Советы по обустройству балкона

Напольное покрытие – основа стиля, в который вы хотите оформить свой балкон. На этом изображении пол балкона покрыт керамической плиткой цвета терракота в средиземноморском стиле. Если же вы живете в холодном климате, и ваш балкон остеклен, самым практичным напольным материалом для такого балкона станет ковролин. В случае, если ковролин никак не вписывается в задуманный дизайн для балкона, смело выбирайте линолиум или деревянное покрытие, не забыв уложить листы фанеры между полом и покрытием, чтобы сохранить теплую температуру в холодную пору года.