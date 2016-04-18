7 шагов: как увеличить стоимость вашего дома

Бывает так, что дом, пусть уже даже совсем не новый, но вполне еще достойного состояния для жизни в нем, по тем или иным причинам выставляется на продажу. Конечно же, покупатель заинтересован приобрести жилище надлежащего состояния, с надежными стенами, исправными коммуникациями, с хорошим теплосбережением и привлекательным видом. А владелец желает продать дом по наиболее выгодной для себя цене. Существует несколько нехитрых способов, как сделать стоимость вашего дома выше, не прибегая к каким-то крупным дополнительным вложениям, всего лишь улучшив его внутренний вид.
Для того чтобы дом выглядел на более высокую оценку, ему необходимо предать соответствующий этому внутренний вид. Прибегать к каким – либо масштабным перестройкам и кардинальным преобразованиям вовсе не потребуется. Достаточно для этого проделать несколько относительно простых и недорогостоящих манипуляций. Эти простые действия способны значительно повысить привлекательность вашего дома и во многом преобразить его в лучшую сторону, а соответственно повысит стоимость вашего дома:
Итак, улучшить презентабельность дома дизайнера советуют следующие способы:
1. Обновление оконных рам, их внешнего вида и функциональности
2. Замена ручек на межкомнатных дверях
3. Покраска входной двери
4. Создание отдельной комнаты – шкафа
5. Усиление яркости освещения дома
6. Чистка сантехники и идеальная уборка в ванной
7. Сделать пространство внутри визуально больше
Набор этих простых действий, без затрачиваемых серьезных усилий, добавит во внутреннюю атмосферу дома новизны, свежести красок и уюта. Любой потенциальный покупатель по достоинству оценит эти декоративные нюансы, и непременно пожелает приобрести такой дом и сделать его своим жильем.
Оконные рамы в особенности подвержены влиянию окружающей среды. Они напрямую соприкасаются с атмосферными осадками снаружи и парами воды, изнутри дома. Влажность и частое попадание ультрафиолетовых солнечных лучей, перепады температуры, не самым лучшим образом влияют на внешний вид оконных рам. Если они деревянные и покрашены, то из – за неблагоприятных факторов, со временем на рамах появляются растрескивания, отслоения краски и даже небольшие участки грибка и гнили. И чтобы не тратиться на замену старых рам на новые, что в большинстве случаев ощутимо затратно, их вполне реально привести в надлежащий вид и вернуть прежнюю свежесть даже собственными руками.
Стоимость вашего дома складывается и из безупречности оконных рам, в том числе. Прежде всего, нужно обследовать и отметить самые крупные и бросающиеся в глаза повреждения. Слой вспучившейся и вздувшейся краски следует полностью снять, равно как и имеющиеся участки, подверженные гнили. Выбоины и трещины заполняются шпатлевкой по дереву. После ее полного высыхания, поверхность рамы желательно зашлифовать наждачной бумагой мелкой зернистости. Когда поверхность станет совершенно гладкой, на нее наносится антигрибковая пропитка. Уже финальным слоем, ложится краска для дерева. Ее тон можно выбрать по своему усмотрению, но желательно в общей стилевой концепции всего дома. Таким образом, оконные рамы получат обновление и привлекательность.
Скорее всего, что все дверные полотна в доме будут иметь разное исполнение, ширину и свое различное предназначение для комнат. Заметным шагом в придании интерьеру дома подчеркнутой элегантности и изыска, будет замена дверных ручек на новые.
Желательно чтобы они были выдержаны в едином стиле или в сочетании подходящих стилей. Даже если межкомнатные двери в вашем доме из бюджетных вариантов, то эффектности их виду способны добавить собой ручки, подобранные со вкусом. По собственному предпочтению цвет ручек можно выбрать от хромового до золотого и красно – медного.
Причем в последнем случае разнообразие довольно обширно, благодаря применению искусственного состаривания или патины. Необычная форма ручек также способна сделать вид дверей своеобразным и недешевым, и внести весомый вклад в стоимость вашего дома.
Входная дверь – это то, что в первую очередь встречает пришедшего в дом человека. Она, как и окна, часто подвергается агрессивному воздействию улицы. Покрытие дверей со временем выцветает, а если дверь выполнена из дерева, то к тому же появляются и растрескивания. Выходом из такого положения, не предполагающим расходы на новые двери, будет их покраска.
Также как в случае с оконными рамами, полотно двери потребуется обработать, счистить старую краску или иное покрытие. Тщательно зашпатлевать и зашкурить до идеально гладкой поверхности. После этого покрыть защитной пропиткой, а после высыхания нанести на полотно дверей краску. Если вам важна фактура дерева, потрудившись чуть больше и очистив дверь от старой краски полностью, после шлифовки потребуется нанесение лака или цветной пропитки. К слову, входная дверь часто устанавливается выполненная и из металла.
Покраска таких дверей отличается единственно что, использованием специальной краски для металлических поверхностей. Стоимость вашего дома складывается из многих составляющих, среди которых, впечатляющего вида входная дверь вносит свой некоторый вклад.
Небольшую комнату, которая в качестве подсобного помещения в любом случае имеется в доме, совершенно реально переделать в отдельную гардеробную. Такая комната – шкаф определенным образом добавит значимости в интерьер и увеличит стоимость вашего дома, как некий необходимый, удобный и полезный аксессуар.
Оформить гардеробную комнату возможно покупной мебелью, что безусловно дороже. Либо сделать все полки, шкафчики и антресоли своими руками, при наличии хоть каких- то скромных навыков и инструментов.
Материалом для этого послужат плиты ДСП, применяемые при производстве фабричной мебели. Предварительно сделав проектные расчеты, запасшись необходимым количеством материала и фурнитуры, «вооружившись» электроинструментом, за короткое время, полноценная гардеробная комната получит свое воплощение. А так как это несомненный бонус к уже имеющимся удобствам, то рейтинг стоимости вашего дома, вне всяких сомнений поднимется вверх.
Свет в доме играет далеко не последнюю роль. Расположение осветительных приборов, интенсивность светопотока, задает и настроение внутри дома и восприятие его снаружи. Никто не станет спорить, что малоосвещенность делает даже роскошный дом мрачным и унылым. Поэтому в любом доме есть над чем поработать, когда речь заходит о свете. Монтаж дополнительных осветительных приборов, в самых разнообразных, а порой и в неожиданных местах дома, на потолке, стеновой плоскости, на полу, наполнит пространство световыми переливами, и даже визуально сделает площадь дома больше.
Светильники могут быть как встраиваемыми точечными, так и в виде люстр, бра, настольных ламп и торшеров. До использования самых экзотических вариантов авторского исполнения. Главная идея состоит как раз в том, чтобы как можно интенсивней и интересней наполнить дом светом. Ведь и сами вариации освещения имеют широкий диапазон. Начиная от мягкого, приглушенного света гостиной, до яркого, льющегося от множества источников, светового каскада большого зала. Все это способно усилить общее впечатление и повысить стоимость вашего дома.
Ванная и туалет в доме, это особое место. Более частого посещения за день, чем этой комнаты, уж точно нет. И вид ее должен отличаться неоспоримой безупречностью. Для его создания нужно провести капитальную чистку всех поверхностей в ванной, включая все сантехнические предметы. Это касается извечных ржавых подтеков и желтизны на сантехнике. Добившись идеальной чистоты, правильной подачи освещения, даже из средней ванной комнаты, возможно получить привлекательную и изысканную.
Используя для украшения дополнительные декоративные аксессуары, из вчерашней непримечательной, ванная комната станет предметом гордости хозяев дома, в том числе и будущих. А посему немаловажным, в увеличении стоимости вашего дома можно назвать состояние и обновленный вид и ванной комнаты.
И конечно на стоимость вашего дома влияет его общая площадь. Правильными акцентами в расстановке мебели, грамотной подаче света и размещении зеркал – можно заметно увеличить внутреннее пространство всех помещений дома, включая и пусть совсем скромных размеров ванную. Конечно, лучшим вариантом будет покрасить дом перед продажей. В этом случае, следует выбирать более светлые и теплые тона. Они придадут уют и зрительно расширят пространство.
Стоимость вашего дома складывается из множества деталей и элементов, каждый из которых привносит и изменяет что-то в общей атмосфере внутридомового пространства. А имея перед глазами все эти преобразования, вы уже вправе оценивать ваш дом куда значительнее выше, чем до их появления.