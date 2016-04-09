Как выбрать правильный участок для строительства дома?

Построить собственный дом – мечта многих людей. Когда вы, наконец-то, приближаетесь к ее исполнению, очень важно предусмотреть все нюансы, чтобы в будущем избежать неприятных сюрпризов.
Первым и самым важным этапом в строительстве является выбор земельного участка. Экономить на нем ни в коем случае нельзя – он должен всецело устраивать вас во всех отношениях, сколько бы ни пришлось за него заплатить. Перед покупкой тщательно изучите все его особенности.
Не секрет, что самая важная часть дома – это, безусловно, фундамент. Его закладка напрямую зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Эти факторы также чрезвычайно важны, если в будущем здании вы планируете делать подвал, погреб или даже подземный гараж. Поэтому данный вопрос нужно очень тщательно обсудить перед покупкой участка.
Тип почвы – ее состав и увлажненность – также сыграет огромную роль для будущих насаждений, которые вы наверняка хотите видеть на своем участке. Если вы мечтаете лакомиться сочными плодами с собственного огорода, будьте бдительны.
Для начала изучите все предложения и выберите наиболее привлекательные из них. На этом этапе важнейшими факторами выбора являются расположение участка и его эстетика. Будущий дом не должен находиться слишком далеко от важных «стратегических мест» для семьи: супермаркета, школы, детского сада, а в идеале – и вашего места работы.
Внешний вид участка во многом зависит от того, с какими объектами он соседствует – жилыми домами, насаждениями, памятниками архитектуры и прочим. Очень важна также его форма – и в эстетическом, и в практическом отношении лучше, чтобы она была как можно ближе к идеальному квадрату.
Не только тип почвы, но и рельеф поверхности земли очень важен в строительстве. Сильные перепады высот могут создать серьезные неудобства, поэтому лучше выбирать максимально ровный участок.
Однако, если вы покупаете большое земельное угодье, на котором сам дом будет занимать не более четверти всей площади, подобные особенности могут быть даже плюсом. Например, красивая беседка, находящаяся на возвышении, смотрится очень эффектно.
Убедитесь в том, что будущий дом удастся без проблем подключить к системе водоснабжения. Конечно, проще всего сделать это, если участок находится в густо заселенном месте с налаженной канализацией – сам процесс установки труб отнимет меньше времени и денег, а обслуживать и, при необходимости, ремонтировать систему будет гораздо легче.
Поинтересуйтесь у потенциальных соседей качеством услуг водоснабжения и состоянием труб. В некоторых случаях они могут поведать вам интересные факты, о которых продавцы по очевидным причинам умалчивают. Также не помешает консультация толкового сантехника.
Лучше всего выбирать участок, который уже подключен к электросетям, и рядом с ним находятся соответствующие опоры. Это избавит вас от множества хлопот и проблем. Если такой возможности нет, вопрос электроснабжения всегда можно решить в индивидуальном порядке.
Данный аспект тоже можно обсудить с будущими соседями, если участок не расположен в отдаленном месте. Поинтересуйтесь их собственным опытом, спросите о состоянии электропроводки и т.д.
Несмотря на растущую популярность электрических кухонных плит, бесперебойная подача газа в современном доме все же очень важна – особенно, если вы планируете устанавливать газовый котел для отопления дома и нагрева воды. Заранее узнайте, будет ли у вас возможность подключиться к общей системе газоснабжения и что для этого понадобится.
Конечно, вы всегда сможете установить газовый баллон, но этот вариант больше подходит для дачи. В доме, где круглый год каждый день готовят, он будет не слишком практичным, а от идеи с газовым котлом и вовсе придется в таком случае отказаться.