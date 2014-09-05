10 бассейнов, от которых захватывает дух. Часть 1

Тем, у кого есть собственный бассейн, можно только позавидовать. Тем же, у кого его пока нет, нужно обязательно о нем мечтать. Все мы знаем, что самые сильные и достойные желания всегда сбываются, точно также сбудется и ваша мечта о бассейне, стоит только очень захотеть.
Обладатели собственных бассейнов или те, кто неизменно посвящает часть свободного времени плаванию, знают, что вода расслабляет, успокаивает, приводит в тонус, настраивает на рабочий лад, позволяет улучшить физическую форму быстрее любых тренировок.
Бассейны с невидимыми краями или как их еще называют бесконечные бассейны стали невероятно популярными в последнее время. Законодателем моды в этом смысле стал всем известный отель Marina Bay Sands в Сингапуре, проектировщикам которого удалось построить бескрайний бассейн на высоте 200 метров. Теперь подобные бассейны уже не экзотика, они стали неотъемлемой частью развлекательного комплекса во многих отелях.
Когда вы будете выбирать гостиницу, в которой планируете провести отпуск, выберите ту, в которой есть бассейн с невидимыми краями. Вам надолго запомнится потрясающее ощущение словно вы плывете по воздуху, впереди – прекрасное голубое небо, а где-то там внизу – райский природный оазис.
В списке самых желанных бассейнов безусловно лидирует био-бассейн. Био-бассейн отличается от традиционного прежде всего тем, что для его очистки применяются не привычные химикаты, а минералы и водные растения. Особенно придутся такие бассейны по душе обладателям чувствительной кожи, которые, из-за аллергии на хлорку, воздерживаются от такого приятного занятия, как купание. Вода в бассейне – кристально чистая, а на его обслуживание вы затратите намного меньше средств, чем на обслуживание традиционного бассейна.
Очень необычный бассейн-трансформер подарит вам и вашим гостям абсолютно незабываемые впечатления. Представьте как вы приглашаете к себе гостей выпить стакан вина, пообщаться и потанцевать. И вдруг в самый разгар танцев вы просите всех расступиться, нажимаете на одну кнопку на пульте управления, и на глазах у изумленной публики, танцплощадка постепенно начинает уходить под землю и заполняться водой. Всего через несколько минут перед вами – полноценный бассейн, глубину которого можно регулировать с помощью пульта (в стандартных моделях бассейна-трансформера глубина может изменяться от 3 см до 1,8 м).
Как несложно догадаться, так называемая
крыша бассейна является одновременно и его дном. Разработчики бассейна-трансформера наделили
крышу теплоизоляционным свойствам, благодаря чему вода в бассейне остывает медленно, а это значит, что в нем вы всегда сможете спрятаться от холодной погоды и не перегреться в жару.
Бассейн грот- это бассейн внутри искусственной пещеры. Чаще всего бассейны этого типа можно встретить в салонах спа, где их главное предназначение – потрясающе приятная процедура гидромассажа. Еще такие бассейны нередко можно встретить в турецких банях под названием Хамам.
Панорамный бассейн -это бассейн под открытым небом с видом на природу. Подобные бассейны в южной части планеты уже давно не являются чем-то необычным. Зато как приятно искупаться в таком бассейне где-нибудь в северной стране, в видом на горы, вершины которых покрыты тонким слоем снега. Благодаря системе подогрева, вы не почувствуете холода и сможете часами наслаждаться купанием на открытом воздухе, даже если температура воздуха совсем к этому не располагает.