Как защитить кирпичную стену от влаги?

Наиболее слабым местом наружных кирпичных стен являются их растворные швы. По ним в стены может проникать влага и уходить тепло. Описываемые ниже способы обеспечат их долговременную защиту от влаги и снизят тепловые потери.

Отсыревающие кирпичные стены домов приносят немалые убытки. Промерзая в зимнее время, они дают о себе знать уменьшением тепла в помещениях и повышением расходов на отопление. Проникая в швы кладки вода, превращается зимой в лед, тем самым распирает их, постепенно разрушая кладку и сам кирпич. Зачастую хозяева собственных домов, не понимая природы образовавшегося дискомфорта, пытаются сделать внутреннюю теплоизоляцию стен и последующую их отделку, совершая немалые затраты. Теплей от этого, конечно, станет, но разрушительные процессы в стенах продолжатся. Начинать все же нужно с ремонта кирпичной стены, что может позволить отказаться и от утепления стен. В этой статье вы узнаете, как защитить кирпичные стены от влаги, какие есть для этого средства и способы.