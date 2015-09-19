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​Утепление деревянного дома своими руками

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Дизайн частного дома в поселке закрытого типа. Anarchi&И.Мальцев, AnARCHI AnARCHI Кухня в рустикальном стиле
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Об утеплении домов написано немало книг и статей. В сети встречаются даже видео, записанные специалистами и непосредственно строителями, готовые делится накопленными знаниями и опытом. Любой строительный магазин предлагает большой выбор материалов, которые понадобятся для утепления уже готовой постройки. Однако что делать, если холода незаметно подкрались и на масштабные работы просто нет времени и средств? В этой книге идей мы поговорим о том, что можно сделать собственными руками для сохранения тепла в доме.

Немного статистики

Коттедж в поселке "Старое Михайловское", Design Rules Design Rules Гостиная в стиле кантри
Design Rules

Коттедж в поселке Старое Михайловское

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Специалисты утверждают, что на окна и двери приходится 25% теплопотерь, 35% теряется через стены, а по полу уходит минимум 15%. Цифры, конечно, относительные и рассчитываются по специальной формуле. Однако они близки к реалиям, поэтому стоит помнить об этой процентной статистике, чтобы знать, какая цена последствий.

Поиск слабого звена

Деревянный дом , ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO Кухня в стиле кантри
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO

Деревянный дом

ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO

Как бы мы ни отапливали помещение, но даже самые эффективные технологии могут оказаться неэффективными, если не попытаться найти самые слабые и уязвимые места в доме. Вполне вероятно, что с момента его постройки могли образоваться незаметные на первый взгляд щели в проемах. Их несложно обнаружить в дневное время, если закрыть плотным материалом все окна и двери, лишив свет возможности попадания во все помещения дома. Через 10-15 минут человеческий глаз способен уловить даже самый незначительный источник света в темноте. Таким образом, можно найти уязвимые места во всех комнатах.

Окно в мир

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД, Lavka-design дизайн бюро Lavka-design дизайн бюро Гостиная в рустикальном стиле
Lavka-design дизайн бюро

ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ-ДАЧА, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2014 ГОД

Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро
Lavka-design дизайн бюро

Многие архитектурные объекты зачастую теряют свое очарование после внесения в них таких изменений, как установка пластиковых или алюминиевых окон. Однако сегодняшние реалии вынуждают собственников немолодого жилья идти на этот шаг, в первую очередь, в связи с внешними природными факторами и собственным здоровьем. Безусловно, можно воспользоваться способом, к которому прибегали еще наши родители и попытаться утеплить оконные рамы при помощи ваты и тканевых лоскутков. Но если уж и возникла необходимость, то добиться хорошей теплоизоляции можно при помощи трубчатого профиля. Его приклеивают на деревянные или пластиковые рамы по всему периметру, перекрывая доступ холодному воздуху. Для изготовления трубчатого утеплителя может использоваться резина, полиуретан, ПВХ и поролон. Он продается на любом строительном рынке или в магазине хозяйственных товаров. 

Утепляем рамы

Деревянный дом , ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO Стены и пол в стиле кантри
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO

Деревянный дом

ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO
ULJANOCHKIN DESIGN*STUDIO

С практической точки зрения наиболее предпочтительными являются изделия из поролона и резины. Они позволят более качественно выполнить теплоизоляцию и прослужат достаточно долго. Если все сделано аккуратно и качественно, а рамы не слишком старые, этого будет вполне достаточно.

Если способ выше вам не подходит,  можно воспользоваться силиконовым герметиком и заменить при необходимости штапики. Щели между рамой и стеной лучше их пропенить. Но чтобы потери тепла свести к минимуму, рекомендуется устанавливать пластиковые окна с двух- или трехкамерным стеклопакетом.

Добро пожаловать, закрывайте двери!

Дизайн частного дома в поселке закрытого типа. Anarchi&И.Мальцев, AnARCHI AnARCHI Кухня в рустикальном стиле
AnARCHI

Дизайн частного дома в поселке закрытого типа. Anarchi&И.Мальцев

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

Утеплять межкомнатные двери можно при помощи уплотнителей и обычных плотных штор, которые будут препятствовать проникновению холодного воздуха. Стоит помнить,  что главная задача — это ликвидация зазоров, поэтому щель между дверью и полом можно также закрыть уплотнительной щеткой или другими подручными материалами.

В ногах правды нет

Дизайн частного дома в поселке закрытого типа. Anarchi&И.Мальцев, AnARCHI AnARCHI Гостиная в рустикальном стиле
AnARCHI

Дизайн частного дома в поселке закрытого типа. Anarchi&И.Мальцев

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

Холодный пол — беда большинства деревянных домов. Первое, чему стоит уделить внимание – устранение зазоров между плинтусом и стеной. Для этой цели часто используется пенофол (металлической стороной внутрь). Ковровые дорожки, ковры и паласы на полу также будут оценены всеми членами семьи по достоинству.

Если вы считаете, что стены вашего также нуждаются в утеплении, рекомендуем ознакомиться с книгой идей, посвященной именно этой теме. 

Модные кухонные фасады
Знаете ли вы еще легкие и экономные способы сохранения тепла в доме? Поделитесь своими рекомендациями в комментариях!

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