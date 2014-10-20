Советы по обустройству балкона

Практически в каждой квартире балкон – это своеобразная кладовка, где хранятся много ненужных вещей, и нам всегда кажется, что все они нам когда-нибудь пригодятся. И как мы завидуем, когда приходим в гости к друзьям, а у них на балконе просторно, красиво и светло!
Обладателю этого балкона можно только позавидовать. Удивительная игра красок природы и холмистый ландшафт, которые можно наблюдать с высоты птичьего полета. От такого вида с балкона просто захватывает дух! Чтобы иметь возможность наслаждаться красотой в любую погоду, хозяева не забыли о подвесном потолке из деревянной вагонки, которая сохранит правильную влажность воздуха, обеспечив тем самым идеальный микроклимат на балконе в течении всего года.
Какой житель крупного города не мечтает выйти после напряженного трудового дня на балкон и наблюдать как шумный город постепенно погружается в сон, все меньше становится людей на улице, все реже проезжают машины. Балкон в городской черте особенно нуждается в зелени, поэтому приобретите как можно больше больших цветочных горшков и превратите городской балкон в небольшой зеленый оазис.
Маленький балкон – это вовсе не повод для разочарования. Уютный плетеный стул, небольшой резной деревянный столик с лампой под старину, скромный длинный цветок в углу, несколько подушек, разбросанных с продуманной небрежностью – и вы обладатель балкона, который идеально подходит для того, чтобы уединиться, почитать любимую книгу или составить план на следующий день.
Даже небольшой балкон может выглядеть очень стильно и дорого. Приобретите мебельный ансамбль в стиле винтаж, позовите несколько гостей и устройте шикарный ужин на открытом воздухе. Подходящая мебель легко превратит ваш балкон в желанное место встречи дорогих гостей и позволит заработать репутацию человека с безупречным вкусом.
Напольное покрытие – основа стиля, в который вы хотите оформить свой балкон. На этом изображении пол балкона покрыт керамической плиткой цвета терракота в средиземноморском стиле. Если же вы живете в холодном климате, и ваш балкон остеклен, самым практичным напольным материалом для такого балкона станет ковролин. В случае, если ковролин никак не вписывается в задуманный дизайн для балкона, смело выбирайте линолиум или деревянное покрытие, не забыв уложить листы фанеры между полом и покрытием, чтобы сохранить теплую температуру в холодную пору года.