На сегодняшний день в дизайне интерьера зачастую прослеживается такая тенденция, что большинству комнат помимо их основных функций присваивают еще и дополнительные. К примеру, можно взять спальню. Теперь это помещение является не только местом для сна, там можно работать за компьютером, как в специальном рабочем кабинете, смотреть телевизор, как в гостиной, или даже обедать, как в столовой комнате, читать книги, как в библиотеке. Практически каждый дом имеет телевизор, но не всегда для него выделяется отдельная комната. Поэтому, чтобы было меньше проблем с тем, как функционально, эстетично и гармонично вписать этот прибор в дизайн интерьера, дизайнеры создали для этого медиа комнату. Помимо этого нужно еще и правильно выбрать мебель для мультимедиа комнаты.
Практически каждый домовладелец мечтает о большом, современном, удобном домашнем кинотеатре. Вне зависимости от того, кем вы являетесь, где живете, захватывающая дух медиа комната в списке желаний находится на первом месте. Некоторые предпочитают большую и просторную комнату, чтобы была возможность разместить всех друзей для проведения отдыха или праздничного мероприятия. Другие же мечтают о маленьком и уютном помещении, где можно с легкостью уединиться, поразмыслить о чем-то важном. Медиа комната может быть выполнена в шикарном, ярком стиле ретро или же в современном минимализме с нейтральными оттенками. От выбранного стиля интерьера зависит и выбор мебели, ее материалов, количество предметов. Создавать интерьер такого помещения может быть сложной задачей, но если приложить нужные усилия, то получится хороший результат.
Что представляет собой медиа комната? Это специальное помещение в квартире или в доме, которое оснащается нужной мебелью и техникой. Оно необходимо для просмотра кино, прослушивания аудиозаписей, игры в приставку и просто отдыха. Обычно для этого выбирают практически самую большую комнату. В ней вешают большой плоский экран, напротив размещают мягкую мебель, а по периметру ставят нужную технику.
В медиа комнате, конечно же, обязательно наличие мягкой мебели, то есть диванов и кресел, также нужны подушки и уютные пледы. Важно, чтобы расстояние от кресел до экрана составляло около трех-четырех метров. Кресел нужно несколько, чтобы они составляли единую композицию. Для такой комнаты будет достаточно наличие двух-трех нейтральных оттенков. Приветствуется наличие небольшого столика, где можно будет расставить закуски и напитки, или небольшой тумбочки. Не забудьте постелить красивый коврик, который отлично преобразит комнату.
Чтобы медиа комната по-настоящему могла напоминать общественный кинотеатр, поставьте несколько настоящих кинозальных кресел, имеющих подставки под стаканы и возможность регулировать положение спинки. Также главным атрибутом такой комнаты является большой экран, специальные видео- и звукоаппараты. Зачастую по центру стены располагают и камин, над которым возвышается экран.
Чем можно дополнить выбранную мебель для мультимедиа комнаты? Прежде всего, стоит украсить экран портьерами. С их помощью вы создадите атмосферу настоящего кинотеатра. Повесьте с двух сторон экрана шторы из плотной ткани темно-насыщенного цвета с бахромой или классическими кисточками. Этот подход также позволит защитить экран от пыли. Для того чтобы мебель в медиа комнате не выглядела скучно, добавьте интересные и оригинальные постеры на стену, афиши любимых фильмов вне зависимости от того, старая романтическая комедия это или современный боевик. Это все помещают в рамки либо объединяют в один фотоколлаж.
Расставьте по комнате старые кинопроекторы, бобины с пленками, повесьте старые билетики. Традиционно вся мебель для мультимедиа комнаты выбирается темных тонов. Но этого придерживаться необязательно, можно смело использовать красочные оттенки. К мягкой мебели можно добавить и барную стойку, которая сделает помещение более экстравагантным. Некоторые объединяют кинозал с игровой комнатой и ставят в помещении, к примеру, бильярд.
Плоский экран обязательно должен иметь большое разрешение, можно взять и экран для проектора. В основном их вешают на стену, на нужном расстоянии для обеспечения комфортного просмотра. Необходимы также системы окружающего звучания, которые включают в себя сабвуфер и фронтальные акустические колонки.
Выбор колонок начинают с основной (то есть с центрального канала). Ее следует размещать под экраном телевизора или же над ним. Остальные колонки располагают с левой или с правой стороны от места просмотра под углом от 45 до 60 градусов. Кроме того, существуют специальные системы, которые можно встраивать в потолок. Затем нужно располагать сабвуфер, отвечающий за низкочастотные эффекты. Благодаря этому устройству создается ощущение присутствия и реалистичности всего, что происходит на экране. Его лучше ставить в какой-либо из углов помещения или же во встроенную нишу. Нельзя располагать сабвуфер в центральной части комнаты. Тыловые колонки лучше всего разместить на задней стене или же по бокам. Это зависит от имеющегося интерьера помещения. Иногда для совершения оптимального выбора желательно обращаться к специалистам.
Кроме мебели в медиа комнате должна присутствовать и аппаратура. Прежде всего, необходима акустика. На нее хорошее влияние оказывает мебель, плотные шторы, растения и ковры. То есть нужны те предметы, которые могут поглощать и отражать звуковые волны. Отрицательно на акустике может сказаться помещение, имеющее высокие потолки и гладкие стены. Звук будет без препятствий отражаться от поверхностей, за счет чего будет страдать его качество. Акустическая система требует профессиональной настройки и иногда без специалистов не обойтись в этом деле.
Если в помещении обеспечить хорошую вентиляцию, то техника сможет прослужить достаточно долго. От работающей аппаратуры выделяется много тепловой энергии, поэтому в медиа комнате рекомендуют устанавливать дополнительный вентилятор, который управляется термостатом. Экран телевизора должен быть защищен от солнечных лучей. Это нужно не столько самому экрану, поскольку солнечные лучи его не повредят, а скорее зрителям. В медиа комнате повесьте на окна или жалюзи, или гардины, возможно использование тонирующей пленки. Чтобы без труда можно было контролировать многофункциональную технику, нужно использовать централизованное управление – единый пульт. Он имеет благодаря разработчикам эстетичный дизайн, удобен и прост в эксплуатации.
В данной комнате есть все, что должно быть в медиа помещении. Есть плоский экран, небольшой столик, нужная техника, декоративные элементы, правильное освещение. Каждая деталь полностью гармонизирует с остальными элементами, благодаря дизайнерам из данной студии.
Таким образом, правильно выбрав мебель для мультимедиа комнаты, правильно организовав пространство, добавив интересные дизайнерские детали, можно получить комнату с домашней и уютной атмосферой, которая объединит семью, поможет найти общие интересы. Мебель выбирается в соответствии с основными целями медиа комнаты, а также согласно имеющемуся стилю интерьера. Немалое внимание следует уделить дополнительным предметам, аксессуарам, выбору техники.