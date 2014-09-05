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10 бассейнов, от которых захватывает дух. Часть 2

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Art Deco Bürogebäude, Lehmann Art Deco Architekt Lehmann Art Deco Architekt Конференц-центры в эклектичном стиле
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Зачастую мы ассоциируем бассейн с некой непозволительной роскошью, доступной только очень обеспеченным слоям населения, и довольствуемся лишь кратковременными поездками на море несколько раз в году. На самом деле бассейн – не такое уж и дорогое удовольствие. Даже на небольшом дачном участке можно построить маленький бассейн, на поддержание которого будет уходить совсем немного времени и средств, зато вы и ваши близкие получат огромное удовольствие и невероятный заряд бодрости.

6. Маленький бассейн

Twin Plunge Pools , London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company Бассейн в колониальном стиле
London Swimming Pool Company

Twin Plunge Pools

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

Как было сказано выше, маленький бассейн – это идеальный способ стать обладателем собственного бассейна в случае, если у вас пока еще нет роскошной виллы и выходные вы чаще всего проводите на небольшом дачном участке.  В таком бассейне можно расслабиться после физического труда, в нем вы сможете принять ванну прямо под открытым небом, а маленькие дети – научиться держаться на воде.

7. Бассейн с подсветкой

Indoor swimming pool ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness Спа в стиле модерн
ITALIAN WELLNESS – The Art of Wellness

Indoor swimming pool

ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness
ITALIAN WELLNESS – The Art of Wellness
ITALIAN WELLNESS - The Art of Wellness

Плавать в бассейне ночью – это особенное, ни с чем несравнимое удовольствие. Различные способы подсветки помогут превратить ночной заплыв в маленькое романтическое путешествие. Внезапно вода изменит привычный голубой цвет, и все, что вы видите вокруг себя вдруг засветится непривычными оттенками. Вы почувстуете себя героем удивительной сказки и в миг отвлечетесь от привычных каждодневных забот.

8. Один дом – два бассейна

Twin Plunge Pools , London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company Бассейн в колониальном стиле
London Swimming Pool Company

Twin Plunge Pools

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

Неожиданное пространственное решение предлагает London Swimming Pool company. Как видно на изображении, небольшую территорию перед домом архитекторы разделили на три части, отдав правую и левую части под бассейн-сауну и традиционный плавательный бассейн. Строгая геометрия линий и холодный мрамор создают впечатление, что такой роскошный дом является недешевым удовольствием. На самом же деле, сделать подобные бассейны – не такая уж и трудоемкая задача и для ее осуществления достаточно даже 12-гектарного участка.

9. Мозаичный бассейн

​Diamond Pool and Spa, London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company Спа в стиле модерн
London Swimming Pool Company

​Diamond Pool and Spa

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

Дизайн бассейна не ограничивается лишь формой и пространством, в которое он помещен. Дно, стены и поверхность бассейна могут также быть украшены мозаичной картиной или орнаментом. Вот, где можно проявить фантазию! Вы можете украсить бассейн орнаментом в восточном или барочном стиле, нарисовать на дне бассейна  настоящие коралловые джунгли, хищных рыб или миролюбивых бабочек. 

Увлекшись мозаикой, не забывайте, что отделка бассейна обязательно должна сочетаться с освещением.

10. Просто шикарный бассейн

Art Deco Bürogebäude, Lehmann Art Deco Architekt Lehmann Art Deco Architekt Конференц-центры в эклектичном стиле Офисные помещения
Lehmann Art Deco Architekt

Lehmann Art Deco Architekt
Lehmann Art Deco Architekt
Lehmann Art Deco Architekt

В последнее время дизайнеры все больше внимания уделяют бассейнам на открытом воздухе, совсем забыв про огромный потенциал, который скрывают в себе бассейны под крышей. Лучше всего такие бассейны смотрятся на последних этажах отеля. В них уж точно невозможно подхватить простуду, выйдя из теплой воды на холодный воздух, и не закружится голова у тех, кто боится высоты. Шикарный панорамный вид, открывающийся перед купающимися, огорожен толстым слоем строительного стекла.

10 бассейнов, от которых захватывает дух. Часть 1

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