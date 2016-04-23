​Какой вид стеновых панелей подойдет для вашего интерьера

Самым привычным, наверное, видом реечных стеновых панелей можно назвать вагонку – небольшие тонкие деревяшки, прибитые к стене. Но не стоит пребывать во власти таких стереотипов. И толщина, и длина реек, и материал из которого они изготовлены - все это может быть очень разным.Широкие, длинные реечные панели из дерева или пластика с креплением на обрешетку – прекрасный вариант для быстрой отделки больших поверхностей стен, а короткие – для компактных помещений с большим количеством углов и поворотов.