Какими свойствами должна обладать входная дверь загородного дома?

Современные двери не позволят грабителям проникнуть в дом, если они оснащены скрытыми петлями, механизм открывания которых спрятан в полостях двери и дверной коробки. Если ранее для попадания внутрь достаточно было срезать лишь внешние дверные петли, то сейчас для профессионального взломщика процесс может оказаться сложнее. Что касается замков, бесспорными лидерамии новаторами в этом вопросе являются итальянцы, придумавшие систему защиты механизма от внешнего вмешательства. Цилиндрические замки считаются самыми надежными, так как к ним невозможно подобрать отмычку — количество бороздок на ключе, прорезанных с точностью до миллиметра, предусматривает более 5 млн. комбинаций. Производители рекомендуют устанавливать несколько разных систем. Один — цилиндровый, другой — сувальдный. Цилиндровые замки дадут отпор любой отмычке, а сувальдный сейфовый механизм замка обеспечит надежное запирание двери и высокую устойчивость к грубому взлому.