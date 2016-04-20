Персидский ковёр: ручная работа или машинная поделка?

Отношение к коврам у нас по странной инертности традиции остаётся слегка ироничным. Все давно, казалось бы, усвоили, что ковёр – это далеко не только злосчастное настенное уныние или рядовое напольное покрытие, но и признак благосостояния и даже роскоши, да и вообще-то просто прекрасное декоративное решение. Однако привычка тяготит, и мысль нет-нет, да возвращается к былому…
Стало быть не лишним будет ещё один раз выступить в защиту ковра, тем более, что нынешняя досужая амбивалентность по отношению к нему, застит глаза, когда речь заходит о подлинности. Чем же так знаменателен персидский ковёр,и каким образом отличить уникальное изделий от штампованного суррогата?
Края ковра должны быть обметаны вручную. Такую обработку достаточно просто отличить от машинной строчки: последняя всегда аккуратнее и реже, в то время, как ручная обмотка часта и не слишком “регулярна”.
Кроме этого, следует учесть, что края настоящего персидского рукотворного ковра могут быть слегка неровными: так, замерив стороны ковра, часто можно заметить, что прямоугольник, например, на самом деле – трапеция или параллелограмм.
Персидские ковры — атрибуты роскоши, подчеркивающие высокое положение их обладателей. Уже более 3,5 тысяч лет они сохраняют и приумножают свою славу. Такие ковры видывали множество царств и государей, но сегодня значительно демократизировались, став украшением залов жилищ куда как большего числа людей, оставаясь, впрочем, произведением роскошным и исключительным, а значит и отнюдь не дешёвым.
Сегодня на рынке, однако же, настоящие персидские ковры стали приобрели и ещё одну черту, уподобляющую их драгоценности: выискать их становится не проще, чем золотые самородки среди речного гравия. Тут и там развешаны подделки, изготовленные самым тривиальным машинным образом.
В то время, как изготовление подлинного ковра требует от полугода до двух-трёх лет напряжённой работы, машинное производство трудится с обыкновенным индустриальным темпом, заслоняя горизонт дорогостоящими, но бессмысленными поделками.
Выбирая персидский ковёр каждый покупатель хочет быть уверенным в безупречном качестве и неповторимости приобретения. Существует несколько основных способов отличить подлинный ковёр ручной работы от его механической копии.
Бахрома — неотъемлемая часть персидского ковра, она является естественным продолжением его основы и не может быть пришита. Место, где начинается бахрома, не должно быть специально оторочено или обвито. Любые лишние швы – верная примета машинной подделки.
Если в магазине вы можете сопоставить два схожих ковра, изучите их различия. Если таковых нет, значит, они сделаны машинным способом. Сотканные вручную ковры всегда отличаются друг от друга, даже имея идентичные рисунки.
Оборотная сторона рукотворного ковра не должна отличаться от лицевой. Однотонная изнанка или искажённый сильно рисунок свидетельствуют о подделке. Также и притороченные к изнанке хлопковая ткань или основание выдают искусственны ковёр.
Так же следует учесть, что из качественного шерстяного ковра, например, не должна слишком лезть шерсть. Попробуйте потереть шерстяной ковер в одном направлении в течении двух минут. Из ковра ручной работы шерсть может лезть на первый раз, но не должна на второй и третий. Если нити ворса легко выдираются, значит это ковер машинной вязки. Лучше, если ковер не очень “сухой” на ощупь и не очень бледных цветов.
Тактильно можно так же выявить некоторые признаки подлинного ковра. На ощупь в ковре ручной работы могут присутствовать мелкие дефекты: неровность обшивки, несимметричный узел и прочее. Ковры ручной работы весьма гибки, так как у них нет клеевой основы.
Ковры из натурального шелка отличаются очень плотной вязкой, но при этом они легкие. В качественном шелковом ковре основа из шелка, а не из хлопка. Если смотреть на такой ковер при разном освещении и с разных сторон, материал переливается и меняет цвет.
Цены на ковры, сотканные вручную, и искусственные обычно отличаются во много раз. Настоящий эксклюзивный ковер не может стоить дешево, поскольку его производство требует огромного количества времени и трудозатрат. Шерстяные или шелковые нити связываются в несметное количество узелков — до миллиона на 1 м2.
После того, как ковер готов, его на два месяца замачивают в воде. Это необходимо для того, чтобы проверить качество материалов и работы. Разумеется, такое изделие не может стоить дёшево.
Персидские ковры изготавливаются только в Иране.
Необходимо иметь в виду, что современные технологии позволяют почти совсем нивелировать внешние отличия между коврами ручной работы и подделками. Именно поэтому не стоит покупать чрезмерно дорогостоящие изделия у не совсем «респектабельных» продавцов.
И, даже покупая ковер в магазине, внешне вполне приличном, не бойтесь показаться дотошными и потребуйте подробное описание в письменном виде качественных характеристик с указанием государства-изготовителя, материалов и, собственно, метода изготовления. Этикетке можно верить не всегда.
Кроме прочего полезно будет знать, что на коврах ручной работы зачастую есть подпись мастера. Помещаться она может на одной из сторон ковра у бахромы, здесь же бывает изображен иранский флаг, но если надпись, подпись и флаг отсутствует, это не говорит о том, что ковер некачественный.
Следуя этим не сложным рекомендациям вы с большой степенью точности сможете определить,что именно вы рассматриваете: произведение ткацкого мастерства, или ширпотребную безделушку.