Отличные решения для крошечной ванной

Бездверные душевые в последнее время становятся все более популярными. Они не только дают ощущение открытого пространства, они так же отлично вписываются в любой дизайн, становясь универсальными. И несмотря на то, что на современном рынке очень много вариантов оформления таких душевых, они требуют очень тщательного планирования. Прежде чем приступать к созданию такой кабины нужно подумать о следующих моментах:

- Поднимите стену на половину, чтобы избавиться от брызг. В идеале открытая душевая требует минимум 180 см в качестве буферной зоны с каждой стороны, чтобы избежать затопления остальной части ванной комнаты. Но половины этой высоты будет так же достаточно, чтобы удержать капли воды.

- Если это возможно, выбирайте расположение в углу. Расположите душевую в углу таким образом, чтобы она смотрела в противоположную всем остальным зонам сторону. Это не только защитит от разбрызгивания, но так же обеспечит необходимый уровень уединенности.

- Выберите соответствующую головку для душа. Выберите модель в стиле дождя, из которой вода льется строго вниз, или вращающуюся модель, которая позволит вам контролировать положение и мощность потока воды.

- Обеспечьте необходимый дренаж. Вы не только избавитесь от повреждений от стоячей воды, но так же защитите себя от скольжения по мокрому полу. Установите пол немного под углом, чтобы вода стекала по направлению к стоку. Подумайте о двойном сливе для большей эффективности.

- Выберите поверхность, устойчивую к влаге. Даже уделяя особое внимание дизайну открытой душевой, капли и пар все равно будут выходить наружу. Оборудуйте свою ванную комнату покрытием, устойчивым к влаге: керамическая или стеклянная плитка, металл, камень, гладкая поверхность и немного дерева. Избегайте тканей и прочих материалов, впитывающих влагу.