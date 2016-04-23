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Отличные решения для крошечной ванной

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Апартаменты для молодой пары в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Ванная в стиле лофт
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Маленькие ванные комнаты – в нашей стране сегодня не редкость. Во многих хрущовках и малогабаритках ванные занимают площади от 2-х кв. м. Это заставляет дизайнеров искать самые разные выходы из ситуации, чтобы создать достойный, красивый и удобный интерьер ванной. Фото таких интерьеров говорит о том, что на практике, возможно все, нужен только хороший вкус и настроение для создания такого дизайна интерьера.

Даже дизайн очень маленькой ванной комнаты при толковой дизайнерской идее станет оригинальным и красочным, и будет радовать своих хозяев долгие – долгие годы. Именно о них пойдет речь в этой статье.

Больше зеркал

Апартаменты для молодой пары в Москве, Anna Vladimirova Anna Vladimirova Ванная в стиле лофт
Anna Vladimirova

Апартаменты для молодой пары в Москве

Anna Vladimirova
Anna Vladimirova
Anna Vladimirova

Зеркала — наши главные помощники при работе над дизайном маленьких помещений. Особенно актуальны они в небольших ванных, т.к. совмещают практическую и эстетическую функции. Если не пугает некоторая непрактичность больших зеркал, можно установить их во всю стену, и ваша ванная будет выглядеть намного больше.

Очень эффективно работают угловые зеркала — они не только визуально расширяют пространство, но и создают интересную игру отражений.

Бездверные душевые

APARTMENT/5, ONE STUDIO ONE STUDIO Ванная в средиземноморском стиле
ONE STUDIO

APARTMENT/5

ONE STUDIO
ONE STUDIO
ONE STUDIO

Бездверные душевые в последнее время становятся все более популярными. Они не только дают ощущение открытого пространства, они так же отлично вписываются в любой дизайн, становясь универсальными. И несмотря на то, что на современном рынке очень много вариантов оформления таких душевых, они требуют очень тщательного планирования. Прежде чем приступать к созданию такой кабины нужно подумать о следующих моментах: 

- Поднимите стену на половину, чтобы избавиться от брызг. В идеале открытая душевая требует минимум 180 см в качестве буферной зоны с каждой стороны, чтобы избежать затопления остальной части ванной комнаты. Но половины этой высоты будет так же достаточно, чтобы удержать капли воды. 

- Если это возможно, выбирайте расположение в углу. Расположите душевую в углу таким образом, чтобы она смотрела в противоположную всем остальным зонам сторону. Это не только защитит от разбрызгивания, но так же обеспечит необходимый уровень уединенности. 

- Выберите соответствующую головку для душа. Выберите модель в стиле дождя, из которой вода льется строго вниз, или вращающуюся модель, которая позволит вам контролировать положение и мощность потока воды.

- Обеспечьте необходимый дренаж. Вы не только избавитесь от повреждений от стоячей воды, но так же защитите себя от скольжения по мокрому полу. Установите пол немного под углом, чтобы вода стекала по направлению к стоку. Подумайте о двойном сливе для большей эффективности. 

- Выберите поверхность, устойчивую к влаге. Даже уделяя особое внимание дизайну открытой душевой, капли и пар все равно будут выходить наружу. Оборудуйте свою ванную комнату покрытием, устойчивым к влаге: керамическая или стеклянная плитка, металл, камень, гладкая поверхность и немного дерева. Избегайте тканей и прочих материалов, впитывающих влагу. 

Крупный рисунок

Трехкомнатная квартира для молодой семьи в современном стиле с элементами поп-арта, Studio 25 Studio 25 Ванная комната в скандинавском стиле Многоцветный
Studio 25

Трехкомнатная квартира для молодой семьи в современном стиле с элементами поп-арта

Studio 25
Studio 25
Studio 25

Крупный рисунок обманывает взгляд и помещение кажется больше. Используйте широкую полоску,фотообои или яркий принт на шторе.

Контрастная стена за ванной сделает помещение визуально выше или шире. Можно использовать красивую мозаику, плитку с интересной текстурой — под дерево, камень или кирпич, яркие насыщенные цвета. 

Для того чтобы в комнате не было ощущения сжатости, следует остановить свой выбор на использовании разноцветной плитки в интерьере маленькой ванной. Благодаря наличию всех цветов радуги в комнате, вы сможете придать интерьеру особый шик. Также можно добавить аксессуары соответствующих цветов. 

Используйте угловую раковину

дизайн интерьра квартиры 120 кв.м., INTERIERIUM INTERIERIUM Ванная комната в стиле минимализм
INTERIERIUM

дизайн интерьра квартиры 120 кв.м.

INTERIERIUM
INTERIERIUM
INTERIERIUM

Угловая раковина в дизайне — прекрасный варианты для небольшой (или же: совмещенной) ванной комнаты. Также неплохой вариант экономии места — когда раковина «нависает» над ванной. 

Кран для раковины можно сделать встроенным в стену или выбрать мини сантехнику. Саму раковину подобрать подвесную и небольшого размера. Под умывальником можно также разместить небольшую корзину для белья.

​Используйте ниши

Interior design 3, Aleksandra Smagina Design Aleksandra Smagina Design Ванная комната в стиле модерн
Aleksandra Smagina Design

Interior design 3

Aleksandra Smagina Design
Aleksandra Smagina Design
Aleksandra Smagina Design

Вы можете сделать нишу в стене, разделяющей зоны в совмещенной ванной, либо над ванной или в душевой. Не стоит бояться наращивать стену для создания ниши. Она выглядит более аккуратно, чем навесные полки, и зрительно исчезает в помещении, сливаясь со стеной. Разместив в нишах красивые коробки для косметики и чистые полотенца, вы получите функциональный и стильный стеллаж.

Практичная мебель

Трехкомнатная квартира Москва. Южное Бутово, Арт-лайн дизайн Арт-лайн дизайн Ванная комнатаМебель для ванной
Арт-лайн дизайн

Трехкомнатная квартира Москва. Южное Бутово

Арт-лайн дизайн
Арт-лайн дизайн
Арт-лайн дизайн

Практичность – неотъемлемое условие, предъявляемое к предметам мебели в дизайне небольшой ванной. Этому требованию соответствуют различные закрытые шкафы и тумбочки, как напольные, так и подвесные, позволяющие вместить необходимые гигиенические принадлежности.

Используйте пространство под раковиной. На полках можно поместить чистые полотенца или красивые корзины с моющими средствами. Важно, не оставлять бутылки и пакеты с порошками на виду — это создает захламленный вид и “съедает” лишнее пространство. 

Но не нужно в каждый угол что-то ставить. Лучше мы поместим в ванную только самое нужное. И только тогда она будет выглядеть просторнее, и заходить в нее будет намного приятнее.

Изысканный минимализм в загородном доме

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