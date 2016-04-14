Веские причины для экспериментов с декором в восточном стиле

Запад и Восток, жаркие знойные пейзажи и снежные сугробы – столько экзотических новинок можно почерпнуть из культур народов мира, что просто нет смысла ограничивать себя рамками одной привычной вам традиции.
Египетский стиль богат и монументален, активно, смело и эффектно использует четкие формы, массивные предметы, роскошную отделку. В интерьерах приемы архитектурного оформления используются активно и с размахом: высокие колонны с капителями, мраморная отделка пола, двери из кедрового дерева – инкрустацией золотом и слоновой костью, фрески на стенах, а под потолком – бордюры из цветов и листьев лотоса, папируса и солнечных лучей.
Турецкие ноты в интерьерах придают характерную для этой культуры роскошь и уют: низкие пологие диваны, куполообразные своды дверных, оконных и даже декоративных арок, мягкий свет льется из богато декорированных резьбой и позолотой светильников.
Деревянная мебель, используемая в турецкий интерьерах -
настоящее произведение искусства: дорогие породы древесины, филигранная резьба,
медные украшения множества небольших ящичков. Не меньше внимания в турецком
декоре придается и обычным предметам обихода: посуда украшено орнаментами и
сочными сочетаниями оттенков, текстиль оплетен рисунком из всем известных
турецких огурцов, зачастую вышитых блестящими нитями на шелке.
Арабское или мавританское направление восточной стилистики – это особая красота и
изящность в каждой, самой маленькой детали интерьера, богатство орнаментов,
плавные линии архитектуры. Такие комнаты словно созданы для релакса и
неторопливых бесед. Теплые пряные оттенки, шелк и мягкие подушки, бахрома и
кисти в декоре – словно ожившая сказка
Тысяча и одной ночи.
Разнообразие орнаментов в арабских интерьерах словно ведет за собой в таинственный мир грез и волшебства. Бесконечная цепь повторений одних и тех же деталей круга и квадрата диагоналями, радиусами, касательными вплоть до получения сложнейших узоров геометрического орнамента создает ощущение непрерывного движения, течения жизни. Омар Хайям говорил: «Весь мир — поток метафор и символов узор».
Белый, блестящий фарфор с глянцевой поверхностью придаст интерьеру изысканные нотки китайской эстетики – ведь чайная церемония известна всем не столько самим чаем, как сложной процедурой и огромным значением каждой детали. Традиционный китайский фарфор в его
неэкспортном варианте создавался в цинском стиле – для двора и внутреннего рынка и долгое время был абсолютно не затронут влиянием Европы, монохромный, нерасписной, глазурованный. Именно такие предметы декора применялись во дворах императора и китайской элиты.
В отличии от японского минимализма, китайские интерьеры богаты красками и блестящими фактурами, интересной мебелью и аксессуарами. Китайский стиль в интерьере выражается сочетанием сочных красок: алого, желтого, синего и черного. А в качестве декора активно используются разнообразные украшения, статуэтки, панно. Любимый цвет китайцев – красный, цвет силы и энергии. Часто он используется в сочетании с черным цветом. Особое значение имеют два других цвета: желтый – цвет императора и голубой – цвет знатности. Сочетание красного, белого и черного по представлению китайцев символизирует гармонию.
Японский интерьер воплощает в себе особую атмосферу отдохновения и покоя, здесь на первый взгляд мало предметов, но на самом деле декор богат деталями и фактурами, качественной отделкой и гармоничным сочетанием множества элементов и полутонов. Так, традиционным декором комнаты в японской культуре может стать гравюра в стиле Укиё-э, хотя у мыслящих совсем современно японцев может быть и футуристичная гравюра Син-ханга или Сосаку-ханга.
Японская гравюра Укиё-э – одно из самых известных за рубежом направлений японского искусства, наряду с каллиграфией, икебаной и японским фарфором, чайной церемонией и бусидо – самурайским воинским искусством. Японская гравюра – удивительно сложное и детализированное произведение, результат кропотливой и вдумчивой работы, настоящая
поэзия в виде штрихов и тонких линий на бумаге. Она может быть как монохромной по-дзенски аскетичной, так и полноцветной и радостной.