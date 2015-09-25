Деревянный паркет производится в соответствии со современными технологиями, благодаря чему он имеет свойство не впитывать влагу. Этот материал совсем не пострадает, даже если случится сильный потоп, конечно, при условии, что последствия будут устраняться сразу же. Выбирая данное напольное покрытие, обратите лучше внимание на лиственные его породы, так как они характеризуются высокой износостойкостью и прочностью, что так важно для кухонного помещения. Также помните, что паркет для кухни или паркетная доска должны быть обработаны специальным составом, который способен продлить долговечность материала. Кроме того, чтобы покрытие было защищено от негативного воздействия следует его покрыть толстым слоем качественного лака.

Для укладки паркета на кухне больше всего подойдет такая древесина, как мербау, тик, ясень, ироко, дуб, ипе или любая другая не столь капризная порода дерева. Паркет для кухни ни в коем случае не должен быть выполнен из бука или клена, так как из-за попадания влаги с большей вероятностью возникнет деформация.