​Утепление деревянного дома своими руками

С практической точки зрения наиболее предпочтительными являются изделия из поролона и резины. Они позволят более качественно выполнить теплоизоляцию и прослужат достаточно долго. Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно.

Если способ выше вам не подходит, можно воспользоваться силиконовым герметиком и заменить при необходимости штапики. Щели между рамой и стеной лучше их пропенить. Но чтобы потери тепла свести к минимуму, рекомендуется устанавливать пластиковые окна с двух- или трехкамерным стеклопакетом.