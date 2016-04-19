Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Защита бетонных стен от влаги

Перла Вереника Перла Вереника
Дом-бетон, Grynevich Architects Grynevich Architects Спа в стиле минимализм
Loading admin actions …

Бетон – простой по составу материал для строительства и отделки поверхностей, а правильная гидроизоляция позволяет еще и придать дополнительную прочность таким конструкциям. Тогда ни агрессивные факторы внешней среды – атмосферные осадки, туманы, грунтовые воды, ни повышенная влажность внутренних помещений, не станут  серьезным испытанием для этого универсального материала.

Какой вид гидроизоляции подойдет для вашего дома

Réhabilitation à Noisy le Roi, Olivier Stadler Architecte Olivier Stadler Architecte Дома в стиле модерн Бетон Белый
Olivier Stadler Architecte

Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte
Olivier Stadler Architecte

Решение вопроса гидроизоляции бетонных поверхностей в доме должно учитывать несколько факторов. Во-первых, применяя те или иные компоненты при изготовлении бетонной смеси, нужно учитывать весь комплекс, влияющий на качество этого материала. Ряд присадок может снизить морозостойкость бетона, устойчивость к механическим воздействиям, при этом оказывать наилучшее влияние с точки зрения защиты от влаги. Во-вторых, экономический вопрос тоже не стоит сбрасывать со счетов,  подбирая разумный компромисс между защитой бетона и своего бюджета.

Классификация гидроизоляционных материалов для бетона

Дом-бетон, Grynevich Architects Grynevich Architects Гостиная в стиле минимализм
Grynevich Architects

Дом-бетон

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Защита бетона от влаги – вопрос первейшей важности и выбор материалов для гидроизоляции весьма разнообразен. По принципу действия это могут быть проникающие вещества- закрывают мельчайшие трещины и поры в бетон, жидкие составы  - ими окрашивают бетонные стены словно краской, вязкие составы – наносятся в разогретом виде с помощью шпателя и образуют достаточно основательный слой в 2-3 мм. 

Гидроизоляционные присадки для бетона

Дом-бетон, Grynevich Architects Grynevich Architects Спа в стиле минимализм
Grynevich Architects

Дом-бетон

Grynevich Architects
Grynevich Architects
Grynevich Architects

Сам бетон крайне простой материал по своему составу, но улучшение гидроизоляционных качеств может быть достигнуто с помощью специальных добавок. Такие дополнительные компоненты могут минимизировать проблему пустот в бетоне, убирая микротрещины.  Гидроизоляционные добавки в бетон заполняют пустоты и вытесняют из них воздух. Это довольно эффективный метод, гарантирующий водонепроницаемость. Добавки-уплотнители используют в своём составе хлористое железо, силикатный клей, а также кальциевая селитра и некоторые другие варианты.

Водонепроницаемость может обеспечиваться не только за счёт уплотнения, но и процессов набухания. Такие гидроизоляционные добавки в бетон имеют весьма высокую эффективность, но выпускаются в небольшом ассортименте. В смеси они начинают увеличиваться в объёме, что позволяет осуществить заполнение большинства пор и полостей. Добавки, относящиеся к классу пластификаторов и суперпластификаторов, так же, способствуют повышению гидроизоляционных показателей. Смесь становится более подвижной и пузырьки воздуха больше не являются запертыми в ней. В результате этого, они поднимаются к поверхности состава и покидают его.

Жидкое стекло для гидроизоляции бетонных стен

CHŁODNA ELEGANCJA, TOKA + HOME TOKA + HOME Ванная комната в стиле минимализм Бетон Серый
TOKA + HOME

TOKA + HOME
TOKA + HOME
TOKA + HOME

Такой материал можно вносить в песчано-цементную смесь, как основу перед монтажом полимерных пленок и в качестве проникающей гидроизоляции. Самый простой способ – это, конечно, добавление стекла в цемент еще на стадии приготовления смеси для бетона. Если же этот этап вы уже пропустили, можно использовать гидроизоляцию перед наклейкой полимерных мембран. На подготовленную стену наносится в один слой жидкое стекло, а затем – наклеивают полимерное покрытие. 

Кристализирующиеся соединения для защиты бетона от влаги

Декоративное покрытие-коллаж с принтами и грубыми текстурами под бетон мастерская22 Офисные помещения и магазины Серый
мастерская22

Декоративное покрытие-коллаж с принтами и грубыми текстурами под бетон

мастерская22
мастерская22
мастерская22

Вещества, которые проникают глубоко в бетон для его защиты от влаги работают очень эффективно, ведь они действуют на микроскопическом уровне. Такой способ помогает защитить бетонные стены как снаружи – от грунтовой влаги, атмосферных осадков, так и изнутри – в помещениях с повышенной влажностью. Проникающая гидроизоляция работает изнутри, растворенные в водной суспензии вещества при нанесении на бетон методом окрашивания попадают в самые маленькие поры и разрастаются в них, питаемые влагой и содержащимися в бетоне химическими веществами. В результате такого процесса все капилляры бетонной стены заполняются на глубину 10-20 см прочными кристаллами. Причем такая защита работает не снаружи, а изнутри, поэтому не пострадает от механических повреждений во время эксплуатации. 

Гидрофобизация поверхности бетона

Casa en la Pinada, SALA VISCOM SALA VISCOM Дома в стиле модерн Бетон Бежевый
SALA VISCOM

SALA VISCOM
SALA VISCOM
SALA VISCOM

Традиционные способы защиты бетона от воздействия влаги строились на гидроизоляционных покрытиях. При таком воздействии создается защитный слой, сквозь который влага просто не может проникнут в структуру бетона. Но вместе с влагой такие покрытия не пропускают и воздух, что нарушает процессы обмена между внешней средой и внутренней в доме, дом не дышит, а значит и жить в нем не так комфортно, может начаться размножение грибков, плесени. Альтернативным методом стала гидрофобизация бетонных поверхностей в домах.  Для этого используются кремнийорганические соединения (силиконаты и силоксаны). Уникальное свойство гидрофобизации силиконов возможно благодаря спиралевидной форме макромолекул полиорганосилоксанов. Такое строение материала обеспечивает высокую защиту поверхностей от проникновения влаги, препятствует налипанию грязи и пыли.

Как обустроить идеальный рабочий кабинет
Какие помещения вашего дома требуют дополнительной защиты бетонных стен от влаги?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо