Что нужно учитывать, приступая к монтажу подвесного потолка своими руками?

Среди прочих подобных систем наиболее выгодно в связи с монтажом и простотой эксплуатации показали себя гипсокартонные подвесные потолки.

Как и прочие системы, такой подвесной потолок из гипсокартона скрывает все недостатки потолка – трещины, неровности, – а также коммуникации, то есть,как правило, электропроводку. Установка гипсокартонной системы происходит сухим методом, благодаря чему не нужно ждать высыхания раствора. Нет необходимости так же быть профессиональным штукатуром, чтобы получить идеально ровную поверхность в случае установки подвесной потолочной конструкции.

Подвесные потолочные системы на основе гипсокартона крайне разнообразны по устройству и внешнему виду. Они имеют различаются по цвету, бывают как одноуровневые, так и многоуровневые. В них без проблем встраиваются разнообразные осветительные приборы, что позволяет создавать уникальное и специальное освещение. Кроме того, такой потолок выполняет функцию звукоизоляции, которая к тому же может быть усилена.

Помимо всего прочего гипсокартон – материал универсальный и подходит для любых помещений. Даже ванную комнату сегодня можно оснастить гипсокартонным подвесным потолком, не опасаясь ни влаги, ни тепла: для этого сегодня существует специальный влагоустойчивый тип гипсокартона. Всё это вместе и делает гипсокартонный подвесной потолок на сегодня таким привлекательным вариантом.