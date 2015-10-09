Основное верхнее освещение обеспечивается потолочной люстрой. Если же применять только ее в качестве освещения, то свет будет резким и неприятным. Он должен равномерно распределяться по всей комнате. Кроме главного центрального светильника в комнате должны присутствовать дополнительные источники освещения, например, торшер или бра. Они должны освещать определенную зону в комнате, к примеру, рабочую или зону для отдыха. Освещение для детской также должно состоять из светильников-спотов.

Их располагают по периметру потолка, чтобы комнатное пространство освещалось одинаково. Это нужно для того, чтобы в случае, когда дети при игре забираются в дальние уголки, их зрение не напрягалось и не портилось. Периметральное освещение не только является модным, оно позволит избежать громоздких конструкций, которые могут быть повреждены при игре в мяч. Избегайте резких переходов от света к тени.

Учтите, что люстра для детской комнаты не должна быть хрустальной или стеклянной, ажурной, от них появляются блики, от которых устают глаза. Смотрите, чтобы лучи света не были направлены строго вниз. Абажур, сделанный из матового стекла, придает мягкий свет. Выключатель нужно установить с регулировкой мощности. Желательно, чтобы освещение для детской было изготовлено из экологически чистых материалов. Оптимально использовать большой плоский плафон, лампу из матового стекла. Выбирайте не только правильную люстру, но и красивую, возьмите то, что нравится вашему ребенку, что может гармонично вписаться в интерьер.