образом подвалов.
Во-первых, ураганный ветер не сможет воздействовать на стены убежища, так как они находятся под землей.
Во-вторых, убежище не имеет такого слабого места, как кровля. Ведь даже у самого прочного каменного дома ветер может сносить кровлю, имеющую скаты. А вот убежище снаружи либо просто имеет крепкую дверь (если оно вне дома), либо находится под домом. Это значит, что если дом будет подвержен разрушению, то укрепленный подвал — нет.
Таким образом, специальное убежище — это лучшая защита от урагана.
Еще одним способом защиты дома от урагана будет закрепление всех движимых предметов.
Так, давно известно, что под воздействием определенных внешних факторов даже самые малые предметы могут причинить ущерб. К примеру, мобильный телефон, который находится в салоне авто, во время столкновения с другим автомобилем за счет силы толчка приобретает вес в 16 кг. Это опасно для жизни и здоровья пассажиров.
Тот же эффект, однако более ярко выраженный, могут иметь незакрепленные предметы во время ураганного ветра. Они станут поистине разрушающими для дома.
Исходя из этого, все предметы во дворе и внутри дома, которые невозможно закрепить, лучше убрать и спрятать. Предметы дома снаружи станут «яростными бомбардировщиками» дома по определению, внутри — если ветру удастся разбить окна.
Так, шкафы должны не просто стоять у стены, но и быть прикрепленными к ней. Это, кстати, и хорошая мера предосторожности в повседневной жизни, если в доме есть дети. Шкаф, который может неожиданно упасть, опасен.
Из-за естественной хрупкости стекла окна являются одним из самых слабых мест дома.
Во-первых, разрушение окна ведет к проникновению сильных воздушных масс внутрь дома и последующим негативным последствиям.
Во-вторых, острые осколки стекла становятся смертоносными снарядами.
Чтобы избежать этого, окна необходимо соответствующим образом укреплять.
Прежде всего, нужно покупать и устанавливать наиболее прочные стеклопакеты. Это может быть двухслойный или трехслойный стеклопакет. Более прочные стеклопакеты делают из нескольких шаров стеклянных листов, которые ламинируются полимерной пленкой и под давлением спрессуются и соединяются (дуплекс, триплекс). Даже после того, как их разбили, полимерная пленка не дает разлетаться осколкам и препятствует дальнейшему разрушению.Хороши стекла, армированные стальной проволокой, которые также не дают возможности образоваться осколкам.
Дополнительно окна нужно укрепить ветрозащитными ролетами. Если их нет, можно заменить фанерными панелями или ставнями, которые набиваются на всю ширину окна.В повседневности их можно не использовать, но хранить в доступном месте, чтобы в случае штормового предупреждения быстро прикрепить.
Какими бы ни были прекрасными деревья, во время урагана они тоже становятся опасными объектами. Для сильного урагана не составляет проблем выдернуть дерево с корнем унести его подальше.
Поэтому, чтобы защитить дом от урагана, нужно заблаговременно посещать сад, окружающий дом, и спиливать сухие ветки. Те ветви, которые сами упали, также следует оперативно устранять.
Еще одной мерой предосторожности, которая позволит защитить дом от урагана, будет избегание посадки деревьев вокруг дома. Это гарантирует то, что они не будут вырваны из земли, их ветви не будут сломлены и брошены на дом. Кроме того, падающие ветки опасны и для человека, проходящего под деревьями.
Давно известно, что сильный ураганный ветер способен поднять и перенести на определенное расстояние даже автомобиль. При этом, падающий автомобиль способен нанести разрушения строениям, на которые он упал. Кроме того, ущерб будет составлять и разрушение автомобиля как таковое, особенно если он дорогостоящий.
Чтобы этого избежать и защитить дом от ураганного ветра, работники служб чрезвычайных ситуаций рекомендуют на время урагана ставить автомобили в гаражах. Если собственного гаража нет, то по возможности его лучше поставить в тупиках и проемах между зданиями. В этом случае стены защитят от ветра и не дадут перекинуть авто или его унести. Однако автомобиль не будет застрахован от попаданий в него незакрепленных предметов. Поэтому гараж — это оптимальный вариант.