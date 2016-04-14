Веские причины для экспериментов с декором в восточном стиле

Турецкие ноты в интерьерах придают характерную для этой культуры роскошь и уют: низкие пологие диваны, куполообразные своды дверных, оконных и даже декоративных арок, мягкий свет льется из богато декорированных резьбой и позолотой светильников.

Деревянная мебель, используемая в турецкий интерьерах - настоящее произведение искусства: дорогие породы древесины, филигранная резьба, медные украшения множества небольших ящичков. Не меньше внимания в турецком декоре придается и обычным предметам обихода: посуда украшено орнаментами и сочными сочетаниями оттенков, текстиль оплетен рисунком из всем известных турецких огурцов , зачастую вышитых блестящими нитями на шелке.