10 бассейнов, от которых захватывает дух. Часть 1

Тем, у кого есть собственный бассейн, можно только позавидовать. Тем же, у кого его пока нет, нужно обязательно о нем мечтать. Все мы знаем, что самые сильные и достойные желания всегда сбываются, точно также сбудется и ваша мечта о бассейне, стоит только очень захотеть.

Обладатели собственных бассейнов или те, кто неизменно посвящает часть свободного времени плаванию, знают, что вода расслабляет, успокаивает, приводит в тонус, настраивает на рабочий лад, позволяет улучшить физическую форму быстрее любых тренировок.