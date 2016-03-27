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Топ 5 – Лучшие проекты недели

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
bbqube Outdoor Kitchen stone, OCQ - Outdoor Cooking Queen OCQ - Outdoor Cooking Queen
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Подготовка к дачному сезону в самом разгаре! Об этом свидетельствует неподдельный интерес к проектам барбекю с мангалом, столешницам с гриллирующей поверхностью и переносной бытовой технике. Впрочем, традиционные подборки как небольших и бюджетных дачных домиков, так и роскошных футуристических вилл, так же не остались без внимания. Для тех, кто был слишком погружен в работу или учебу, и не следил за новостями homify, представляем подборку самых популярных проектов последней недели марта. Притяного просмотра!

1. TOP-11 современных мини-домиков

6х9 ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в скандинавском стиле
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

6х9

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Шикарные проекты, собранные специально для вас в этой статье, поражают и восхищают! Мини-дома, в принципе, очень популярный тренд на международной архитектурной арене, но столь эффектные – вдвойне прекрасны! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать – ’TOP-11 современных мини-домиков’. Какой из этих домов вы хотел бы видеть на своем участке? 

2. ​Дизайн кухни: инновации и тренды 2016

Rustikaler Landhaus-Traum im Altbau, Küchenquelle Küchenquelle КухняЭлектроника
Küchenquelle

Küchenquelle
Küchenquelle
Küchenquelle

Мульти-кухня – это особенная стратегия в дизайне интерьера кухни, который позволяет сделать комнату настолько функциональной, насколько вам нужно. Стили минимализм, модерн и бразильяно в данном случае лучше всего подходят для организации такого места в доме. Обычно на такой кухне мы видим оригинальные идеи в организации функциональных зон и хранения, поэтому не упустите возможность даже на 6-11 кв.метрах создать кухню вашей мечты!

3. Барбекю с мангалом: идеи дизайна и схемы

bbqube Outdoor Kitchen stone, OCQ - Outdoor Cooking Queen OCQ - Outdoor Cooking Queen
OCQ – Outdoor Cooking Queen

bbqube Outdoor Kitchen stone

OCQ - Outdoor Cooking Queen
OCQ – Outdoor Cooking Queen
OCQ - Outdoor Cooking Queen

Проекты шикарных зон отдыха с мангалом и зоной барбекю порадуют вас наличием технических схем и возможностью реального воплощения. Каждому нашему читателю мы искренне желаем успеха в обустройстве мангала и барбекю и прекрасного начала весны, с любовью к природе!

4. Футуристические виллы

Haus E, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting Дома в стиле модерн Белый
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

Специально для вас мы собрали эксклюзивную подборку проектов вилл и коттеджей с особенным фокусом – взглядом в будущее! Как выглядит дом на одну семью из 22-ого века? Какие новшества стали доступными всем и какая роскошь стала стандартом обычного пригорода? Смотрите в нашей новой вдохновляющей книге идей о футуристических виллах будущего!

5. ​Дача в стиле шале за 1,5 млн. рублей

chalet modello lori 19 , CasediLegnoSr CasediLegnoSr Домашнее хозяйство Аксессуары и декор
CasediLegnoSr

CasediLegnoSr
CasediLegnoSr
CasediLegnoSr

Кто не мечтает о красивой традиционной даче и при этом только что построенной? Такая идеальная картинка – настоящая услада воображению! На homify мы стараемся публиковать больше вариантов для тех, кто ищет проекты дачных домов или просто маленьких коттеджей. Один из них представлен в этой статье и выполнен в стиле шале. Название «Лори» ему дали в авторской фирме CASEDILEGNOSR за его сходство с милым зверьком.

​Холодный металл в интерьере дарит теплые ощущения

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