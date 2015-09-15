Какими свойствами должна обладать входная дверь загородного дома?

Входная дверь – это не только лицо вашего дома, но и его защита от непрошенных гостей. Однако при выборе такой двери необходимо учитывать еще и её эстетические свойства. Если для городской квартиры на первом плане стоит безопасность и защита от взлома, то для загородного дома приоритетом является привлекательный внешний вид и устойчивость к промерзанию. В этой книге идей мы поговорим о том, какие двери подходят для жизни за городом.
Входные двери для загородных домов должны обладать прочностью и хорошей ударной сопротивляемостью. Обычно они имеют увеличенные толщину и наружный слой обивки, что является дополнительной защитой. В них применяется больший слой утеплителя, который не позволяет холодному воздуху проникнуть в помещение. При необходимости, такие двери могут обладать и шумоизоляционными свойствами. Одним из лучших материалов для утепления дверной полости считается ячеистый гофрированный картон с пропиткой от возгорания, а также минеральным наполнителем последнего поколения, который укладывается в несколько слоёв, заполняя все свободные полости.
Дачные двери с внешней стороны могут обиваться кожзаменителями, металлом или МДФ, покрытым слоем специальной эмали. Поверхность полотна обязательно должна предохраняться от воздействия окружающей среды. Наружное декоративное напыление стальной двери также рекомендуется подвергнуть финальной обработке высокотемпературным атмосферным лаком, который способен защитить металлосодержащую краску от внешних факторов. Отделочные панели МДФ также должны быть влагостойкие. Декоративный слой — шпон, ПВХ, эко-шпон — клеится только на фасадный клей.
Тип двери с угловым обрамлением по периметру створки также не подходит для загородного дома. Все внешние сварные швы должны быть минимизированы из-за высокой коррозийности. Над наружной желательно устанавливать козырек или навес, защищающий от прямого попадания осадков и ультрафиолета. Стоит сказать, что наружные двери для загородных домов изготавливаются по индивидуальному заказу. Сроки производства варьируются от 15 до 45 дней, в зависимости от размеров конструкции, материалов и её дизайна.
С внутренней стороны уличной двери до попадания в пространство прихожей должен быть устроен холодный тамбур или вторая герметичная дверь. Она может быть менее изысканной, так как её основное предназначение — суммарно разбить разницу температур на три составляющие. Такой приём поможет сохранить баланс внешней и внутренней температуры, тем самым, снизив намерзание конденсата.
Современные двери не позволят грабителям проникнуть в дом, если они оснащены скрытыми петлями, механизм открывания которых спрятан в полостях двери и дверной коробки. Если ранее для попадания внутрь достаточно было срезать лишь внешние дверные петли, то сейчас для профессионального взломщика процесс может оказаться сложнее. Что касается замков, бесспорными лидерамии новаторами в этом вопросе являются итальянцы, придумавшие систему защиты механизма от внешнего вмешательства. Цилиндрические замки считаются самыми надежными, так как к ним невозможно подобрать отмычку — количество бороздок на ключе, прорезанных с точностью до миллиметра, предусматривает более 5 млн. комбинаций. Производители рекомендуют устанавливать несколько разных систем. Один — цилиндровый, другой — сувальдный. Цилиндровые замки дадут отпор любой отмычке, а сувальдный сейфовый механизм замка обеспечит надежное запирание двери и высокую устойчивость к грубому взлому.