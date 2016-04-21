​Весенние тренды, которые украсят любую однокомнатную квартиру

Минимализм в деталях, безусловно – лучшее украшение для интерьеров небольших помещений.

Чтобы квартира выглядела не пустой и скучной, а стильной и современной, используйте в оформлении интерьера ряд приемов минимализма:

- разгрузите комнату от лишних деталей, отдавая предпочтение мебели простой по форме, но функциональной по содержанию,

- отдавайте предпочтение светлым, нейтральным тонам в декоре комнаты. Цвет тоже имеет свой вес в визуальном восприятии пространства, и акварельные, прозрачные тона привнесут ощущение легкости и простора в интерьер,

- не увлекайтесь сложным декором, для украшения комнаты в стиле минимализм больше подойдет естественная фактура натуральных материалов.