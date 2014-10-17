Необычные идеи для спальни

Дизайн спальни частенько оказывается поводом для спора, когда влюбленные решают обустроить свое первое гнездышко и вдруг обнаруживается, что их предпочтения по декорированию спальни абсолютно не совпадают. В таком случае приходится искать золотую середину. Если вы предпочитаете яркие цвета, а ваш любимый человек не приемлет буйства красок в спальной комнате, скажите, что обойдетесь несколькими разноцветными подушками и пледом, а стены и мебель пусть остаются однотонными. Ваша лучшая половинка наверняка согласиться, поскольку решит, что мелкие предметы интерьера всегда могут быть легко отложены в сторону и не могут угрожать общей цветовой гармонии. Вот, такая вот уловка!