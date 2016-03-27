Топ 5 – Лучшие проекты недели

Кто не мечтает о красивой традиционной даче и при этом только что построенной? Такая идеальная картинка – настоящая услада воображению! На homify мы стараемся публиковать больше вариантов для тех, кто ищет проекты дачных домов или просто маленьких коттеджей. Один из них представлен в этой статье и выполнен в стиле шале. Название «Лори» ему дали в авторской фирме CASEDILEGNOSR за его сходство с милым зверьком.