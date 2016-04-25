Что нужно учитывать, приступая к монтажу подвесного потолка своими руками?

Уже достаточно давно, миновало то время,когда на подвесной потолок мы смотрели как на экзотику или на причуду. А равно прошёл и не слишком долгий период, когда из-за избытка и нередко плохого качества подвесные потолки нажили как раз негативную славу. Сегодня мы сдержанно констатируем преимущества и изъяны разнообразных систем, цивилизованно строя свои доводы исходя из наличных условий и уместности той или иной системы.
Кроме того, подвесные потолочные конструкции сегодня приобрели и ещё одно существенное преимущество: ряд систем в их современном изводе оказывается весьма сподручным в случае самостоятельного монтажа. А это, в свою очередь, даёт нам возможность существенно сократить траты на производство ремонтных работ.
Среди прочих подобных систем наиболее выгодно в связи с монтажом и простотой эксплуатации показали себя гипсокартонные подвесные потолки.
Как и прочие системы, такой подвесной потолок из гипсокартона скрывает все недостатки потолка – трещины, неровности, – а также коммуникации, то есть,как правило, электропроводку. Установка гипсокартонной системы происходит сухим методом, благодаря чему не нужно ждать высыхания раствора. Нет необходимости так же быть профессиональным штукатуром, чтобы получить идеально ровную поверхность в случае установки подвесной потолочной конструкции.
Подвесные потолочные системы на основе гипсокартона крайне разнообразны по устройству и внешнему виду. Они имеют различаются по цвету, бывают как одноуровневые, так и многоуровневые. В них без проблем встраиваются разнообразные осветительные приборы, что позволяет создавать уникальное и специальное освещение. Кроме того, такой потолок выполняет функцию звукоизоляции, которая к тому же может быть усилена.
Помимо всего прочего гипсокартон – материал универсальный и подходит для любых помещений. Даже ванную комнату сегодня можно оснастить гипсокартонным подвесным потолком, не опасаясь ни влаги, ни тепла: для этого сегодня существует специальный влагоустойчивый тип гипсокартона. Всё это вместе и делает гипсокартонный подвесной потолок на сегодня таким привлекательным вариантом.
Конструкция подвесных потолков представляет собой простой или многоуровневый металлический каркас, закреплённый на перекрытиях и стенах, и обшитый листами гипсокартона с или без вмонтированного освещения.
Расчет необходимого количества профилей, крепежа и гипсокартона зависит от технологических особенностей монтажа. Среди прочих материалов, в особенности, если вы не совсем ясно представляете себе особенности того или иного варианта, целесообразно выбирать продукцию известных и зарекомендовавших себя производителей. Так вы застрахуете себя от неприятных неожиданностей.
Технология монтажа может несколько отличаться в каждом конкретном случае. Но однако же существуют определённые принципиальные моменты этого ремесла. Их-то мы и рассмотрим на примере простейшей одноуровневой конструкции.
Не смотря на то, что подвесной потолок скрывает перекрытие, как при любых ремонтных или строительных работах, пред монтажом такой конструкции, необходимо провести некоторую подготовку поверхности основания. Это облегчит монтажные работы и обеспечит надежное крепление конструкции.
Первым делом удаляется прежняя отделка, вплоть до штукатурки. После этого следует тщательно изучить поверхность на предмет трещин, частично отслоившейся шпатлевки или штукатурки.
Если все в порядке, после проверки можно грунтовать и шпатлевать потолок. Если же изъяны есть, придется выполнить тщательный ремонт, возможно, заново оштукатурить потолок.
Установка подвесных потолков начинается с разметки поверхности потолочного перекрытия. Сперва отмеряется высота будущей конструкции без учета листа гипсокартона. Отступ от верхнего края стены будет зависеть от заполнения межпотолочного пространства. Если вы ничего не планируете помещать над подвесным потолком, можно поднять его максимально, оставив зазор около 5см.
На каждой стене ставятся три-четыре метки по длине, соединяемые малярной нитью в линию. Это – ориентир для направляющего профиля ППН 28/27. Затем наносится разметка непосредственно на потолочное перекрытие для основного профиля ПП 60/27 и подвесов, и повторяется процедура с метками.Так же размечаются ориентиры для всех прочих планок несущего профиля с шагом в 600 мм.
Покончив с основной разметкой, можно приниматься за монтаж профилей.
Первым делом по периметру помещения крепится направляющий профиль ППН 28/27. При помощи дрели или перфоратора по ранее нанесенной линии просверливаются отверстия под дюбеля 6х60. Такие же отверстия делаются и на профиле. Отверстия по краям проделываются в 50-100 мм от стены, все последующие – с шагом в 300 мм, так обеспечивается большая надёжность крепления. Сверлить нужно снаружи профиля, чтобы избежать образования заусенцев, которые могут помещать плотному прилеганию его к стене.
После сверления при помощи дюбелей монтируется профиль. Когда профиль закреплен, следует подготовить места под подвесы. Подвесы должны располагаться строго посередине линии и под прямым к ней углом. Они могут варьироваться от пластин до проволоки. Самые удобные – регулируемые подвесы,позволяющие предельно точно выравнивать поверхность потолка. Краевые точки располагаются в 300-400 мм от торцевых стен, а промежуточные делаются с шагом 1,2-1,5 метра.
Теперь вы можете фиксировать стрингеры – шины с пазами, на которые закрепляются реечные панели потолка. Длина их должна быть такой, чтобы оставался зазор между ними и стеновым профилем около 1 см, чтобы компенсировать деформацию материала при перепадах температуры. Следующий шаг – крепление основного каркаса при помощи стрингеров.
После этого следует нарезать перемычки из профиля ПП 60/27. Размер перемычки рассчитывается исходя из положения основных планок: их необходимо сделать на 3-5 мм короче, чем наличное расстояние между профилями, в которые будут вставлены торцы панелей. Получившиеся перемычки заводятся под крепёж и плотно фиксируются. Установленные таким образом перемычки необходимо выравнять по прямой. По окончании монтажа каркаса можно оборудовать тепло- и звукоизоляцию, а также проложить проводку для освещения.
Теплоизоляционный материал крепится непосредственно к каркасу подвесного потолка. Утеплитель при этом должен занимать всё пространство между перекрытием и каркасом. Плиты утеплителя производят дополнительную нагрузку на каркас, поэтому, планируя их установку, следует позаботиться о достаточной надёжности и частоте несущих конструкций.
Между каркасом и утеплительным материалом стелется слой пароизоляции: в противном случае конденсат будет ухудшать свойства теплоизоляционного материала и негативно влиять на плиты подвесного потолка.
Далее каркас обшивается гипсокартоном. Перед этим стоит обработать каждый лист со стороны потолка специальной грунтовкой, улучшающей гидроизоляционные свойства материала.. После крепления листов проводится обработка и с обратной стороны.
Листы крепятся поперек продольных профилей на расстоянии пары миллиметров от стены, что обеспечивает небольшую дополнительную вентиляцию. Первый лист крепится от стены, а последующие начиная с первого продольного профиля. Листы гипсокартона крепятся к профилю саморезами по металлу с шагом порядка 150-200 мм. Шляпки саморезов не нужно сильно утапливать. Между листами оставляется зазор порядка 2 – 3мм, для дальнейшего заделывания швов гипсовой смесью.
Перед заделкой швов края листов гипсокартона обрабатываются грунтовкой и высушиваются. При этом не нужно отдирать картон с листов. Для заделки швов используются особо прочные шпатлевки. Сначала замазываются швы вдоль стены, затем стыки и шляпки саморезов.
Заводские швы сперва заполняются раствором, после чего заглаживаются широким шпателем по краям листов. По просыхании шпаклёвки на швы клеится серпянка. В местах пересечения лента клеится внахлест. Небольшим количеством шпаклёвки серпянка замазывается вместе с оставшимися неровностями.
Исполненный таким образом потолок может прослужить очень долго, не обнаруживая никаких дефектов или дисфункций. Забота о нём минимальна, а эффект опрятности и тепло-звуко-изоляционные свойства часто превосходят аналогичные системы подвесных конструкций