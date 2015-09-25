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Паркет для кухни

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая), Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s" Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Кухня в стиле лофт
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Паркет для кухни может использоваться в качестве напольного покрытия. Хоть он имеет некоторые недостатки, преимущества все же у него достаточно весомые.

Паркет на кухне – реально ли?

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая) Дизайн-студия интерьера 'ART-B.O.s' Кухня в стиле лофт
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>

Частная квартира, г. Москва, ул. Большой Кисловский переулок (м. Арбат/Боровицкая)

Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"
Дизайн-студия интерьера <q>ART-B.O.s</q>
Дизайн-студия интерьера "ART-B.O.s"

При создании интерьера на кухне немаловажное внимание следует уделить выбору напольного покрытия. Существуют разные виды, от чего тяжело определиться с каким-либо одним вариантом. Многие считают, что пол на кухне должен быть только кафельным, керамогранитным или на крайний случай нужно использовать линолеум. Но хорошо подходит и такой материал, как паркет для кухни, хотя зачастую его считают достаточно неудобным и непрактичным. На данном фото дизайнеры отлично подобрали паркет на кухне. 

Особенности паркета для кухни

Летняя квартира у Черного моря, Котова Ольга Котова Ольга Кухня в стиле минимализм
Котова Ольга

Летняя квартира у Черного моря

Котова Ольга
Котова Ольга
Котова Ольга

Деревянный паркет производится в соответствии со современными технологиями, благодаря чему он имеет свойство не впитывать влагу. Этот материал совсем не пострадает, даже если случится сильный потоп, конечно, при условии, что последствия будут устраняться сразу же. Выбирая данное напольное покрытие, обратите лучше внимание на лиственные его породы, так как они характеризуются высокой износостойкостью и прочностью, что так важно для кухонного помещения. Также помните, что паркет для кухни или паркетная доска должны быть обработаны специальным составом, который способен продлить долговечность материала. Кроме того, чтобы покрытие было защищено от негативного воздействия следует его покрыть толстым слоем качественного лака.

Для укладки паркета на кухне больше всего подойдет такая древесина, как мербау, тик, ясень, ироко, дуб, ипе или любая другая не столь капризная порода дерева. Паркет для кухни ни в коем случае не должен быть выполнен из бука или клена, так как из-за попадания влаги с большей вероятностью возникнет деформация.

Преимущества и недостатки паркета

Наедине с природой MARTINarchitects Кухня в стиле минимализм
MARTINarchitects

Наедине с природой

MARTINarchitects
MARTINarchitects
MARTINarchitects

Такое покрытие является естественным видом отделки, который может успешно сочетаться с любым стилем интерьера, начиная от кантри, заканчивая хай-теком. Деревянный пол обеспечит в кухонном помещении естественное тепло. Он имеет широкий выбор пород дерева, расцветок, видов укладки доски. Его внешний вид придает дому дополнительный уют. Этот материал характеризуется экологической чистотой. Если произвести качественную укладку, относиться бережно в период эксплуатации, правильно и своевременно ухаживать, то пол может прослужить и четверть века. 

Из недостатков стоит отметить то, что хоть это напольное покрытие и обладает влагостойкостью, все же не рекомендуется, чтобы оно часто контактировало с избыточной влажностью. Если на пол будут падать тяжелые или же острые предметы, то могут от них оставаться следы, потом паркет нужно подвергать реставрации. Исключена возможность установки пола с подогревом, поскольку может возникнуть деформация из-за высоких температур. Если со временем какой-либо из участков станет непригодным, то иногда придется менять сразу несколько досок, поэтому лучше всего покупать паркет с запасом, так как по истечению времени вы можете уже не найти необходимый цвет и текстуру паркета, поскольку производители часто меняют выпускаемые коллекции.

Какая древесина подходит больше для кухни

Aufstockung MFH, Köln, Jan Tenbücken Architekt Jan Tenbücken Architekt Кухня в стиле модерн
Jan Tenbücken Architekt

Jan Tenbücken Architekt
Jan Tenbücken Architekt
Jan Tenbücken Architekt

Немаловажен выбор породы дерева для паркета. Какая же из них более подходит для такого помещения, как кухня? Конечно, в любом случае предпочтение стоит отдать дубу. Он обладает отличными водоотталкивающими свойствами, имеет особую прочность. Дубовой паркет также выпускается в большом количестве оттенков. Недостатком может быть только цена. Хорошо также подойдет и тик. Ясень тоже имеет крепость , интересную фактуру, красивые оттенки. Самыми востребованными являются выбеленные тона ясеня. Некоторые используют и орех, но его темный цвет и фактура подойдут не для каждого интерьера.

Паркет и стили интерьера для кухни

ループ＆ループ, Smart Running一級建築士事務所 Smart Running一級建築士事務所 Кухня в стиле модерн
Smart Running一級建築士事務所

Smart Running一級建築士事務所
Smart Running一級建築士事務所
Smart Running一級建築士事務所

Данный материал подходит для тех кухонь, которые выполнены в классическом стиле, в стиле кантри или прованс (тогда в таком случае паркет должен иметь состаренный вид). Особенно паркет нужен там, где по дизайну планируется совмещение кухонного помещения и гостиной. Для этого нужно укладывать одинаковый паркет в двух помещениях.

Как укладывать паркет на кухне

Однушка, Lugerin Architects Lugerin Architects Кухня в скандинавском стиле
Lugerin Architects

Однушка

Lugerin Architects
Lugerin Architects
Lugerin Architects

В том случае, если вы являетесь аккуратным человеком, у вас нет маленьких детей или домашних животных, то тогда укладку можно производить обычным плавающим методом, то есть отдельные доски соединяются в замок. Инструкция по укладке всегда находится на пачке покрытия. В остальных же случаях рисковать не стоит, приклеивайте паркет на клей. Клеевой метод не сильно отличается от плавающего, так как доски соединяют также замком шип-паз. Только на основу досок наносят специальный клей. Если его излишки выступили наружу, то их вытирают при помощи влажной тряпки. Как только покрытие будет готово, на него нельзя вставать или что-либо ставить. Несколько дней оно должен высыхать.

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Виды паркета

Минималистичный интерьер с яркой детской, Tatiana Zaitseva Design Studio Tatiana Zaitseva Design Studio Кухня в стиле минимализм
Tatiana Zaitseva Design Studio

Минималистичный интерьер с яркой детской

Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio
Tatiana Zaitseva Design Studio

Паркет бывает одно-, двух- или трехполосным, при этом имитируя штучный паркет или массивную доску. Есть и специальные дизайнерские варианты, которые имитируют модульный паркет (он имеет орнамент из отдельных планок). Паркет для кухни должен выбираться не только по качественным показателям, но и по внешнему виду. От текстуры напольного покрытия, его цвета, способа укладки будет зависеть эстетическое восприятие всего кухонного помещения.

Как выбрать паркет для кухни

Компактный загородный дом, Design Rules Design Rules Кухня в средиземноморском стиле
Design Rules

Компактный загородный дом

Design Rules
Design Rules
Design Rules

Если кухня плохо освещена, окна выходят на северную сторону, то в данном случае нужен паркет светлого оттенка (например, хорошо смотрится белый ясень). При наличии желания сделать помещение более теплым и уютным, следует выбрать рыжеватые оттенки паркета. Темные тона придадут помещению ощущение солидности. При выборе паркета нужно исходить от общего стиля кухонного помещения. Например, для классического стиля подходят темные трехполосные доски или дизайнерские паркетные доски, имитирующие натуральный паркет. Что касается таких стилей, как кантри и прованс, то нужен состаренный паркет. Он будет иметь вид настоящих состаренных массивных досок. Поверхность у такого покрытия получается неровной, имеющей интересный рисунок и уникальную текстуру. Если вы имеете современную кухню с красочными глянцевыми фасадами, сверкающей техникой, то напольное покрытие также должно быть глянцевым и гладким.

Направление укладки паркета

Maison à Caluire-et-Cuire, Tymeno Tymeno Кухня в стиле модерн
Tymeno

Tymeno
Tymeno
Tymeno

На визуальное восприятие очень влияет и направление укладки паркета. При его укладке вдоль длинной стены, помещение также еще больше удлиняется. Чтобы пространство визуально увеличить, следует поменять направление укладки паркета на диагональное или перпендикулярное. Однополосные доски, крупноформатные зрительно уменьшают кухонное помещение. Соответственно, чем меньше площадь помещения, тем мельче должен быть рисунок.

Паркет – эстетичность и практичность

vetrina , Mobili Campopiano & Raffaele s.a.s. Mobili Campopiano & Raffaele s.a.s. Кухня в стиле модерн
Mobili Campopiano &amp; Raffaele s.a.s.

Mobili Campopiano & Raffaele s.a.s.
Mobili Campopiano &amp; Raffaele s.a.s.
Mobili Campopiano & Raffaele s.a.s.

Таким образом, паркет для кухни является не самым идеальным, но приемлемым вариантом напольного покрытия. У него есть все необходимые качества и свойства, позволяющие ему быть использованным в данном помещении. В зависимости от стиля интерьера всегда можно выбрать различный оттенок паркета, чтобы он выглядел гармонично и достойно. Есть и разные варианты напольного покрытия, касающиеся ценовой категории.

Из пустого дворика — в рай с бассейном

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