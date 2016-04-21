Прорвало трубу – что делать?

Современному человеку весьма трудно представить, как люди раньше могли жить без канализации. Но, несмотря на то, что она является одним из самых значимых благ цивилизации, обеспечивающим чистоту и гигиену, от нее постоянно можно ожидать всевозможных сюрпризов. И если временное отключение холодной или горячей воды можно переждать вполне безболезненно, то прорвавшаяся труба превращается в настоящую трагедию.

Мы подготовили несколько полезных советов на случай подобного неприятного сюрприза – они помогут вам встретить домашнее стихийное бедствие во всеоружии и минимизировать последствия.