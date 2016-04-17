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Как защитить кирпичную стену от влаги?

Ksenia Zayarnyuk Ksenia Zayarnyuk
Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
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Наиболее слабым местом наружных кирпичных стен являются их растворные швы. По ним в стены может проникать влага и уходить тепло. Описываемые ниже способы обеспечат их долговременную защиту от влаги и снизят тепловые потери.

Отсыревающие кирпичные стены домов приносят немалые убытки. Промерзая в зимнее время, они дают о себе знать уменьшением тепла в помещениях и повышением расходов на отопление. Проникая в швы кладки вода, превращается зимой в лед, тем самым распирает их, постепенно разрушая кладку и сам кирпич. Зачастую хозяева собственных домов, не понимая природы образовавшегося дискомфорта, пытаются сделать внутреннюю теплоизоляцию стен и последующую их отделку, совершая немалые затраты. Теплей от этого, конечно, станет, но разрушительные процессы в стенах продолжатся. Начинать все же нужно с ремонта кирпичной стены, что может позволить отказаться и от утепления стен. В этой статье вы узнаете, как защитить кирпичные стены от влаги, какие есть для этого средства и способы.

Очистка кирпичной стены

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Как советуют специалисты, стены должны подлежать ежегодному осмотру, а выявляемые повреждения немедленно стоит устранять. Грязь и возникшие на стенах растения хорошо убираются посредством очистителя высокого давления. Владельцу дома такая не столь дорогая и многофункциональная машина очень нужна. К тому же она подходит для мытья автотранспорта и удаления старой краски. Если загрязнения тяжело удаляются, тогда используют механическую очистку или применяют специальную пасту. Она наносится кистью. Через полчаса ее с растворившейся грязью смывают.

Причины появления влаги

Battersea Bromley Sunset Brick Effect Tile The London Tile Co. Стены и полПлитка
The London Tile Co.

Battersea Bromley Sunset Brick Effect Tile

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

Выкрашивающиеся швы кладки — это путь для влаги в стену. Вода, при низких температурах превращенная в лед, разрушает стену. Зелень на кирпичной стене — это явный признак длительной сырости стены. Здесь нужна немедленная помощь уже основательно разрушающейся стене.

Влага может проникать в стены из-за некачественных швов кладки или стыков панелей. Это подтверждается очевидными пятнами, образованием грибковой плесени внутри дома, видимыми снаружи повреждениями швов и зеленью на них. Для ремонта таких фасадов есть два варианта – если швы в основном находятся в порядке, то кладку делают гидрофобной, то есть пропитывают ее соответствующим средством. Если же швы в плохом состоянии, то их сначала нужно заделать.

Пропитка кирпичной кладки

Dining room homify Столовая комната в рустикальном стиле Дерево
homify

Dining room

homify
homify
homify

Даже пропитанные влагой стены стоит обработать гидрофобным составом. Но лучше это сделать через несколько дней после появления сухой и теплой погоды. Смысл такой обработки состоит в закрытии пор в растворе швов и кирпича. Пористость материалов способствует глубинному проникновению в них средства. Оно на поверхности стены создает бесцветную прочную водоотталкивающую и не смачивающуюся пленку. Предварительная пропитка делается перед заделкой швов. Для ее нанесения можно применять садовый опрыскиватель. На насыщенную влагой стену пропитывающее средство наносят сверху вниз. Так он вытесняет воду из мелких трещин.

На западе в основном рекомендуют использовать средство Funcosil (отечественный препарат “Силоксил”), который можно применять именно на влажных стенах. Препарат не содержит растворителей и поэтому экологически чистый. Но при обработке стен рекомендуется закрывать пленкой близрастущие растения.

Предварительная заделка швов кирпичной кладки

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Chaukor Studio

Chaukor Studio
Chaukor Studio
Chaukor Studio

Это лучше назвать ремонтом швов и кладки, так как крошащийся раствор устраняют, создают в них новое заполнение. Одновременно убирают и отдельные разрушающиеся облицовочные кирпичи. Сначала швы плотно заполняют цементно-песчаным раствором, потом приступают к заделыванию специальным раствором. Заделку лучше делать такими смесями, как Бетонит, Церезит, Атлас. Можно самостоятельно приготовить на основе цемента. Рекомендуют не уплотнять каждый шов в отдельности, а наносить и втирать раствор сразу же на большую поверхность.

Итак, этапы работы:

- очищается стена, удаляется крошащийся раствор швов; 

- меняются отдельные разрушающиеся кирпичи; 

- делается предварительная пропитка стены; 

- ей дают просохнуть; 

- заделываются швы; 

- чистится стена и снова пропитывается. 

Минимум сутки нужно для стабилизации предварительной пропитки. После этого уплотняются швы раствором. Для первоначальной заделки швов готовится цементно-песчаный раствор, для этого используется песок до 2 мм. Для окончательной заделки применяют доску с губчатой резиной, которой втирается раствор. Диагональными по швам движениями губки убирают с поверхности раствор до того, как он схватится. Второй раз промывают при помощи чистой воды, при этом удаляя следы раствора. Заделанные швы нужно закрыть от прямых солнечных лучей. Вторая пропитка проводится через 3 дня.

Альтернатива фирменной пропитке

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White Hills Stones GmbH
White Hills Stones GmbH
White Hills Stones GmbH

Рекомендуемую пропитку не везде можно приобрести. Но есть и альтернативный вариант – можно взять для этих целей натуральную олифу или растительное масло. Их наносят на стену в разогретом виде кистью также 2 раза. Но предварительная пропитка требует для просыхания несколько дней.

Таким образом, вы узнали, как защитить кирпичную стену от влаги. Надеемся, что приведенные советы окажутся для вас полезными. Главное – четко им следовать и тогда все получится!

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