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Веские причины для экспериментов с декором в восточном стиле

Перла Вереника Перла Вереника
homify ГостинаяАксессуары и декорации
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Запад и Восток, жаркие знойные пейзажи и снежные сугробы – столько экзотических новинок можно почерпнуть из культур народов мира, что просто нет смысла ограничивать себя рамками одной привычной вам традиции. 

Возрождение египетского стиля в архитектуре

Дом в вьетнамском стиле, Студия дизайна "New Art" Студия дизайна 'New Art' Спальня в азиатском стиле
Студия дизайна <q>New Art</q>

Дом в вьетнамском стиле

Студия дизайна "New Art"
Студия дизайна <q>New Art</q>
Студия дизайна "New Art"

Египетский стиль богат и монументален, активно, смело и эффектно использует четкие формы, массивные предметы, роскошную отделку.  В интерьерах приемы архитектурного оформления используются активно и с размахом: высокие колонны с капителями, мраморная отделка пола, двери из кедрового дерева – инкрустацией золотом и слоновой костью, фрески на стенах, а под потолком – бордюры из цветов и листьев лотоса, папируса и солнечных лучей.

Турецкий стиль в декоративном искусстве

Мансарда, DONJON DONJON Медиа комната в азиатском стиле
DONJON

Мансарда

DONJON
DONJON
DONJON

Турецкие ноты в интерьерах придают характерную для этой культуры роскошь и уют: низкие пологие диваны, куполообразные своды дверных, оконных и даже декоративных арок, мягкий свет льется из богато декорированных резьбой и позолотой светильников. 

Деревянная мебель, используемая в турецкий интерьерах - настоящее произведение искусства: дорогие породы древесины, филигранная резьба, медные украшения множества небольших ящичков. Не меньше внимания в турецком декоре придается и обычным предметам обихода: посуда украшено орнаментами и сочными сочетаниями оттенков, текстиль оплетен рисунком из всем известных турецких огурцов, зачастую вышитых блестящими нитями на шелке.

Восточные арабески и орнаменты в интерьерах

Восток AbcDesign Спальня в азиатском стиле
AbcDesign

Восток

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Арабское или мавританское направление восточной стилистики – это особая красота и изящность в каждой, самой маленькой детали интерьера, богатство орнаментов, плавные линии архитектуры. Такие комнаты словно созданы для релакса и неторопливых бесед. Теплые пряные оттенки, шелк и мягкие подушки, бахрома и кисти в декоре – словно ожившая сказка Тысяча и одной ночи.  

Разнообразие орнаментов в арабских интерьерах словно ведет за собой в таинственный мир грез и волшебства. Бесконечная цепь повторений одних и тех же деталей круга и квадрата диагоналями, радиусами, касательными вплоть до получения сложнейших узоров геометрического орнамента создает ощущение непрерывного движения, течения жизни. Омар Хайям говорил: «Весь мир — поток метафор и символов узор».

Китайская тема в керамике: глазурованный фарфор

長恨歌, 江口 滉 江口 滉 Произведения искусстваХудожественные изделия
江口 滉

江口 滉
江口 滉
江口 滉

Белый, блестящий фарфор с глянцевой поверхностью придаст интерьеру изысканные нотки китайской эстетики – ведь чайная церемония известна всем не столько самим чаем, как сложной процедурой и огромным значением каждой детали. Традиционный китайский фарфор в его неэкспортном варианте создавался в цинском стиле – для двора и внутреннего рынка и долгое время был абсолютно не затронут влиянием Европы,  монохромный, нерасписной, глазурованный. Именно такие предметы декора применялись во дворах императора и китайской элиты.

Имитация китайского керамического декора в интерьере

homify ГостинаяАксессуары и декорации
homify

homify
homify
homify

В отличии от японского минимализма, китайские интерьеры богаты красками и блестящими фактурами, интересной мебелью и аксессуарами. Китайский стиль в интерьере выражается сочетанием сочных красок: алого, желтого, синего и черного. А в качестве декора активно используются разнообразные украшения, статуэтки, панно. Любимый цвет китайцев – красный, цвет силы и энергии. Часто он используется в сочетании с черным цветом. Особое значение имеют два других цвета: желтый – цвет императора и голубой – цвет знатности. Сочетание красного, белого и черного по представлению китайцев символизирует гармонию.

Японские гравюры ручной работы

Квартира-путешествие., Fusion Design Fusion Design Спальня в азиатском стиле
Fusion Design

Квартира-путешествие.

Fusion Design
Fusion Design
Fusion Design

Японский интерьер воплощает в себе особую атмосферу отдохновения и покоя, здесь на первый взгляд мало предметов, но на самом деле декор богат деталями и фактурами, качественной отделкой  и гармоничным сочетанием множества элементов и полутонов. Так, традиционным декором комнаты в японской культуре может стать гравюра в стиле Укиё-э, хотя у мыслящих совсем современно японцев может быть и футуристичная гравюра Син-ханга или Сосаку-ханга.

Японская гравюра Укиё-э – одно из самых известных за рубежом направлений японского искусства, наряду с каллиграфией, икебаной и японским фарфором, чайной церемонией и бусидо – самурайским воинским искусством. Японская гравюра – удивительно сложное и детализированное произведение, результат кропотливой и вдумчивой работы, настоящая поэзия в виде штрихов и тонких линий на бумаге. Она может быть как монохромной по-дзенски аскетичной, так и полноцветной и радостной. 

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