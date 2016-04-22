Какие страховки мне необходимы?

Автомобиль – это комфорт, уверенность, удобство передвижения, а также дополнительная ответственность, возникающая при его покупке и эксплуатации. Ведь дорога – место повышенной опасности, где нередко случаются аварии разной степени тяжести. Кроме того, ваш автомобиль могут угнать, он может сгореть или утонуть.

Страхование транспорта тесно связано со страхованием гражданско-правовой ответственности его собственника, о котором мы уже упоминали ранее. Что касается непосредственно автомобиля, то существует так называемая программа КАСКО. Это набор типовых рисков, которые могут привести к полному или частичному повреждению вашего транспортного средства. Среди них – пожар, угон, повреждения при ДТП, стихийное бедствие, и другое. Выбирать комбинацию можно самостоятельно, либо же застраховать любимую машину по максимуму, оформив так называемое «Полное КАСКО».

Многих пугает размер страхового взноса, но поверьте: сумма возможной выплаты в случае наступления одной из указанных ситуаций, с лихвой окупит все ваши расходы на приобретение страховки.