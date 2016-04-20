Добавляем пни в интерьер

Мода на эко-дизайн берет свое: и вот уже самый обыкновенный пень становится элементом интерьера. Готовы к экспериментам? В этой статье мы собрали для вас несколько прекрасных интерьеров с пеньками. Уверены, что они вдохновят вас и себе парочку приобрести.

Главный плюс такого элемента интерьера, как натуральный пенек из дерева, состоит, конечно, в натуральности. Но есть и еще один момент, делающий самый обыкновенный пень идеальной мебелью – это его универсальность! Действительно, пенек можно использовать как журнальный или придиванный столик, как пуф или табурет для ног, как замену придиванной тумбе. В общем, вопрос только в вашей фантазии и потребностях!