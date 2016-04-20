Персидский ковёр: ручная работа или машинная поделка?

Отношение к коврам у нас по странной инертности традиции остаётся слегка ироничным. Все давно, казалось бы, усвоили, что ковёр – это далеко не только злосчастное настенное уныние или рядовое напольное покрытие, но и признак благосостояния и даже роскоши, да и вообще-то просто прекрасное декоративное решение. Однако привычка тяготит, и мысль нет-нет, да возвращается к былому…

Стало быть не лишним будет ещё один раз выступить в защиту ковра, тем более, что нынешняя досужая амбивалентность по отношению к нему, застит глаза, когда речь заходит о подлинности. Чем же так знаменателен персидский ковёр,и каким образом отличить уникальное изделий от штампованного суррогата?