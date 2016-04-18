7 шагов: как увеличить стоимость вашего дома

Оконные рамы в особенности подвержены влиянию окружающей среды. Они напрямую соприкасаются с атмосферными осадками снаружи и парами воды, изнутри дома. Влажность и частое попадание ультрафиолетовых солнечных лучей, перепады температуры, не самым лучшим образом влияют на внешний вид оконных рам. Если они деревянные и покрашены, то из – за неблагоприятных факторов, со временем на рамах появляются растрескивания, отслоения краски и даже небольшие участки грибка и гнили. И чтобы не тратиться на замену старых рам на новые, что в большинстве случаев ощутимо затратно, их вполне реально привести в надлежащий вид и вернуть прежнюю свежесть даже собственными руками.

Стоимость вашего дома складывается и из безупречности оконных рам, в том числе. Прежде всего, нужно обследовать и отметить самые крупные и бросающиеся в глаза повреждения. Слой вспучившейся и вздувшейся краски следует полностью снять, равно как и имеющиеся участки, подверженные гнили. Выбоины и трещины заполняются шпатлевкой по дереву. После ее полного высыхания, поверхность рамы желательно зашлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости. Когда поверхность станет совершенно гладкой, на нее наносится антигрибковая пропитка. Уже финальным слоем, ложится краска для дерева. Ее тон можно выбрать по своему усмотрению, но желательно в общей стилевой концепции всего дома. Таким образом, оконные рамы получат обновление и привлекательность.