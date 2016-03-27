Топ 5 – Лучшие проекты недели

Подготовка к дачному сезону в самом разгаре! Об этом свидетельствует неподдельный интерес к проектам барбекю с мангалом, столешницам с гриллирующей поверхностью и переносной бытовой технике. Впрочем, традиционные подборки как небольших и бюджетных дачных домиков, так и роскошных футуристических вилл, так же не остались без внимания. Для тех, кто был слишком погружен в работу или учебу, и не следил за новостями homify, представляем подборку самых популярных проектов последней недели марта. Притяного просмотра!
Шикарные проекты, собранные специально для вас в этой статье, поражают и восхищают! Мини-дома, в принципе, очень популярный тренд на международной архитектурной арене, но столь эффектные – вдвойне прекрасны! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – ’TOP-11 современных мини-домиков’. Какой из этих домов вы хотел бы видеть на своем участке?
Мульти-кухня – это особенная стратегия в дизайне интерьера кухни, который позволяет сделать комнату настолько функциональной, насколько вам нужно. Стили минимализм, модерн и бразильяно в данном случае лучше всего подходят для организации такого места в доме. Обычно на такой кухне мы видим оригинальные идеи в организации функциональных зон и хранения, поэтому не упустите возможность даже на 6-11 кв.метрах создать кухню вашей мечты!
Проекты шикарных зон отдыха с мангалом и зоной барбекю порадуют вас наличием технических схем и возможностью реального воплощения. Каждому нашему читателю мы искренне желаем успеха в обустройстве мангала и барбекю и прекрасного начала весны, с любовью к природе!
Специально для вас мы собрали эксклюзивную подборку проектов вилл и коттеджей с особенным фокусом – взглядом в будущее! Как выглядит дом на одну семью из 22-ого века? Какие новшества стали доступными всем и какая роскошь стала стандартом обычного пригорода? Смотрите в нашей новой вдохновляющей книге идей о футуристических виллах будущего!
Кто не мечтает о красивой традиционной даче и при этом только что построенной? Такая идеальная картинка – настоящая услада воображению! На homify мы стараемся публиковать больше вариантов для тех, кто ищет проекты дачных домов или просто маленьких коттеджей. Один из них представлен в этой статье и выполнен в стиле шале. Название «Лори» ему дали в авторской фирме CASEDILEGNOSR за его сходство с милым зверьком.