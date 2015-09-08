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До и После: Модернизация старого дома

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten Дома в стиле минимализм
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Жизнь не стоит на месте и рано или поздно все владельцы частных домов сталкиваются с необходимостью внести перемены в конструкцию постройки. У кого-то случилось прибавление в семействе, а кому-то кажется, что дизайн дома безнадежно устарел. В таких случаях перед хозяином встает вопрос – модернизировать или полностью перестраивать дом? 

В проекте, ставшем героем этой статьи, немецкие архитекторы из студии Gritzmann Architekten решили отказаться от разрушения конструкции в пользу более низкобюджетного способа повысить комфорт проживания, а заодно и освежить внешний вид постройки. Давайте посмотрим, что из этого получилось.

До: Традиционный дом

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

Перед нами – вполне обычный дом. Он выглядит прочным и добротным. Однако ярким, стильным, выразительным и модным его уж точно не назовешь, а именно на такие эпитеты для своей собственности претендовали ее новые хозяева. Желание следовать архитектурным трендам нельзя назвать дешевым удовольствием, но зато сколько радости приносит новый облик дома. Еще вчера вы входили в старомодную постройку, а сегодня перед вами распахнулись двери ультрасовременного особняка, на футуристический фасад которого заглядываются все соседи.

После: Современный жилой дом

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

Приглядевшись повнимательнее, вы заметите, что большинство элементов из старой постройки дома были сохранены. Площадь дома была увеличена главным образом за счет надстройки еще одного этажа. Благодаря новой облицовке, владельцы распрощались со скучным фасадом, внешний вид которого оставался неизменным с 60-х годов. Любопытно, что нетронутым остался и скромный цветник, прекрасно вписавшийся в новый антураж.

Cад с чудесным прудом

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten Дома в стиле минимализм
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

Главная изюминка дома заключалась в спрятанном от посторонних глаз большим садом с волшебным прудом. Ландшафтные дизайнеры заботливо подстригли газон, подровняли кусты, поставили в тени несколько удобных шезлонгов и зона отдыха была успешно интегрирована в модернизированный внутри и снаружи дом.

После: Открытая и просторная гостиная

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten Гостиная в стиле минимализм
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

Целью модернизации стало желание хозяина увеличить жилое пространство дома и сделать его более функциональным. Теперь его большая семья получила в распоряжение огромную гостиную, со всех сторон освещаемую солнечными лучами. Еще один необычный источник света – это окно-светильник, которое не только служит элементом декора, но и позволяет немного сэкономить на счетах за электричество.

Контрасты

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

За темно-серой стеной располагается лестница, ведущая на достроенный второй этаж. Как вы думаете, как он выглядит? В каком стиле оформлен? В нем также светло и просторно, как в гостиной?

Современная спальня с балконом

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten Спальня в стиле минимализм
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

Второй этаж очень впечатлил! Дизайнеры не отступили от стилистики и цветовой гаммы, использованной в модернизированной части дома. Комната наполнена свежестью и легкостью, футуристическое кресло вполне комфортно соседствует со знаменитым стулом  Василием, сконструированным одним из родоначальников стиля баухаус Марселем Брейером в первой половине 20-го века.  Несложно догадаться, что назван он был в честь знаменитого художника Василия Кандинского, который вместе с Брейером работал над популяризацией стиля баухауз.

Самое вкусное – на десерт!

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten Бассейн в стиле минимализм
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

В модернизированном доме достаточно свободного места для всех членов семьи,  - решили владельцы особняка и поручили архитекторам соорудить в пристройке большой и удобный бассейн. При желании здесь можно устраивать настоящие турниры по водному полу, благо ширина и высота помещения вполне позволяют это сделать. 

Если вы любите удивляться, убедитесь на что способны современные строительные технологии, взглянув на другие проекты из рубрики До и После:  

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