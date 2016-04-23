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​Какой вид стеновых панелей подойдет для вашего интерьера

Перла Вереника Перла Вереника
Интерьер квартиры 86м2. Сургут., Tutto design Tutto design Спальня в эклектичном стиле
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Все новое, как известно, – хорошо забытое старое. Когда-то классическими вариантами отделки стен во многих культурах были стеновые панели: массивное дерево в европейских странах, легкий бамбук и циновки – на востоке. Мода и технологии сделали очередной виток и вернулись к этому традиционному виду отделочных материалов –  с новыми подходами в изготовлении и использовании в интерьерах.

Плиточные панели

Интерьер квартиры 86м2. Сургут., Tutto design Tutto design Спальня в эклектичном стиле
Tutto design

Интерьер квартиры 86м2. Сургут.

Tutto design
Tutto design
Tutto design

Плиточные стеновые панели благодаря своей квадратной или прямоугольной форме придают  пространству четкую геометрию, образуют на стенах своеобразный рисунок из текстур. Комбинируя разные по фактуре, оттенкам плиточные панели можно сформировать в интерьере индивидуальный стиль даже не используя для этого каких-то сложных декораторских приемов и дорогих материалов.

Реечные панели

Интерьер загородного дома в Репино (Санкт-Петербург), ODS Laboratory Architecture & Design ODS Laboratory Architecture & Design
ODS Laboratory Architecture &amp; Design

Интерьер загородного дома в Репино (Санкт-Петербург)

ODS Laboratory Architecture & Design
ODS Laboratory Architecture &amp; Design
ODS Laboratory Architecture & Design

Самым привычным, наверное, видом реечных стеновых панелей можно назвать вагонку –  небольшие тонкие деревяшки, прибитые к стене. Но не стоит пребывать во власти таких стереотипов. И толщина, и длина  реек, и материал из которого они изготовлены  - все это может быть очень разным.Широкие, длинные реечные панели из дерева или пластика с креплением на обрешетку – прекрасный вариант для быстрой отделки больших поверхностей стен, а короткие – для компактных помещений с большим количеством углов и поворотов.

Листовые панели

homify Стены и полНастенный декор
homify

homify
homify
homify

В классических интерьерах листовые панели – это массивные элементы из натуральной древесины, роскошные и респектабельные. Современные листовые панели гораздо более демократичны и вариативны по своему дизайну. Они производятся площадью в нескольких метров из ДВП, пропитанного смолами, или ПВХ. Рабочая поверхность листовой панели представляет собой многослойную структуру с нанесенным рисунком или имитацией кафеля, дерева и камня. Листовые панели монтируются на клей, а швы между панелями скрываются при помощи молдингов. Главным преимуществом листовых панелей является покрытие больших площадей в минимальные сроки.

Какие стеновые панели лучше всего украсят интерьер гостиной

Очень старый проект), 3D GROUP 3D GROUP Гостиная в скандинавском стиле
3D GROUP

Очень старый проект)

3D GROUP
3D GROUP
3D GROUP

Для парадного и вместе с тем уютного интерьера гостиной стеновые панели могут стать той самой стильной изюминкой, простым, но эффективным средством создать индивидуальный облик этой многофункциональной комнаты. Для создания яркого интерьера в гостиной можно поэкспериментировать с цветом и текстурой стеновых панелей, комбинировать их с другими видами отделки, корректируя геометрию пространства, подчеркивая функциональное зонирование.

Мягкие и стильные – какие стеновые панели выбрать для спальни

Дизайн проект спальни в современном стиле от Батенькофф homify Спальня в скандинавском стиле Пластик Фиолетовый / Лиловый
homify

Дизайн проект спальни в современном стиле от Батенькофф

homify
homify
homify

Интерьер спальни зачастую хочется сделать более расслабляющим и мягким, нежным и умиротворенным, чтобы переступая порог этой комнаты, мозг отключался от забот повседневности, и мы могли спокойно отдохнуть и набраться сил. Дизайнеры экспериментируют в таких интерьерах с применением стеновых панелей соответствующего формата: пастельные тона, мягкие, приятные материалы. Все призвано создать комнату для отдыха – в меру роскошную и стильную.

Как выбрать стеновые панели для ванной комнаты

homify Ванная комната в рустикальном стиле Мрамор
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Повышенная влажность ванной комнаты, горячий пар и капли воды – серьезное испытание для всех видов отделочных материалов от потолка до пола. В декор стен ванной комнаты бесспорные лидеры – кафель и камень. Но уже давно водостойкие пластиковые стеновые панели ничем не уступают этим материалам. При этом, используя такой материал для отделки стен в ванной комнате вы можете серьезно сэкономить и время, и средства, например, оформив интерьер с помощью листовых панелей с текстурой мрамора.

До и После: Стильный дом из старого сарая
Какие виды стеновых панелей вам кажутся наиболее актуальными?

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