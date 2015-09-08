До и После: Модернизация старого дома

Жизнь не стоит на месте и рано или поздно все владельцы частных домов сталкиваются с необходимостью внести перемены в конструкцию постройки. У кого-то случилось прибавление в семействе, а кому-то кажется, что дизайн дома безнадежно устарел. В таких случаях перед хозяином встает вопрос – модернизировать или полностью перестраивать дом?

В проекте, ставшем героем этой статьи, немецкие архитекторы из студии Gritzmann Architekten решили отказаться от разрушения конструкции в пользу более низкобюджетного способа повысить комфорт проживания, а заодно и освежить внешний вид постройки. Давайте посмотрим, что из этого получилось.