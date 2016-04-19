​Защита бетонных стен от влаги

Бетон – простой по составу материал для строительства и отделки поверхностей, а правильная гидроизоляция позволяет еще и придать дополнительную прочность таким конструкциям. Тогда ни агрессивные факторы внешней среды – атмосферные осадки, туманы, грунтовые воды, ни повышенная влажность внутренних помещений, не станут серьезным испытанием для этого универсального материала.
Решение вопроса гидроизоляции бетонных поверхностей в доме должно учитывать несколько факторов. Во-первых, применяя те или иные компоненты при изготовлении бетонной смеси, нужно учитывать весь комплекс, влияющий на качество этого материала. Ряд присадок может снизить морозостойкость бетона, устойчивость к механическим воздействиям, при этом оказывать наилучшее влияние с точки зрения защиты от влаги. Во-вторых, экономический вопрос тоже не стоит сбрасывать со счетов, подбирая разумный компромисс между защитой бетона и своего бюджета.
Защита бетона от влаги – вопрос первейшей важности и выбор материалов для гидроизоляции весьма разнообразен. По принципу действия это могут быть проникающие вещества- закрывают мельчайшие трещины и поры в бетон, жидкие составы - ими окрашивают бетонные стены словно краской, вязкие составы – наносятся в разогретом виде с помощью шпателя и образуют достаточно основательный слой в 2-3 мм.
Сам бетон крайне простой материал по своему составу, но улучшение гидроизоляционных качеств может быть достигнуто с помощью специальных добавок. Такие дополнительные компоненты могут минимизировать проблему пустот в бетоне, убирая микротрещины. Гидроизоляционные добавки в бетон заполняют пустоты и вытесняют из них воздух. Это довольно эффективный метод, гарантирующий водонепроницаемость. Добавки-уплотнители используют в своём составе хлористое железо, силикатный клей, а также кальциевая селитра и некоторые другие варианты.
Водонепроницаемость может обеспечиваться не только за счёт уплотнения, но и процессов набухания. Такие гидроизоляционные добавки в бетон имеют весьма высокую эффективность, но выпускаются в небольшом ассортименте. В смеси они начинают увеличиваться в объёме, что позволяет осуществить заполнение большинства пор и полостей. Добавки, относящиеся к классу пластификаторов и суперпластификаторов, так же, способствуют повышению гидроизоляционных показателей. Смесь становится более подвижной и пузырьки воздуха больше не являются запертыми в ней. В результате этого, они поднимаются к поверхности состава и покидают его.
Такой материал можно вносить в песчано-цементную смесь, как основу перед монтажом полимерных пленок и в качестве проникающей гидроизоляции. Самый простой способ – это, конечно, добавление
стекла в цемент еще на стадии приготовления смеси для бетона. Если же этот этап вы уже пропустили, можно использовать гидроизоляцию перед наклейкой полимерных мембран. На подготовленную стену наносится в один слой жидкое стекло, а затем – наклеивают полимерное покрытие.
Вещества, которые проникают глубоко в бетон для его защиты от влаги работают очень эффективно, ведь они действуют на микроскопическом уровне. Такой способ помогает защитить бетонные стены как снаружи – от грунтовой влаги, атмосферных осадков, так и изнутри – в помещениях с повышенной влажностью. Проникающая гидроизоляция работает изнутри, растворенные в водной суспензии вещества при нанесении на бетон методом окрашивания попадают в самые маленькие поры и разрастаются в них, питаемые влагой и содержащимися в бетоне химическими веществами. В результате такого процесса все капилляры бетонной стены заполняются на глубину 10-20 см прочными кристаллами. Причем такая защита работает не снаружи, а изнутри, поэтому не пострадает от механических повреждений во время эксплуатации.
Традиционные способы защиты бетона от воздействия влаги строились на гидроизоляционных покрытиях. При таком воздействии создается защитный слой, сквозь который влага просто не может проникнут в структуру бетона. Но вместе с влагой такие покрытия не пропускают и воздух, что нарушает процессы обмена между внешней средой и внутренней в доме, дом не
дышит, а значит и жить в нем не так комфортно, может начаться размножение грибков, плесени. Альтернативным методом стала гидрофобизация бетонных поверхностей в домах. Для этого используются кремнийорганические соединения (силиконаты и силоксаны). Уникальное свойство гидрофобизации силиконов возможно благодаря спиралевидной форме макромолекул полиорганосилоксанов. Такое строение материала обеспечивает высокую защиту поверхностей от проникновения влаги, препятствует налипанию грязи и пыли.