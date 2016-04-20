​Произведите впечатление на ваших гостей с арт-гостиной!

Даже незначительная мелочь может испортить все впечатление, а в искусстве как известно, мелочей вообще нет. Сконцентрировавшись на самом произведении искусства, многие часто забывают о достойной подаче и обрамлении его на фоне стен. А ведь рама должна также соответствовать картине и интерьеру – и по цвету, и по стилю, и по задаче, которую она выполняет. Если картина светлая и вы хотите оттенить ее на фоне светлых стен, лучше выбирать рамы контрастного темного цвета. Если же вы хотите добиться обратного эффекта, сделайте выбор в пользу тонких, едва заметных рам без дополнительного декора.