До и После: Модернизация старого дома

Жизнь не стоит на месте и рано или поздно все владельцы частных домов сталкиваются с необходимостью внести перемены в конструкцию постройки. У кого-то случилось прибавление в семействе, а кому-то кажется, что дизайн дома безнадежно устарел. В таких случаях перед хозяином встает вопрос – модернизировать или полностью перестраивать дом?
В проекте, ставшем героем этой статьи, немецкие архитекторы из студии Gritzmann Architekten решили отказаться от разрушения конструкции в пользу более низкобюджетного способа повысить комфорт проживания, а заодно и освежить внешний вид постройки. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
Перед нами – вполне обычный дом. Он выглядит прочным и добротным. Однако ярким, стильным, выразительным и модным его уж точно не назовешь, а именно на такие эпитеты для своей собственности претендовали ее новые хозяева. Желание следовать архитектурным трендам нельзя назвать дешевым удовольствием, но зато сколько радости приносит новый облик дома. Еще вчера вы входили в старомодную постройку, а сегодня перед вами распахнулись двери ультрасовременного особняка, на футуристический фасад которого заглядываются все соседи.
Приглядевшись повнимательнее, вы заметите, что большинство элементов из старой постройки дома были сохранены. Площадь дома была увеличена главным образом за счет надстройки еще одного этажа. Благодаря новой облицовке, владельцы распрощались со скучным фасадом, внешний вид которого оставался неизменным с 60-х годов. Любопытно, что нетронутым остался и скромный цветник, прекрасно вписавшийся в новый антураж.
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изюминка дома заключалась в спрятанном от посторонних глаз большим садом с волшебным прудом. Ландшафтные дизайнеры заботливо подстригли газон, подровняли кусты, поставили в тени несколько удобных шезлонгов и зона отдыха была успешно интегрирована в модернизированный внутри и снаружи дом.
Целью модернизации стало желание хозяина увеличить жилое пространство дома и сделать его более функциональным. Теперь его большая семья получила в распоряжение огромную гостиную, со всех сторон освещаемую солнечными лучами. Еще один необычный источник света – это окно-светильник, которое не только служит элементом декора, но и позволяет немного сэкономить на счетах за электричество.
За темно-серой стеной располагается лестница, ведущая на достроенный второй этаж. Как вы думаете, как он выглядит? В каком стиле оформлен? В нем также светло и просторно, как в гостиной?
Второй этаж очень впечатлил! Дизайнеры не отступили от стилистики и цветовой гаммы, использованной в модернизированной части дома. Комната наполнена свежестью и легкостью, футуристическое кресло вполне комфортно соседствует со знаменитым стулом
Василием, сконструированным одним из родоначальников стиля баухаус Марселем Брейером в первой половине 20-го века. Несложно догадаться, что назван он был в честь знаменитого художника Василия Кандинского, который вместе с Брейером работал над популяризацией стиля баухауз.
В модернизированном доме достаточно свободного места для всех членов семьи, - решили владельцы особняка и поручили архитекторам соорудить в пристройке большой и удобный бассейн. При желании здесь можно устраивать настоящие турниры по водному полу, благо ширина и высота помещения вполне позволяют это сделать.
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