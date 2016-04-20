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Добавляем пни в интерьер

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Кухня в загородном доме, Kerimov Architects Kerimov Architects Кухня в стиле минимализм
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Мода на эко-дизайн берет свое: и вот уже самый обыкновенный пень становится элементом интерьера. Готовы к экспериментам? В этой статье мы собрали для вас несколько прекрасных интерьеров с пеньками. Уверены, что они вдохновят вас и себе парочку приобрести.

Главный плюс такого элемента интерьера, как натуральный пенек из дерева, состоит, конечно, в натуральности. Но есть и еще один момент, делающий самый обыкновенный пень идеальной мебелью – это его универсальность! Действительно, пенек можно использовать как журнальный или придиванный столик, как пуф или табурет для ног, как замену придиванной тумбе. В общем, вопрос только в вашей фантазии и потребностях!

​Кофейный столик

MUROS VERDES , GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V. Дома в классическом стиле Полиэстер Зеленый
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.
GREEN MARKET DECO S.A. DE C.V.

Казалось бы, что проще? Уж что только ни используют дизайнеры в качестве замены кофейного столика: сундуки, чемоданы, паллеты… Пеньки и спилы деревьев тоже могут выглядеть очень стильно на этом поприще! Стоит вспомнить хотя бы роскошный пентхаус Кристиана Грея из фильма «50 оттенков серого». У него в гостиной стоит дизайнерская версия спила дерева с золотой окантовкой.

Барные табуреты

Кухня в загородном доме, Kerimov Architects Kerimov Architects Кухня в стиле минимализм
Kerimov Architects

Кухня в загородном доме

Kerimov Architects
Kerimov Architects
Kerimov Architects

Кто из вас помнит посиделки в лесу? Большой пень вместо стола, накрытый скатертью и украшенный тарелками с шашлыками, и маленькие пеньки вместо сидений. Сейчас табуреты из пеньков могут выглядеть очень стильными и особенно интересно будут смотреться в интерьерах в стиле лофт. А пни повыше можно превратить в барные табуреты, как в данном случае.

Если совместить несколько пеньков, то может получиться настоящий эко-гарнитур. Мешать можно пеньки различные по высоте и даже цвету. Представьте пару черных пеньков и один серебряный, например.

Пень в качестве основания для стола

CASA DE VERANO 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN Столовая комната в эклектичном стиле
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

Пень также может служить основанием для стола. Укрепив на нем столешницу и расставив табуреты или скамейки, можно устроить уголок природы в столовой. Для небольших пней столешницу нужной формы можно создать из дерева, стекла, каменной или тонкой бетонной плиты.

​Приставной столик

ЗОЛОТОЙ СВЕТИЛЬНИК AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION Произведения искусстваХудожественные изделия Серебро / Золото Янтарный / Золотой
AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION

ЗОЛОТОЙ СВЕТИЛЬНИК

AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION
AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION
AWEGOLD: GOLD STREAM PASSION

Пожалуй, это один из самых популярных вариантов на данный момент. Такие столики продаются готовыми во многих магазинах. Учтите, что, если вы хотите сделать любую мебель из дерева самостоятельно, его обязательно нужно обрабатывать составом от насекомых, чтобы потом не было проблем. А еще лучше снять с пенька кору, чтобы она не осыпалась и не была причиной заноз. Если вы никогда не работали с деревом, то лучше довериться профессионалам. Пусть любимые вещи служат вам долго и не вызывают проблем!

​Прикроватная тумбочка

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects Спальня в тропическом стиле
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Прикроватная тумбочка – еще один вариант, куда можно перетащить пенек, когда он вам надоест на прошлом месте, — поближе к кровати. Пень способен заменить прикроватную тумбочку, уместить на себе настольную лампу и книжку. Увы, отделений, прячущих сокровенное, в нем быть не может, но, возможно, они вам и не нужны?

Садовый декор

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN Сад Аксессуары и декор
Bureau GN

Терраса-Взлетная полоса

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

Пни различного размера умельцы превращают в скульптурные элементы. Конечно, для резки по дереву требуется и талант, и определенные навыки, поэтому с этой задачей не все могут справиться.

А если вам нравится наблюдать за птицами, то выдолбите в пне небольшое углубление под широкую пластиковую, металлическую или эмалированную чашку, чтобы устроить в ней бассейн для птиц.

Пень также может послужить основанием для маленькой ветряной мельницы или садового фонаря. А еще из него можно сделать сказочный домик для феи. Здесь фантазия безгранична. Высокая крыша из досок или коры, окна и двери, цветы у входа в такой домик – все, что подскажет ваша фантазия.

​Вазы из пней и стволов деревьев

Panaget, Rochene Floors Rochene Floors Стены и пол в рустикальном стиле Дерево
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

Вазы из пней станут прекрасным дополнением к любому интерьеру. Очень красиво и гармонично смотрится букет живых цветов или комнатное растение в кашпо или вазе природного происхождения. Для ваз часто используют части ствола небольших деревьев, причем кору дерева в таких изделиях иногда оставляют для более естественного, натурального внешнего вида.

А когда декор из пеньков вам надоест, его всегда можно пустить на дрова для розжига костра или перепрофилировать во что-нибудь другое, ведь пенек — это вещь многофункциональная и полезная, и теперь вы знаете как минимум несколько способов, как ее можно использовать!

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