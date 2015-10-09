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Освещение для детской

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Habitación Juvenil cerca del mar., Dec&You Dec&You Детская комнатa в классическом стиле
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Освещение для детской играет немаловажную роль. В статье мы рассмотрим, как правильно его организовать, какие светильники нужны.

Освещение в рабочей зоне

Morada de grandes proporções no Rio de Janeiro, Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores Детская комната в стиле модерн
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores
Studio Claudia Pimenta e Patricia Franco Decoração de Interiores

К рабочей зоне детской комнаты предъявляются самые строгие требования. Для сохранения зрения ребенка нужно правильно расположить настольную лампу, она не должна создавать тени на поверхности стола. У осветительного прибора важно выбрать правильную мощность, избегайте попадания света лампы в глаза, поэтому ее располагают ниже уровня глаз. Хорошим вариантом будет размещение полок над столом. Они позволят добиться равномерного освещения благодаря тому, что в нижней их части можно поместить точечные светильники.

Организация освещения в детской

Starlight nursery ceilings, Lancashire design ceilings Lancashire design ceilings Детская комната в стиле модерн
Lancashire design ceilings

Starlight nursery ceilings

Lancashire design ceilings
Lancashire design ceilings
Lancashire design ceilings

Детская комната является важным помещением для ребенка любого возраста. От обстановки зависит то, как и насколько успешно он будет развиваться. Но особенно нужно соблюсти все требования, касающиеся организации освещения комнаты. Не стоит думать, что эта задача очень простая. При организации освещения в детской нужно учитывать некоторые факторы, такие как площадь комнаты, сторону света, возраст ребенка.

Дневное освещение

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер DG

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Самое важное для детской комнаты – хорошее освещение в дневное время суток. Особенно должно быть освещено рабочее место, где делаются уроки. Поэтому лучше всего, если оно будет располагаться у окна. Дневного света должно быть максимальное количество. Если окна комнаты выходят на сторону юга, то их лучше притенить прозрачными шторами, чтобы избежать большой нагрузки на глаза. Идеальным вариантом освещения являются окна, выходящие на юго-восточную сторону. Тогда ребенку будет легче вставать по утрам. Окна, выходящие на запад, будут освещаться только во второй части дня. Если комната находится на северной стороне, то можно увеличить дневную освещенность. Используйте отражающие поверхности, увеличьте оконный проем, в отделке сделайте основным белый цвет.

Искусственное освещение

Фрагменты детских комнат в Баку, ILKIN GURBANOV Studio ILKIN GURBANOV Studio Детская комната в стиле модерн
ILKIN GURBANOV Studio

Фрагменты детских комнат в Баку

ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio
ILKIN GURBANOV Studio

Главное требование к такому освещению – это рассеянность и мягкость. Тусклость света снижает настроение, а яркость вредит глазам. Учитывайте площадь комнаты и мощность светильника. Сначала нужно определиться, какой тип лампы вы хотите использовать. Мощность лампы на квадратный метр составляет: для ламп накаливания 60 Вт, для галогенных 75 Вт, для люминесцентных 20 Вт, для светодиодных 8 Вт. Источники дополнительного освещения (бра, ночники,  настольные лампы) в установленные нормы света не включаются.

Настенные бра и настольная лампа

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture Детская комнатa в скандинавском стиле
INT2architecture

Интерьер OOD

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

Эти осветительные приборы создают мягкий и успокаивающий свет. Их основной функцией является создание местного или дополнительного освещения. Обычно настенное бра размещают над кроватью, креслом или в игровой зоне (например, дизайнеры этой комнаты разместили его как раз-таки над кроватью). Забудьте про лампы с дневным освещением, они увеличивают утомляемость, снижают зрение, вызывают раздражительность. 

Настольную лампу обычно располагают в рабочей зоне, поэтому она не должна быть слишком яркой, большой, оригинальной. От нее просто должен исходить мягкий свет, не отвлекающий ребенка от занятий. Желательно, чтобы лампа имела гибкую ножку, могла регулироваться по высоте. Также она должна крепиться к столу или к стене. Располагают этот прибор в левом переднем углу письменного стола, лампочка должна иметь мощность не более 60 Вт. Не забудьте при включенной настольной лампе включать и основное верхнее освещение, чтобы избежать резкого контраста между освещенной рабочей зоной и затемненной комнатой.

Центральное освещение в детской

Habitación Juvenil cerca del mar., Dec&You Dec&You Детская комнатa в классическом стиле
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

Основное верхнее освещение обеспечивается потолочной люстрой. Если же применять только ее в качестве освещения, то свет будет резким и неприятным. Он должен равномерно распределяться по всей комнате. Кроме главного центрального светильника в комнате должны присутствовать дополнительные источники освещения, например, торшер или бра. Они должны освещать определенную зону в комнате, к примеру, рабочую или зону для отдыха. Освещение для детской также должно состоять из светильников-спотов.  

Их располагают по периметру потолка, чтобы комнатное пространство освещалось одинаково. Это нужно для того, чтобы в случае, когда дети при игре забираются в дальние уголки, их зрение не напрягалось и не портилось. Периметральное освещение не только является модным, оно позволит избежать громоздких конструкций, которые могут быть повреждены при игре в мяч. Избегайте резких переходов от света к тени. 

Учтите, что люстра для детской комнаты не должна быть хрустальной или стеклянной, ажурной, от них появляются блики, от которых устают глаза. Смотрите, чтобы лучи света не были направлены строго вниз. Абажур, сделанный из матового стекла, придает мягкий свет. Выключатель нужно установить с регулировкой мощности. Желательно, чтобы освещение для детской было изготовлено из экологически чистых материалов. Оптимально использовать большой плоский плафон, лампу из матового стекла. Выбирайте не только правильную люстру, но и красивую, возьмите то, что нравится вашему ребенку, что может гармонично вписаться в интерьер.

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Применение торшеров

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Детские комната в эклектичном стиле
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

С помощью торшера можно отлично выделить рабочую зону или место для игр. Им также обозначают пространство возле кровати, чтобы погрузить остальную часть комнаты в полумрак и помочь тем самым подготовиться ко сну. Самое главное предъявляемое требование к торшерам – это их безопасность. Обязательно они должны быть устойчивыми, не иметь таких деталей, которые могут легко отпасть или отколоться. Даже если светильник будет разбит, от него не должны остаться острые и мелкие осколки. Не забудьте максимально спрятать шнуры и провода, чтобы малыш в них не мог запутаться.

Организация дополнительного освещения

Play Room Roselind Wilson Design Детская комната в стиле модерн kids room,kids decor,playroom,shelves,carpet,interior,design
Roselind Wilson Design

Play Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

Освещение для детской не должно ограничиваться лишь функциональными осветительными приборами. Здесь вполне можно использовать декоративные лампы в виде каких-либо фигурок или в виде персонажей для самых маленьких ребят.

Ночники в детской комнате

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH Детская комната в стиле модерн
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

Детскую комнату невозможно представить без ночников. Их мощность не должна быть большой, чтобы не нарушался сон ребенка. Но также нужно, чтобы освещение для детской не было слишком слабым, иначе дети могут пугаться возникающих теней. Свет должен быть рассеивающим и мягким. В основном ночники для детей представлены в виде игрушек, которые в темноте светятся. Некоторые в качестве ночника используют светильники-бра, которые располагают у изголовья кровати. Их можно оснастить выключателем-реостатом, выполняющим две функции. Сначала при хорошей мощности вы можете почитать книжку, затем, снизив свет на минимум, использовать прибор как ночник.

Освещение для детской

Jha Residence Cozy Nest Interiors Детская комната в стиле модерн
Cozy Nest Interiors

Jha Residence

Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors

Таким образом, важно помнить, что правильная организация освещения очень важна. От этого зависит и физическое, и эмоциональное здоровье ребенка. Не стоит экономить на данных деталях интерьера. Правильно размещать следует не только основные источники освещения, но и дополнительные. Для самых маленьких обязателен ночник с мягким светом. Дошкольнику нужен потолочный светильник и ночник. Для школьников необходимо освещение для рабочей зоны. При обустройстве освещения не забудьте о безопасности, проверьте также то, соответствует ли осветительный прибор всем необходимым требованиям.

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