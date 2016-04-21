Прорвало трубу – что делать?

Современному человеку весьма трудно представить, как люди раньше могли жить без канализации. Но, несмотря на то, что она является одним из самых значимых благ цивилизации, обеспечивающим чистоту и гигиену, от нее постоянно можно ожидать всевозможных сюрпризов. И если временное отключение холодной или горячей воды можно переждать вполне безболезненно, то прорвавшаяся труба превращается в настоящую трагедию.
Мы подготовили несколько полезных советов на случай подобного неприятного сюрприза – они помогут вам встретить домашнее стихийное бедствие во всеоружии и минимизировать последствия.
Первое, что нужно сделать, если у вас прорвало трубу – полностью отключить электричество в квартире. Если вода попадет на включенные электроприборы или розетки, это может спровоцировать короткое замыкание, чреватое не только поломкой проводки, но и возгоранием. Наводнение и пожар в одном помещении – не самое приятное, поэтому первым делом отключайте подачу электричества.
Если вы живете в частном доме, то наверняка знаете, где находится рубильник. Чаще всего он расположен в подвале, реже – в прихожей. В квартире электричество зачастую отключается нажатием кнопки на счетчике.
Постарайтесь как можно быстрее спасти вещи, которые могут испортиться при контакте с водой – бытовую технику, книги и прочее. После того, как мини-катастрофу удастся усмирить, оцените ее масштабы – в частности, размер ущерба.
Даже если вы вовремя уберете вещи, которые боятся влаги, обои и напольные покрытия все равно могут пострадать, а иногда и не только они. Постарайтесь как можно более рассчитать сумму ущерба – эти данные вы предоставите страховой компании.
Чтобы произвести более объективную оценку и задокументировать ее, стоит пригласить специалистов – сотрудников коммунальной или страховой службы. При значительном ущербе вы можете заказать такую услугу, как независимая экспертиза.
Для того, чтобы ваша страховка покрыла весь полученный ущерб, не забудьте сделать фотографии, которые бы подтвердили, что трубу в доме действительно прорвало и в результате этого пострадало имущество.
Что нужно заснять? Во-первых, непосредственно само место повреждения. Во-вторых, все те вещи, которые были повреждены. Причем желательно делать фотографии и сразу после происшествия, и на следующий день – например, зафиксировать изображение намокших обоев, а на следующий день «увековечить» то, в каком состоянии они оказались после высыхания.
Если ваше имущество застраховано, то желательно позвонить страховому агенту сразу после того, как вы устраните течь. Чем раньше сотрудники компании смогут приехать к вам, зафиксировать происшествие и помочь с оценкой ущерба – тем лучше.
Потоп или залив имущества водой – это риск, который является базовым при страховании дома. Даже если в прорыве трубы кто-то виноват, то страховщик выплатит вам компенсацию, а уже после будет разбираться с виновником самостоятельно.
Прежде, чем вы поедете в магазин за новым телевизором и начнете переклеивать обои, не забудьте разобраться с самой трубой, чтобы неприятность не повторилась. В идеале, ее нужно полностью заменить.
Однако перед тем, как приступать к работе, проконсультируйтесь со специалистом в данной области, который поможет с выбором новых труб и их установкой.
Распространенная проблема, с которой сталкиваются люди, пережившие домашний потоп – сырость, которая может продержаться от пары дней до нескольких недель. Она не только делает пребывание в помещении некомфортным, но и может привести к появлению грибка, опасного для человеческого здоровья.
Чтобы не допустить этого, позвольте комнатам как следует просохнуть – уберите ковры, по возможности снимите напольное покрытие (если оно испорчено, вам все равно придется это делать). Откройте окна и хорошенько проветривайте помещение в течение нескольких дней, даже если за окном не июль. Гораздо лучше какое-то время ходить по дому, укутавшись в пледы, чем годами истреблять грибок.