​Защита бетонных стен от влаги

Сам бетон крайне простой материал по своему составу, но улучшение гидроизоляционных качеств может быть достигнуто с помощью специальных добавок. Такие дополнительные компоненты могут минимизировать проблему пустот в бетоне, убирая микротрещины. Гидроизоляционные добавки в бетон заполняют пустоты и вытесняют из них воздух. Это довольно эффективный метод, гарантирующий водонепроницаемость. Добавки-уплотнители используют в своём составе хлористое железо, силикатный клей, а также кальциевая селитра и некоторые другие варианты.

Водонепроницаемость может обеспечиваться не только за счёт уплотнения, но и процессов набухания. Такие гидроизоляционные добавки в бетон имеют весьма высокую эффективность, но выпускаются в небольшом ассортименте. В смеси они начинают увеличиваться в объёме, что позволяет осуществить заполнение большинства пор и полостей. Добавки, относящиеся к классу пластификаторов и суперпластификаторов, так же, способствуют повышению гидроизоляционных показателей. Смесь становится более подвижной и пузырьки воздуха больше не являются запертыми в ней. В результате этого, они поднимаются к поверхности состава и покидают его.