​Произведите впечатление на ваших гостей с арт-гостиной!

Артистическим натурам свойственна, пожалуй, некая таинственная и притягательная аура тонкого вкуса и индивидуального понимания стиля. Подобной легкости и нетривиальности можно добиться в интерьере, используя сочетание обыденных вещей и арт-объектов, произведений искусства и предметов привычных.
Яркий свет способен творить чудеса. Именно этим свойством правильного освещения активизировать все грани бриллиантов пользуются в ювелирных салонах, концентрируя потоки света на витрине. Придайте и своим интерьерным украшениям дополнительное обрамление с помощью настенных светильников, выделите точечной подсветкой те элементы декора, предметы искусства в комнате, на которых вы хотите обратить внимание.
Артистичные натуры, как никто другой – умеют сочетать противоположности и моментально переключаться на разные планы эмоций, чувств, мыслей. Попробуйте внести эту мобильность и в свой интерьер, отказавшись от привычных представлений о цветовых и стилевых сочетаниях. Постройте пространство так, будто никогда не слышали о правилах и канонах. Хай-тек и классика из разных эпох? Сделайте вид, что информация прошла мимо вас… .
Как говорится
живопись не нюхают, и действительно – любое произведение искусства раскрывает все свои грани лишь в определенном объеме пространства. Технически, конечно можно вместить картину между двумя шкафами. Но, скажем прямо, для такого декора комнаты будет вполне достаточно обычных отделочных материалов, а если уже вы решили порадовать себя и гостей чем-то особенным, то создайте вокруг такого элемента достаточно простора.
Арт-объекты могут стать отдельным украшением интерьера комнаты, придавая ей особый колорит. А можно пойти немного дальше, перейти на еще один уровень авторского декора помещений, оформляя произведения искусства и интерьер как целостную и гармоничную композицию. Продуманная цветовая гамма интерьера, подчеркивающая детали картин, форму вазы или изысканные узоры резьбы поможет сблизить стиль комнаты и высокое искусство. Вы получите живой, яркий, насыщенный деталями интерьер, а не бледный фон для выставки произведений искусства.
Даже незначительная мелочь может испортить все впечатление, а в искусстве как известно, мелочей вообще нет. Сконцентрировавшись на самом произведении искусства, многие часто забывают о достойной подаче и обрамлении его на фоне стен. А ведь рама должна также соответствовать картине и интерьеру – и по цвету, и по стилю, и по задаче, которую она выполняет. Если картина светлая и вы хотите оттенить ее на фоне светлых стен, лучше выбирать рамы контрастного темного цвета. Если же вы хотите добиться обратного эффекта, сделайте выбор в пользу тонких, едва заметных рам без дополнительного декора.
Искусство гармоничных сочетаний не подразумевает жесткого следования правилам и для того, чтобы создать в пространстве ощущение артистичного динамизма и живости, достаточно посмотреть на привычные четыре угла с новой точки зрения. Спланируйте интерьер, расстановку мебели, зонирование комнаты так, чтобы она максимально соответствовала не внешним рамкам, а вашему внутреннему настроению, привычкам (пусть и весьма необычным), характеру и особенностям жизни.