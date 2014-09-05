10 бассейнов, от которых захватывает дух. Часть 2

Зачастую мы ассоциируем бассейн с некой непозволительной роскошью, доступной только очень обеспеченным слоям населения, и довольствуемся лишь кратковременными поездками на море несколько раз в году. На самом деле бассейн – не такое уж и дорогое удовольствие. Даже на небольшом дачном участке можно построить маленький бассейн, на поддержание которого будет уходить совсем немного времени и средств, зато вы и ваши близкие получат огромное удовольствие и невероятный заряд бодрости.
Как было сказано выше, маленький бассейн – это идеальный способ стать обладателем собственного бассейна в случае, если у вас пока еще нет роскошной виллы и выходные вы чаще всего проводите на небольшом дачном участке. В таком бассейне можно расслабиться после физического труда, в нем вы сможете принять ванну прямо под открытым небом, а маленькие дети – научиться держаться на воде.
Плавать в бассейне ночью – это особенное, ни с чем несравнимое удовольствие. Различные способы подсветки помогут превратить ночной заплыв в маленькое романтическое путешествие. Внезапно вода изменит привычный голубой цвет, и все, что вы видите вокруг себя вдруг засветится непривычными оттенками. Вы почувстуете себя героем удивительной сказки и в миг отвлечетесь от привычных каждодневных забот.
Неожиданное пространственное решение предлагает London Swimming Pool company. Как видно на изображении, небольшую территорию перед домом архитекторы разделили на три части, отдав правую и левую части под бассейн-сауну и традиционный плавательный бассейн. Строгая геометрия линий и холодный мрамор создают впечатление, что такой роскошный дом является недешевым удовольствием. На самом же деле, сделать подобные бассейны – не такая уж и трудоемкая задача и для ее осуществления достаточно даже 12-гектарного участка.
Дизайн бассейна не ограничивается лишь формой и пространством, в которое он помещен. Дно, стены и поверхность бассейна могут также быть украшены мозаичной картиной или орнаментом. Вот, где можно проявить фантазию! Вы можете украсить бассейн орнаментом в восточном или барочном стиле,
нарисовать на дне бассейна настоящие коралловые джунгли, хищных рыб или миролюбивых бабочек.
Увлекшись мозаикой, не забывайте, что отделка бассейна обязательно должна сочетаться с освещением.
В последнее время дизайнеры все больше внимания уделяют бассейнам на открытом воздухе, совсем забыв про огромный потенциал, который скрывают в себе бассейны под крышей. Лучше всего такие бассейны смотрятся на последних этажах отеля. В них уж точно невозможно подхватить простуду, выйдя из теплой воды на холодный воздух, и не закружится голова у тех, кто боится высоты. Шикарный панорамный вид, открывающийся перед купающимися, огорожен толстым слоем строительного стекла.