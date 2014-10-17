Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Необычные идеи для спальни

Мой Homify Мой Homify
Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Спальня
Loading admin actions …

Спальня – это комната, в которой работающий человек проводит немало времени, при этом именно интерьер спальни он видит реже других комнат, поскольку находится там преимущественно с закрытыми глазами. Однако основное функциональное предназначение спальни – это еще не повод безразлично относиться к дизайну этой комнаты. Подчеркните уникальность вашего вкуса, не бойтесь экспериментов, даже если что-то получится не сразу, не забывайте, что большую часть времени свет в спальне все же выключен.

Освещение в спальне

Residenza estiva, archiplanstudio archiplanstudio Спальня
archiplanstudio

archiplanstudio
archiplanstudio
archiplanstudio

Наряду с уютной кроватью, решающее значение при подборе удачного дизайна для вашей спальни, играет освещение. Спальные комнаты любят неравномерный свет, создать который можно с помощью светильников распределенного света. Если вы романтик, то вам подойдут светильники, форма которых напомнит о далеких путешествиях и долгих ночах на палубе корабля или на природе у костра.

Игра цвета

Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com Спальня в стиле модерн
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

Дизайн спальни частенько оказывается поводом для спора, когда влюбленные решают обустроить свое первое гнездышко и вдруг обнаруживается, что их предпочтения по декорированию спальни абсолютно не совпадают. В таком случае приходится искать золотую середину. Если вы предпочитаете яркие цвета, а ваш любимый человек не приемлет буйства красок в спальной комнате, скажите, что обойдетесь несколькими разноцветными подушками и пледом, а стены и мебель пусть остаются однотонными. Ваша лучшая половинка наверняка согласиться, поскольку решит, что мелкие предметы интерьера всегда могут быть легко отложены в сторону и не могут угрожать общей цветовой гармонии. Вот, такая вот уловка!

Переосмысление роли двухъярусной кровати

via delle Orfane, con3studio con3studio Спальня
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

Те, у кого есть братья или сестры, наверняка вспомнят как весело было спать на двухъярусной кровати, прятать под подушку конфеты на втором этаже и хвастаться перед друзьями наличием такого необычного спального места. Теперь двухъярусные кровати снова в моде, и у вас есть шанс вернуть ощущение беззаботного детства и снова, каждый раз перед сном, взбираться по лестнице в царство волшебных снов.

Спальня – монохром

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Для тех, кто не является большим поклонником цвета в спальне, но при этом не готов довольствоваться только белым, мы предлагаем обратить внимание на цветовую гамму монохромный. Серый, черный и коричневый всегда исключительно сочетаются с белым цветом, а поиск элементов интерьера в этих цветах (подушки, настенные апликации и настольные лампы) не составит труда.

Время цветов

VIVIENDA OLIANA, The Room Studio The Room Studio Спальня в скандинавском стиле
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

Любите цветы? Заведите их прямо в своей кровати. Цветочные узоры на покрывалах и маленьких коврикак снова в моде. И это вовсе не бабушкин стиль, а современный декор. Экспериментируйте с текстилем, и сезоны будут меняться не только за оконом, но и в вашей спальне. Пусть коричневые узоры поселятся в ней осенью, сирень – весной, а палитра из оттенков розового – летом.

Романтика лофта

Charming Suite, BARASONA Diseño y Comunicacion BARASONA Diseño y Comunicacion Спальня
BARASONA Diseño y Comunicacion

BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion
BARASONA Diseño y Comunicacion

Очень простая и в тоже время безумно креативная идея – положите матрас на поддоны и закрепите их с помощью канатных веревок на потолке. Такая конструкция идеально подойдет не только для лофтов, но и для обыкновенной спальни с высокими потолками. Теперь вы можете сладко засыпать, неспешно раскачиваясь на подвесной кровати и приглашать друзей полюбоваться на чудо-кровать.

Бумажная кровать

homify Спальная комната Кровати и изголовья
homify

homify
homify
homify

Неожиданно и необычно – мебель из картона! Вам наверняка уже попадались книжные полки или небольшие журнальные столики, выполненные из настоящего картона, но кровать… возможно ли это? Благодаря нескольким дизайнерским уловкам, теперь вы можете оборудовать свою спальню вполне стабильной и устойчивой картонной кроватью, в которой абсолютно отсутствуют компоненты из металла и пластика. Удивите себя и ваших любимых!

Где нам лучше живется, на природе или в городе?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо