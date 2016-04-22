Какие страховки мне необходимы?

Каждый хочет быть уверенным в своем будущем. Однако никто из нас не знает, что может случиться с ним в следующую минуту, день или год.
Для того, чтобы защитить свои имущественные интересы в случае наступления непредвиденных ситуаций, человечество создало универсальный инструмент – страхование. Существует множество различных рисков, и соответствующих им видов страхования. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Автомобиль – это комфорт, уверенность, удобство передвижения, а также дополнительная ответственность, возникающая при его покупке и эксплуатации. Ведь дорога – место повышенной опасности, где нередко случаются аварии разной степени тяжести. Кроме того, ваш автомобиль могут угнать, он может сгореть или утонуть.
Страхование транспорта тесно связано со страхованием гражданско-правовой ответственности его собственника, о котором мы уже упоминали ранее. Что касается непосредственно автомобиля, то существует так называемая программа КАСКО. Это набор типовых рисков, которые могут привести к полному или частичному повреждению вашего транспортного средства. Среди них – пожар, угон, повреждения при ДТП, стихийное бедствие, и другое. Выбирать комбинацию можно самостоятельно, либо же застраховать любимую машину по максимуму, оформив так называемое «Полное КАСКО».
Многих пугает размер страхового взноса, но поверьте: сумма возможной выплаты в случае наступления одной из указанных ситуаций, с лихвой окупит все ваши расходы на приобретение страховки.
Даже если вы – крайне миролюбивый человек и всеми силами стараетесь избегать конфликтов с окружающими, жизнь все равно порой может подбрасывать сюрпризы. Если вы случайно нанесете ущерб другому человеку или его имуществу, и тот потребует возмещения, вам поможет страхование гражданской ответственности. Пройдя эту процедуру, вы обезопасите себя от возможных трат, так как вся финансовая ответственность в данном случае будет переложена на страховую компанию.
Существуют обязательные и добровольные виды страхования гражданской ответственности. К первым относится, например, страхование ответственности владельцев транспортных средств, в народе именуемое «автогражданка». Оформляя ее, вы перекладываете на страховую компанию финансовые выплаты потерпевшей стороне при возникновении ДТП по вашей вине.
Также в отдельном порядке можно оформить страховку в тех случаях, если обязательная не предусматривает каких-то аспектов, в которых вы бы хотели себя обезопасить. Или же дополнительно застраховать свою ответственность на добровольных началах, увеличив страховую сумму в целом.
О том, чтобы обеспечить себе спокойную, достойную жизнь, следует подумать заранее. Ведь острое или хроническое заболевание, чрезвычайное происшествие или собственная неосторожность может привести к инвалидности, и, как следствие, к потере трудоспособности.
Страхование от нетрудоспособности – эффективная защита ваших имущественных интересов, ведь при наступлении непредвиденного случая страховая компания выплачивает вам компенсацию, сумма которой указывается в договоре.
Этот вид страхования также бывает добровольным и обязательным. Поступая на работу, каждый сотрудник автоматически страхуется на случай временной нетрудоспособности (болезни или травмы). На оплату такой страховки ежемесячно отчисляются средства с его зарплаты.
В дополнение к обязательному типу страхования от нетрудоспособности, каждый может оформить себе полис добровольного, подобрав страховую сумму по собственному желанию.
Дом – место, где мы чувствуем себя в безопасности, он дарит нам тепло и уют. Но сам он тоже нуждается в защите. Всегда существует риск полного или частичного повреждения жилья в случае пожара, затопления или стихийного бедствия. Ремонт – дорогое и хлопотное дело. Страховка защитит вас от серьезных финансовых потерь в случае повреждения вашего жилища.
Застраховать можно как само здание, так и внешнюю или внутреннюю отделку, мебель, бытовую и электронную технику. Кроме того, вы можете застраховать хозяйственные строения, находящиеся на прилегающей к дому территории – такие, как гараж, сарай или беседка. Ориентировочную стоимость каждого объекта вам подскажут специалисты по недвижимости.
Учтите, что в договорах имущественного страхования часто присутствует безусловная франшиза – сумма, которая остается на вашем удержании и вычитается из страхового возмещения при наступлении страхового события. Компании идут на это сознательно – так они отсеивают мошенников и всех тех, кто хочет получать выплаты неправомерно, сознательно подстраивая различные страховые случаи с целью обновления ремонта или обогащения.
Отправляясь в зарубежную поездку, деловую или туристическую, необходимо помнить о возможности возникновения непредвиденных ситуаций со здоровьем вследствие болезни или чрезвычайного происшествия. Медицинская страховка не только гарантирует получение вами в далекой стране квалифицированной медицинской помощи, но и часто является обязательным документом для получения визы.
Кроме того, медицинские услуги за рубежом стоят очень дорого, поэтому при заключении договора со страховой компанией проследите за тем, чтобы срок его действия был не меньше, чем запланированная длительность вашей поездки. Также обратите внимание на то, чтобы полис покрывал как можно более широкий перечень страховых случаев, включая экстренную стоматологию и обеспечение медикаментами.
У многих из нас есть четвероногие друзья. Они дарят нам радость, а мы окружаем их вниманием и заботой. Однако стоит помнить о том, что домашние любимцы представляют потенциальную опасность для окружающих.
Нередки случаи, когда милый и воспитанный пес внезапно набрасывается на случайного прохожего, а кошка царапает решившего ее погладить ребенка. Кроме того, животное может испачкать одежду постороннему человеку, или выбежать на дорогу и спровоцировать ДТП.
Чтобы уберечь себя от непредвиденных расходов, связанных с возмещением ущерба, причиненного вашим питомцем третьим лицам, необходимо застраховать свою гражданскую ответственность. Так вы облегчите жизнь пострадавшему человеку и сохраните в целости свои нервы и кошелек.