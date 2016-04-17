Руководство по сносу внутренних стен

В прямой зависимости от своего функционального предназначения стены дома подразделяются на несколько видов. Стены бывают несущими, самонесущими, ненесущими и перегородочными.

Основу каркаса строения составляют именно несущие стены. Определить в доме среди прочих, стены, являющиеся несущими довольно не затруднительно. Это всегда наружные стены, расположенные по периметру здания и принимающие не себя всю нагрузку плит, перекрытий и балок. Если речь идет о квартире в многоэтажном доме, то несущими всегда будут стены, выходящие на лестничную площадку, либо же на сторону окружающих соседних квартир. Кроме этого, материал и толщина стены очевидно и безошибочно укажут на то, что стена уж точно является самонесущей. Главенствующей здесь является прочность и способность к большим нагрузкам, поэтому и выполнены такие стены из материалов, способных такие требования обеспечить. Как правило, это железобетонные панели, монолитная армированная заливка или кирпичная кладка. Существуют и определенные пределы, меньше которых толщина несущих стен быть не должна. Именно по этим признакам в доме всегда можно с достоверностью определить расположение несущих стен. Хотя и встречаются случаи использования в качестве несущих конструкций, стоечно – балочной системы, но это скорее своеобразное исключение из более распространенного метода строительства.

Категорически недопустимо устраивать в несущих стенах ниши, проемы и уж тем более, полностью удалять саму стену. Без расчетов и одобрения квалифицированных профессиональных строителей приступать к перепланировке дома, с активными действиями над несущими конструкциями, представляет прямую опасность для здоровья и жизни.