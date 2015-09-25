Паркет для кухни может использоваться в качестве напольного покрытия. Хоть он имеет некоторые недостатки, преимущества все же у него достаточно весомые.
При создании интерьера на кухне немаловажное внимание следует уделить выбору напольного покрытия. Существуют разные виды, от чего тяжело определиться с каким-либо одним вариантом. Многие считают, что пол на кухне должен быть только кафельным, керамогранитным или на крайний случай нужно использовать линолеум. Но хорошо подходит и такой материал, как паркет для кухни, хотя зачастую его считают достаточно неудобным и непрактичным. На данном фото дизайнеры отлично подобрали паркет на кухне.
Деревянный паркет производится в соответствии со современными технологиями, благодаря чему он имеет свойство не впитывать влагу. Этот материал совсем не пострадает, даже если случится сильный потоп, конечно, при условии, что последствия будут устраняться сразу же. Выбирая данное напольное покрытие, обратите лучше внимание на лиственные его породы, так как они характеризуются высокой износостойкостью и прочностью, что так важно для кухонного помещения. Также помните, что паркет для кухни или паркетная доска должны быть обработаны специальным составом, который способен продлить долговечность материала. Кроме того, чтобы покрытие было защищено от негативного воздействия следует его покрыть толстым слоем качественного лака.
Для укладки паркета на кухне больше всего подойдет такая древесина, как мербау, тик, ясень, ироко, дуб, ипе или любая другая не столь капризная порода дерева. Паркет для кухни ни в коем случае не должен быть выполнен из бука или клена, так как из-за попадания влаги с большей вероятностью возникнет деформация.
Такое покрытие является естественным видом отделки, который может успешно сочетаться с любым стилем интерьера, начиная от кантри, заканчивая хай-теком. Деревянный пол обеспечит в кухонном помещении естественное тепло. Он имеет широкий выбор пород дерева, расцветок, видов укладки доски. Его внешний вид придает дому дополнительный уют. Этот материал характеризуется экологической чистотой. Если произвести качественную укладку, относиться бережно в период эксплуатации, правильно и своевременно ухаживать, то пол может прослужить и четверть века.
Из недостатков стоит отметить то, что хоть это напольное покрытие и обладает влагостойкостью, все же не рекомендуется, чтобы оно часто контактировало с избыточной влажностью. Если на пол будут падать тяжелые или же острые предметы, то могут от них оставаться следы, потом паркет нужно подвергать реставрации. Исключена возможность установки пола с подогревом, поскольку может возникнуть деформация из-за высоких температур. Если со временем какой-либо из участков станет непригодным, то иногда придется менять сразу несколько досок, поэтому лучше всего покупать паркет с запасом, так как по истечению времени вы можете уже не найти необходимый цвет и текстуру паркета, поскольку производители часто меняют выпускаемые коллекции.
Немаловажен выбор породы дерева для паркета. Какая же из них более подходит для такого помещения, как кухня? Конечно, в любом случае предпочтение стоит отдать дубу. Он обладает отличными водоотталкивающими свойствами, имеет особую прочность. Дубовой паркет также выпускается в большом количестве оттенков. Недостатком может быть только цена. Хорошо также подойдет и тик. Ясень тоже имеет крепость , интересную фактуру, красивые оттенки. Самыми востребованными являются выбеленные тона ясеня. Некоторые используют и орех, но его темный цвет и фактура подойдут не для каждого интерьера.
Данный материал подходит для тех кухонь, которые выполнены в классическом стиле, в стиле кантри или прованс (тогда в таком случае паркет должен иметь состаренный вид). Особенно паркет нужен там, где по дизайну планируется совмещение кухонного помещения и гостиной. Для этого нужно укладывать одинаковый паркет в двух помещениях.
В том случае, если вы являетесь аккуратным человеком, у вас нет маленьких детей или домашних животных, то тогда укладку можно производить обычным плавающим методом, то есть отдельные доски соединяются в замок. Инструкция по укладке всегда находится на пачке покрытия. В остальных же случаях рисковать не стоит, приклеивайте паркет на клей. Клеевой метод не сильно отличается от плавающего, так как доски соединяют также замком шип-паз. Только на основу досок наносят специальный клей. Если его излишки выступили наружу, то их вытирают при помощи влажной тряпки. Как только покрытие будет готово, на него нельзя вставать или что-либо ставить. Несколько дней оно должен высыхать.
Паркет бывает одно-, двух- или трехполосным, при этом имитируя штучный паркет или массивную доску. Есть и специальные дизайнерские варианты, которые имитируют модульный паркет (он имеет орнамент из отдельных планок). Паркет для кухни должен выбираться не только по качественным показателям, но и по внешнему виду. От текстуры напольного покрытия, его цвета, способа укладки будет зависеть эстетическое восприятие всего кухонного помещения.
Если кухня плохо освещена, окна выходят на северную сторону, то в данном случае нужен паркет светлого оттенка (например, хорошо смотрится белый ясень). При наличии желания сделать помещение более теплым и уютным, следует выбрать рыжеватые оттенки паркета. Темные тона придадут помещению ощущение солидности. При выборе паркета нужно исходить от общего стиля кухонного помещения. Например, для классического стиля подходят темные трехполосные доски или дизайнерские паркетные доски, имитирующие натуральный паркет. Что касается таких стилей, как кантри и прованс, то нужен состаренный паркет. Он будет иметь вид настоящих состаренных массивных досок. Поверхность у такого покрытия получается неровной, имеющей интересный рисунок и уникальную текстуру. Если вы имеете современную кухню с красочными глянцевыми фасадами, сверкающей техникой, то напольное покрытие также должно быть глянцевым и гладким.
На визуальное восприятие очень влияет и направление укладки паркета. При его укладке вдоль длинной стены, помещение также еще больше удлиняется. Чтобы пространство визуально увеличить, следует поменять направление укладки паркета на диагональное или перпендикулярное. Однополосные доски, крупноформатные зрительно уменьшают кухонное помещение. Соответственно, чем меньше площадь помещения, тем мельче должен быть рисунок.
Таким образом, паркет для кухни является не самым идеальным, но приемлемым вариантом напольного покрытия. У него есть все необходимые качества и свойства, позволяющие ему быть использованным в данном помещении. В зависимости от стиля интерьера всегда можно выбрать различный оттенок паркета, чтобы он выглядел гармонично и достойно. Есть и разные варианты напольного покрытия, касающиеся ценовой категории.