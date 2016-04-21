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​Весенние тренды, которые украсят любую однокомнатную квартиру

Перла Вереника Перла Вереника
homify Гостиная в стиле модерн
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Свежее весеннее настроение так и просится в комнаты вместе с  горячими лучами солнечного света. Уютный плюшевый зимний интерьер в таком ярком, жизнерадостном освещении казаться слишком тесным и грузным, хочется легкости и простора – даже в небольшом помещении. Буквально раздвинуть стены и получить заряд бодрой весенней энергии помогут вам простые дизайнерские находки для ярких и невесомых интерьеров.

Мягкий ковер для уюта и тепла

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Наверное из-за того, что ковер лежит под ногами, мы часто забываем о той роли, которую он играет в формировании образа интерьера и уюта в комнате. Тренды современного дизайна предлагают ряд интересных идей, способных одной деталью преобразить интерьер комнаты:

- цветочные принты для ковров в любом исполнении способны оживить даже самое скромное помещение: от однотонных узоров в пастельных тонах до лугового разноцветия,

- мягкие ковры из микрофибры – удивительно нежные и теплые,

- фактурные ковры с природными мотивами: имитация поверхности древесины, травы, речного берега.

Голубая и розовая темы для декора комнаты

Легкий современный стиль гостиной с камином Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Гостиная в средиземноморском стиле Бежевый гостиная,интерьер,квартира,кухня
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Легкий современный стиль гостиной с камином

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Свежие и нежные оттенки текстиля, отделки и декора – наилучшим образом соответствуют весеннему настроению и помогут разбудить интерьер комнаты после долгих холодов и серых зимних сумерек за окном. Легкость голубых и розовых тонов в декоре может стать главной темой вашего интерьера, а может выступать в роли весенних акцентов на фоне привычного, нейтрального оформления комнаты.

Весна в дом

homify Гостиная в стиле модерн Камень Бежевый
homify

homify
homify
homify

Тренд экостилистики в интерьерах актуален весной как никогда: природные материалы с их естественной фактурой, букеты из веточек вербы с распускающимися пушистыми почками, полезные или декоративные поделки ручной работы. Привнести ощущение весенней, пробуждающейся природы в интерьер поможет любая деталь, выполненная из естественных материалов с сохранением их своеобразия: столешница из грубой древесины или массивного камня, плетеная мебель из ротанга или вешалка из ветвей, журнальный столик из коряги или табуреты из пеньков. Если вы привыкли к более традиционным формам мебели в комнате, весна – самое время для смелых экспериментов.

Цветы в стиле дзен

Linee insolite, Arch. Vittoria Ribighini Arch. Vittoria Ribighini Озеленение
Arch. Vittoria Ribighini

Arch. Vittoria Ribighini
Arch. Vittoria Ribighini
Arch. Vittoria Ribighini

Лаконичные композиции в стиле японской икебаны строятся по принципу максимального внимания к каждой детали. Выбирается визуальный центр – один цветок, элемент и ограниченное количество дополнительных нюансов, лишь подчеркивающих красоту главного. При этом места такое рукотворное произведение занимает совсем немного, не загружает пространство, но придает интерьеру неповторимую индивидуальность и яркий стиль.

Прозрачные, струящиеся шторы

STORY, FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル Окна и двериШторы и драпировка
FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル

FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル
FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル
FUJIE TEXTILE CO.,LTD (株)フジエテキスタイル

Зимой так хочется закрыть плотные уютные шторы на окнах и спрятаться под пледом на диванчике от холодного ветра и снежной вьюги. Но когда за окном уже не пронизывающий мороз и северный ветер, а свежее дыхание весны, распускающихся листьев и цветов – нет нужды прятаться от такого настроения за тяжелым текстилем. Попробуйте сменить весной массивные шторы на воздушные,  полупрозрачные, впустите в комнаты нежное дуновение весеннего ветерка и теплые лучи солнца.

Меньше – значит больше

Светло и просторно, Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO Гостиная в стиле минимализм
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Светло и просторно

Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO
Гузалия Шамсутдинова | KUB STUDIO

Минимализм в деталях, безусловно – лучшее украшение для интерьеров небольших помещений. 

Чтобы квартира выглядела не пустой и скучной, а стильной и современной, используйте в оформлении интерьера ряд приемов минимализма:

- разгрузите комнату от лишних деталей, отдавая предпочтение мебели простой по форме, но функциональной по содержанию,

- отдавайте предпочтение светлым, нейтральным тонам в декоре комнаты. Цвет тоже имеет свой вес в визуальном восприятии пространства, и акварельные, прозрачные тона привнесут ощущение легкости и простора в интерьер,

- не увлекайтесь сложным декором, для украшения комнаты в стиле минимализм больше подойдет естественная фактура натуральных материалов.

Проект дачного домика из сруба
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