Руководство по сносу внутренних стен

Дом, как известно, состоит не из одного – двух помещений, а из нескольких, а то и из множества комнат. Сюда следует прибавить еще и подсобные хозяйственные помещения. Поэтому здание дома имеет немалое количество стен и перегородок. Снос стен при перепланировке или ремонтных работах, типичная процедура проводимая строителями или самостоятельно. И в том и в другом случаях для правильного выполнения этих действий нужно руководствоваться некоторыми знаниями.
Перегородочная стена по своему устройству представляет каркас, обшиты отделочным материалом. Полость внутри такой стены заполняется шумоизоляционным наполнителем. Это препятствует проникновению звука в соседние комнаты, разделяемые такой перегородкой. Перед тем как сносить стену, следует прежде изучить проектную документацию. Внутренние полости перегородок прекрасно подходят пря прокладки коммуникационных магистралей кабелей, водопроводных и сантехнических труб, отводов вентиляции и кондиционирования воздуха. И поэтому точное место прохождения всех этих коммуникационных каналов очень важно знать, во избежание их серьезных повреждений по ходу ремонтных мероприятий. Если стена содержит внутри себя трубы, электрические провода или воздуховоды, то демонтаж такой стены будет представлять собой поэтапный разбор.
Сносить стену при подобных обстоятельствах естественно потребуется особо аккуратно и бережно. Начиная с отделочного материала, постепенно разбирается вся конструкция стены, обходя участки трубопроводов и места пролегания проводки. По схеме новой перепланировки предполагается разведение коммуникаций по новым направлениям, продление или полное изменения их магистралей.
В прямой зависимости от своего функционального предназначения стены дома подразделяются на несколько видов. Стены бывают несущими, самонесущими, ненесущими и перегородочными.
Основу каркаса строения составляют именно несущие стены. Определить в доме среди прочих, стены, являющиеся несущими довольно не затруднительно. Это всегда наружные стены, расположенные по периметру здания и принимающие не себя всю нагрузку плит, перекрытий и балок. Если речь идет о квартире в многоэтажном доме, то несущими всегда будут стены, выходящие на лестничную площадку, либо же на сторону окружающих соседних квартир. Кроме этого, материал и толщина стены очевидно и безошибочно укажут на то, что стена уж точно является самонесущей. Главенствующей здесь является прочность и способность к большим нагрузкам, поэтому и выполнены такие стены из материалов, способных такие требования обеспечить. Как правило, это железобетонные панели, монолитная армированная заливка или кирпичная кладка. Существуют и определенные пределы, меньше которых толщина несущих стен быть не должна. Именно по этим признакам в доме всегда можно с достоверностью определить расположение несущих стен. Хотя и встречаются случаи использования в качестве несущих конструкций, стоечно – балочной системы, но это скорее своеобразное исключение из более распространенного метода строительства.
Категорически недопустимо устраивать в несущих стенах ниши, проемы и уж тем более, полностью удалять саму стену. Без расчетов и одобрения квалифицированных профессиональных строителей приступать к перепланировке дома, с активными действиями над несущими конструкциями, представляет прямую опасность для здоровья и жизни.
Чаще же всего, если имеется такая необходимость, сносят стены внутренние, так называемые перегородочные. При проведении ремонта возможности манипулировать с ними предоставляются куда более чем широкие. Но прежде чем сносить стену, нужно внимательно оценить и состояние потолка в помещении. Ведь вполне может получиться, что при разборе перегородки, недостаточно уже прочный потолок при отделении от него примыкающей стены, невзначай станет разрушаться. Заблаговременно стоит произвести демонтаж потолочной обшивки и каркаса, если потолки навесного типа, и после этих действий уже сносить стену.
Потолки в доме могут состоять из прочных перекрытий плит или балок, в этом случае снять потребуется лишь декоративную обшивку, и место примыкания перегородочной стены к потолку, готово к намеченным работам.
Зачастую в качестве термоустойчивого уплотнителя для оборудования или изоляционной защиты электрической проводки и выключателей, в домах применяются материалы на основе асбеста.
После многочисленных исследований, проведенных в разные годы, было достоверно установлено, что волокна асбеста, отделяясь от материала и попадая в воздушную смесь даже в незначительных концентрациях, представляют большую угрозу для здоровья человека. По сути, являясь канцерогенами, асбестовые частички способны нанести здоровью серьезный и непоправимый урон. Попадая вместе с вдыхаемым воздухом в легкие, они концентрируются в них и становятся весьма благоприятным фактором возникновения онкологических заболеваний. Асбест, содержащийся в изоляционных материалах, находясь в покое практически безвреден, и его содержание в окружающем человека воздухе, сведено к безопасному минимуму.
Однако, ситуация кардинальным образом меняется при механическом воздействии на изоляторы из асбестового материала. Это можно наблюдать при том же самом демонтаже во время ремонтных работ. Вследствие этого воздействия микроскопические асбестовые волокна подобно обыкновенной пыли поднимаются в воздух, где достигают весьма высокой плотности. Самостоятельно предотвратить это опасное явления вряд ли возможно. Для устранения таких материалов нужно специальное оборудование и защита, а также навыки и услуги квалифицированных специалистов. Место демонтажных работ плотно накрывается непроницаемым защитным бартером, устанавливаются мощные вакуумные улавливатели. Волокна асбеста собираются в специальные емкости. Для того, чтобы не рисковать своим здоровьем, при демонтажных работах с наличием асбеста, лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Тогда снести стену с такими материалами внутри, будет гарантированно безопасно.
Как и при любом, даже поверхностном косметическом ремонте, всю мебель, особенно крупногабаритную, вынести из комнаты, где планируется проведение всех основных работ, не представляется возможным. Поэтому для защиты внешнего вида мебели и вообще ее целостности, нужно использовать какие – то укрывающие материалы. Давно известные целлофановые пленки отлично для этого подойдут.
Можно применить и плотные брезентовые и прорезиненные ткани. Главное чтобы уберечь мебель от въедливой строительной пыли. Если предполагаются серьезные демонтажные работы, тот же самый снос стены, то это не исключает падение на мебель фрагментов и частиц. Для исключения возможных от этого повреждений, мебель не помешает накрыть чем-то амортизирующим и смягчающим падение на нее кусков строительного мусора. Здесь вполне подойдет старое одело из чулана или воздушно – пузырчатая пленка, сложенная в несколько слоев. Это поможет уберечь даже хрупкие части мебели и глянцевые поверхности. А демонтаж без опасения что-то повредить, пройдет уверенней и намного быстрее.
Внутренняя стена, будучи не монолитной, а каркасной конструкцией, не требует значительных усилий для демонтажа. А учитывая то, что она содержит в себе коммуникационные магистральные каналы, то снести стену перегородки с применением грубой силы и тяжелых ударных инструментов будет неблагоразумным. Молоты и кувалды для этих работ не подойдут. Гораздо бережней и аккуратней разбор каркаса стены можно сделать при помощи сабельной пилы. Распиливая частями каркасные перекрытия, стараясь не повредить коммуникации, далее следует по частям разобрать стену, начиная с ее верха. Сабельная пила довольно эффективный электроинструмент. К тому же снос стены с использованием постепенного распиливания, дает еще и возможность более внимательного контроля над ходом работ и целостности электропроводки, пластиковых или металлических труб водопровода и системы отопления.
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