10 бассейнов, от которых захватывает дух. Часть 2

Дизайн бассейна не ограничивается лишь формой и пространством, в которое он помещен. Дно, стены и поверхность бассейна могут также быть украшены мозаичной картиной или орнаментом. Вот, где можно проявить фантазию! Вы можете украсить бассейн орнаментом в восточном или барочном стиле, нарисовать на дне бассейна настоящие коралловые джунгли, хищных рыб или миролюбивых бабочек.

Увлекшись мозаикой, не забывайте, что отделка бассейна обязательно должна сочетаться с освещением.