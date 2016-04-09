Как выбрать правильный участок для строительства дома?

Построить собственный дом – мечта многих людей. Когда вы, наконец-то, приближаетесь к ее исполнению, очень важно предусмотреть все нюансы, чтобы в будущем избежать неприятных сюрпризов.

Первым и самым важным этапом в строительстве является выбор земельного участка. Экономить на нем ни в коем случае нельзя – он должен всецело устраивать вас во всех отношениях, сколько бы ни пришлось за него заплатить. Перед покупкой тщательно изучите все его особенности.