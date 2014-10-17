Необычные идеи для спальни

Спальня – это комната, в которой работающий человек проводит немало времени, при этом именно интерьер спальни он видит реже других комнат, поскольку находится там преимущественно с закрытыми глазами. Однако основное функциональное предназначение спальни – это еще не повод безразлично относиться к дизайну этой комнаты. Подчеркните уникальность вашего вкуса, не бойтесь экспериментов, даже если что-то получится не сразу, не забывайте, что большую часть времени свет в спальне все же выключен.
Наряду с уютной кроватью, решающее значение при подборе удачного дизайна для вашей спальни, играет освещение. Спальные комнаты любят неравномерный свет, создать который можно с помощью светильников распределенного света. Если вы романтик, то вам подойдут светильники, форма которых напомнит о далеких путешествиях и долгих ночах на палубе корабля или на природе у костра.
Дизайн спальни частенько оказывается поводом для спора, когда влюбленные решают обустроить свое первое гнездышко и вдруг обнаруживается, что их предпочтения по декорированию спальни абсолютно не совпадают. В таком случае приходится искать золотую середину. Если вы предпочитаете яркие цвета, а ваш любимый человек не приемлет буйства красок в спальной комнате, скажите, что обойдетесь несколькими разноцветными подушками и пледом, а стены и мебель пусть остаются однотонными. Ваша лучшая половинка наверняка согласиться, поскольку решит, что мелкие предметы интерьера всегда могут быть легко отложены в сторону и не могут угрожать общей цветовой гармонии. Вот, такая вот уловка!
Те, у кого есть братья или сестры, наверняка вспомнят как весело было спать на двухъярусной кровати, прятать под подушку конфеты на втором этаже и хвастаться перед друзьями наличием такого необычного спального места. Теперь двухъярусные кровати снова в моде, и у вас есть шанс вернуть ощущение беззаботного детства и снова, каждый раз перед сном, взбираться по лестнице в царство волшебных снов.
Для тех, кто не является большим поклонником цвета в спальне, но при этом не готов довольствоваться только белым, мы предлагаем обратить внимание на цветовую гамму монохромный. Серый, черный и коричневый всегда исключительно сочетаются с белым цветом, а поиск элементов интерьера в этих цветах (подушки, настенные апликации и настольные лампы) не составит труда.
Любите цветы? Заведите их прямо в своей кровати. Цветочные узоры на покрывалах и маленьких коврикак снова в моде. И это вовсе не
бабушкин стиль, а современный декор. Экспериментируйте с текстилем, и сезоны будут меняться не только за оконом, но и в вашей спальне. Пусть коричневые узоры поселятся в ней осенью, сирень – весной, а палитра из оттенков розового – летом.
Очень простая и в тоже время безумно креативная идея – положите матрас на поддоны и закрепите их с помощью канатных веревок на потолке. Такая конструкция идеально подойдет не только для лофтов, но и для обыкновенной спальни с высокими потолками. Теперь вы можете сладко засыпать, неспешно раскачиваясь на подвесной кровати и приглашать друзей полюбоваться на чудо-кровать.
Неожиданно и необычно – мебель из картона! Вам наверняка уже попадались книжные полки или небольшие журнальные столики, выполненные из настоящего картона, но кровать… возможно ли это? Благодаря нескольким дизайнерским уловкам, теперь вы можете оборудовать свою спальню вполне стабильной и устойчивой картонной кроватью, в которой абсолютно отсутствуют компоненты из металла и пластика. Удивите себя и ваших любимых!