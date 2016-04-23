​Какой вид стеновых панелей подойдет для вашего интерьера

Все новое, как известно, – хорошо забытое старое. Когда-то классическими вариантами отделки стен во многих культурах были стеновые панели: массивное дерево в европейских странах, легкий бамбук и циновки – на востоке. Мода и технологии сделали очередной виток и вернулись к этому традиционному виду отделочных материалов – с новыми подходами в изготовлении и использовании в интерьерах.
Плиточные стеновые панели благодаря своей квадратной или прямоугольной форме придают пространству четкую геометрию, образуют на стенах своеобразный рисунок из текстур. Комбинируя разные по фактуре, оттенкам плиточные панели можно сформировать в интерьере индивидуальный стиль даже не используя для этого каких-то сложных декораторских приемов и дорогих материалов.
Самым привычным, наверное, видом реечных стеновых панелей можно назвать
вагонку – небольшие тонкие деревяшки, прибитые к стене. Но не стоит пребывать во власти таких стереотипов. И толщина, и длина реек, и материал из которого они изготовлены - все это может быть очень разным.Широкие, длинные реечные панели из дерева или пластика с креплением на обрешетку – прекрасный вариант для быстрой отделки больших поверхностей стен, а короткие – для компактных помещений с большим количеством углов и поворотов.
В классических интерьерах листовые панели – это массивные элементы из натуральной древесины, роскошные и респектабельные. Современные листовые панели гораздо более демократичны и вариативны по своему дизайну. Они производятся площадью в нескольких метров из ДВП, пропитанного смолами, или ПВХ. Рабочая поверхность листовой панели представляет собой многослойную структуру с нанесенным рисунком или имитацией кафеля, дерева и камня. Листовые панели монтируются на клей, а швы между панелями скрываются при помощи молдингов. Главным преимуществом листовых панелей является покрытие больших площадей в минимальные сроки.
Для парадного и вместе с тем уютного интерьера гостиной стеновые панели могут стать той самой стильной изюминкой, простым, но эффективным средством создать индивидуальный облик этой многофункциональной комнаты. Для создания яркого интерьера в гостиной можно поэкспериментировать с цветом и текстурой стеновых панелей, комбинировать их с другими видами отделки, корректируя геометрию пространства, подчеркивая функциональное зонирование.
Интерьер спальни зачастую хочется сделать более расслабляющим и мягким, нежным и умиротворенным, чтобы переступая порог этой комнаты, мозг отключался от забот повседневности, и мы могли спокойно отдохнуть и набраться сил. Дизайнеры экспериментируют в таких интерьерах с применением стеновых панелей соответствующего формата: пастельные тона, мягкие, приятные материалы. Все призвано создать комнату для отдыха – в меру роскошную и стильную.
Повышенная влажность ванной комнаты, горячий пар и капли воды – серьезное испытание для всех видов отделочных материалов от потолка до пола. В декор стен ванной комнаты бесспорные лидеры – кафель и камень. Но уже давно водостойкие пластиковые стеновые панели ничем не уступают этим материалам. При этом, используя такой материал для отделки стен в ванной комнате вы можете серьезно сэкономить и время, и средства, например, оформив интерьер с помощью листовых панелей с текстурой мрамора.